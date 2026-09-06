Come funzionano le obbligazioni: tutto quello che devi sapere

Esplora il funzionamento delle obbligazioni, dai BTP alle emissioni aziendali, e impara a valutare rischi e opportunità di investimento.

Le obbligazioni rappresentano uno degli strumenti di investimento più diffusi e apprezzati, soprattutto in Italia, dove i BTP (Buoni del Tesoro Poliennali) sono particolarmente popolari. Ma cosa sono esattamente le obbligazioni e come funzionano? In questa guida, esploreremo i meccanismi di base, i rischi associati e le modalità di investimento, utilizzando i BTP come esempio, ma tenendo presente che le stesse regole si applicano anche ad altri titoli di Stato e alle obbligazioni emesse da aziende.

Secondo i dati della Banca d’Italia ad agosto 2025 le famiglie e le imprese italiane detenevano circa 442 miliardi di euro in titoli di Stato, pari al 14,4% del debito pubblico. Questo dato evidenzia l’importanza di comprendere appieno come funzionano questi strumenti finanziari.

Cosa sono le obbligazioni?

Un’obbligazione è essenzialmente un prestito che l’investitore concede a un emittente, che può essere uno Stato, un’azienda o una banca. In cambio del prestito, l’emittente si impegna a restituire il capitale prestato, chiamato valore nominale alla scadenza del titolo. Durante il periodo di durata dell’obbligazione, l’emittente corrisponde periodicamente degli interessi noti come cedole secondo un calendario prestabilito.

Ad esempio, se acquisti un’obbligazione a tasso fisso da 10.000€ con un tasso del 3% annuo e scadenza a 5 anni, riceverai 300€ di cedole ogni anno (o 150€ ogni sei mesi, se le cedole sono semestrali). Alla scadenza, ti verrà restituito il valore nominale di 10.000€. Questo meccanismo ti permette di conoscere fin dall’inizio il rendimento atteso, a patto che l’emittente sia in grado di rispettare i propri impegni.

Il mercato secondario delle obbligazioni

Non sei obbligato a tenere un’obbligazione fino alla scadenza. Puoi infatti rivenderla su un mercato secondario una sorta di mercato dell’usato per titoli finanziari. Il prezzo di un’obbligazione sul mercato secondario dipende dalla domanda e dall’offerta, che a loro volta sono influenzate dai tassi di interesse e dalla solidità dell’emittente.

Se i tassi di interesse salgono, le nuove obbligazioni offrono cedole più alte, rendendo meno appetibili quelle già emesse con cedole più basse. Al contrario, se i tassi scendono, le obbligazioni esistenti con cedole più alte diventano più attraenti e il loro prezzo tende a salire.

Questo significa che, se decidi di vendere un’obbligazione prima della scadenza, potresti realizzare una perdita. Tuttavia, se hai intenzione di tenerla fino alla scadenza, le oscillazioni di prezzo sul mercato secondario assumono minore rilevanza, purché l’emittente sia in grado di pagare le cedole e rimborsare il capitale.

Rischi delle obbligazioni

Le obbligazioni sono spesso considerate meno rischiose di altri strumenti finanziari, ma non sono prive di pericoli. I principali rischi includono:

Rischio di credito l’emittente potrebbe non essere in grado di restituire il capitale alla scadenza. Questo rischio è maggiore per le obbligazioni emesse da aziende rispetto a quelle emesse da Stati solidi.

l’emittente potrebbe non essere in grado di restituire il capitale alla scadenza. Questo rischio è maggiore per le obbligazioni emesse da aziende rispetto a quelle emesse da Stati solidi. Rischio di tasso se i tassi di interesse salgono, il prezzo delle obbligazioni scende. Questo rischio è rilevante solo se decidi di vendere l’obbligazione prima della scadenza.

Per mitigare questi rischi, è possibile investire in fondi obbligazionari che offrono una maggiore diversificazione e riducono l’impatto di eventuali difficoltà di un singolo emittente.

Come investire in obbligazioni

Per investire in obbligazioni, è necessario utilizzare un intermediario finanziario come una banca, e aprire un conto titoli dove verranno conservati i tuoi titoli finanziari. Una volta aperto il conto, puoi inserire ordini di acquisto e vendita al prezzo di mercato dell’obbligazione.

Se preferisci non scegliere singoli titoli, puoi investire in un fondo obbligazionario, che acquista obbligazioni al posto tuo. I fondi obbligazionari offrono diversi vantaggi, tra cui:

Diversificazione un solo prodotto ti permette di avere in portafoglio tante obbligazioni diverse, riducendo il rischio di credito.

un solo prodotto ti permette di avere in portafoglio tante obbligazioni diverse, riducendo il rischio di credito. Accessibilità puoi investire anche piccole somme, un po’ per volta, mentre le singole obbligazioni hanno spesso tagli minimi piuttosto alti.

puoi investire anche piccole somme, un po’ per volta, mentre le singole obbligazioni hanno spesso tagli minimi piuttosto alti. Flessibilità un fondo non ti vincola a un orizzonte temporale fissato da una scadenza, permettendoti di entrare e uscire quando preferisci.

Che tu scelga una singola obbligazione o un fondo, ora hai tutte le informazioni necessarie per orientarti nel mondo degli investimenti obbligazionari.