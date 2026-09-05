Strategia core-satellite con BTP, BOT e inflation-linked

Scopri come combinare BTP/BOT e una quota satellite in inflation-linked o ETF governativi usando laddering, gestione della duration e test di liquidità.

La strategia core-satellite applicata ai Titoli di Stato offre a chi investe importi contenuti una struttura semplice e disciplinata: una parte centrale stabile in BTP e BOT affiancata da un satellite mirato in inflation-linked o ETF governativi. L’obiettivo è combinare prevedibilità dei flussi, protezione dall’inflazione e flessibilità tattica, mantenendo costi e complessità sotto controllo. In questo quadro, termini come ladderingduration e piano di reinvestimento diventano strumenti concreti, non concetti astratti.

La rilevanza di questo approccio risiede nella capacità di gestire in modo ordinato il rischio tasso, la volatilità dei prezzi e il fabbisogno di cassa. Un portafoglio pensato in sezioni funzionali consente scelte coerenti in ogni scenario: fasi di tassi in salita o in discesa, periodi di inflazione persistente o attenuata, necessità di liquidità improvvisa. Questa guida illustra la costruzione del portafoglio, il laddering del core, la gestione della duration, le regole di reinvestimento e un metodo di stress test della liquidità.

Architettura core-satellite: pesi, strumenti e logica

Nel nucleo core rientrano BOT a breve e BTP con scadenze scaglionate. Il satellite può essere costituito da inflation-linked nazionali o da ETF governativi d’area con duration corta o intermedia. In genere, il core copre bisogni di cassa e stabilità del capitale; il satellite è progettato per affinare la risposta a inflazione e tassi, senza stravolgere il profilo di rischio. Una ripartizione tipica vede il core come porzione prevalente e il satellite in quota minore e controllata, in modo da limitare tracking error e oscillazioni inutili.

Il criterio guida è la funzione di ciascun mattone: i BOT gestiscono la liquidità tattica; i BTP in ladder creano una distribuzione ordinata dei rimborsi; gli inflation-linked salvaguardano il potere d’acquisto; gli ETF governativi portano diversificazione e ribilanciamento intuitivo. Ogni strumento deve avere un ruolo chiaro e misurabile, con regole semplice per acquisti, ribilanciamenti e disinvestimenti.

Laddering del core: scadenze scalate e flussi costanti

Il laddering consiste nel distribuire i titoli su scadenze differenziate, ad esempio ogni uno-due anni sino a un orizzonte definito. Questo crea rimborsi periodici che alimentano il piano di reinvestimento e riduce la dipendenza da un singolo punto della curva dei tassi. La logica è minimizzare il rischio di reinvestire tutto in un momento sfavorevole e mantenere margini di azione. Nel core, si combina una base di BOT a breve per esigenze imminenti con BTP in scadenze progressive, bilanciando flussi cedolari e capitale a rimborso.

Definire l’orizzonte: breve, intermedio o misto, coerente con obiettivi e cassa.

Popolare la scala: selezionare scadenze regolari per distribuire i rimborsi.

Mantenere la simmetria: rimpiazzare i rimborsi alle scadenze per preservare la struttura.

Gestione della duration: stabilità del core, precisione del satellite

La duration misura la sensibilità del prezzo ai movimenti dei tassi. Nel core, la regola è mantenere una duration complessiva moderata, grazie a scadenze scaglionate e a una quota di BOT a breve. Nel satellite, la duration diventa leva per aggiustare il profilo: inflation-linked tendono a contenere il rischio reale, mentre ETF governativi a duration corta riducono la volatilità e quelli intermedi aumentano la reattività ai movimenti dei tassi. La gestione si concentra su pochi indicatori chiave: duration target di portafoglio, deviazione tollerata e frequenza di ribilanciamento.

Piano di reinvestimento: disciplina su cedole e rimborsi

Un piano di reinvestimento chiaro evita decisioni impulsive. Le cedole del core possono prioritariamente: coprire spese prevedibili, alimentare la riserva di cassa o essere reinvestite mantenendo il laddering. I rimborsi vanno riallocati secondo le regole di costruzione: se una scala a cinque scalini perde un gradino, si ripristina acquistando una scadenza coerente. Il satellite può essere ribilanciato usando parte delle cedole o dei rimborsi del core, rispettando un tetto massimo alla sua percentuale per non alterare il profilo di rischio.

Scenari sui tassi e stress test della liquidità

Nei periodi di rialzo dei tassi, la priorità è ridurre la duration effettiva e sfruttare i rimborsi ravvicinati del ladder per reinvestire a rendimenti più elevati; gli inflation-linked aiutano se l’inflazione resta sostenuta. In fasi di calo dei tassi, il valore dei BTP a scadenza più lunga tende a salire; qui il satellite con ETF governativi a duration intermedia può aggiungere spinta, mentre parte dei guadagni va cristallizzata riportando i pesi verso i target. In uno scenario di inflazione moderata e stabile, il core resta il perno e il satellite si riduce al ruolo di rifinitura.

Lo stress test della liquidità è semplice e non negoziabile: simulare un bisogno di cassa pari a un multiplo delle spese periodiche, assumendo di dover vendere in un momento poco favorevole. La procedura minima comprende: 1) usare prima BOT e cassa; 2) liquidare la quota satellite più liquida, tipicamente ETF governativi 3) toccare i BTP solo oltre una soglia prefissata. Se il test rivela che la coperta è corta, si aumenta la riserva a breve o si accorcia la scala del ladder per densificare i rimborsi.

Indicazioni operative e checklist essenziale

Una buona politica scritta risponde a poche domande: pesi target, duration obiettivo, soglia massima del satellite, regole di ribilanciamento e criteri di reinvestimento. La manutenzione ordinaria è leggera se la struttura è chiara. Una checklist pratica include: definire la scala di scadenze del core; impostare la riserva in BOT per più mensilità di spese; scegliere se il satellite privilegia inflation-linked o ETF governativi fissare intervalli di ribilanciamento; testare periodicamente la liquidità. La coerenza nel tempo vale più del tempismo, perché trasforma le incertezze di mercato in un processo ripetibile.