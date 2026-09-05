Salta al contenuto
5 Settembre 2026

Strategia core-satellite con BTP, BOT e inflation-linked

Scopri come combinare BTP/BOT e una quota satellite in inflation-linked o ETF governativi usando laddering, gestione della duration e test di liquidità.

· · 5 min
Strategia core-satellite con BTP, BOT e inflation-linked

La strategia core-satellite applicata ai Titoli di Stato offre a chi investe importi contenuti una struttura semplice e disciplinata: una parte centrale stabile in BTP e BOT affiancata da un satellite mirato in inflation-linked o ETF governativi. L’obiettivo è combinare prevedibilità dei flussi, protezione dall’inflazione e flessibilità tattica, mantenendo costi e complessità sotto controllo. In questo quadro, termini come ladderingduration e piano di reinvestimento diventano strumenti concreti, non concetti astratti.

La rilevanza di questo approccio risiede nella capacità di gestire in modo ordinato il rischio tasso, la volatilità dei prezzi e il fabbisogno di cassa. Un portafoglio pensato in sezioni funzionali consente scelte coerenti in ogni scenario: fasi di tassi in salita o in discesa, periodi di inflazione persistente o attenuata, necessità di liquidità improvvisa. Questa guida illustra la costruzione del portafoglio, il laddering del core, la gestione della duration, le regole di reinvestimento e un metodo di stress test della liquidità.

Architettura core-satellite: pesi, strumenti e logica

Nel nucleo core rientrano BOT a breve e BTP con scadenze scaglionate. Il satellite può essere costituito da inflation-linked nazionali o da ETF governativi d’area con duration corta o intermedia. In genere, il core copre bisogni di cassa e stabilità del capitale; il satellite è progettato per affinare la risposta a inflazione e tassi, senza stravolgere il profilo di rischio. Una ripartizione tipica vede il core come porzione prevalente e il satellite in quota minore e controllata, in modo da limitare tracking error e oscillazioni inutili.

Il criterio guida è la funzione di ciascun mattone: i BOT gestiscono la liquidità tattica; i BTP in ladder creano una distribuzione ordinata dei rimborsi; gli inflation-linked salvaguardano il potere d’acquisto; gli ETF governativi portano diversificazione e ribilanciamento intuitivo. Ogni strumento deve avere un ruolo chiaro e misurabile, con regole semplice per acquisti, ribilanciamenti e disinvestimenti.

Laddering del core: scadenze scalate e flussi costanti

Il laddering consiste nel distribuire i titoli su scadenze differenziate, ad esempio ogni uno-due anni sino a un orizzonte definito. Questo crea rimborsi periodici che alimentano il piano di reinvestimento e riduce la dipendenza da un singolo punto della curva dei tassi. La logica è minimizzare il rischio di reinvestire tutto in un momento sfavorevole e mantenere margini di azione. Nel core, si combina una base di BOT a breve per esigenze imminenti con BTP in scadenze progressive, bilanciando flussi cedolari e capitale a rimborso.

  • Definire l’orizzonte: breve, intermedio o misto, coerente con obiettivi e cassa.
  • Popolare la scala: selezionare scadenze regolari per distribuire i rimborsi.
  • Mantenere la simmetria: rimpiazzare i rimborsi alle scadenze per preservare la struttura.

Gestione della duration: stabilità del core, precisione del satellite

La duration misura la sensibilità del prezzo ai movimenti dei tassi. Nel core, la regola è mantenere una duration complessiva moderata, grazie a scadenze scaglionate e a una quota di BOT a breve. Nel satellite, la duration diventa leva per aggiustare il profilo: inflation-linked tendono a contenere il rischio reale, mentre ETF governativi a duration corta riducono la volatilità e quelli intermedi aumentano la reattività ai movimenti dei tassi. La gestione si concentra su pochi indicatori chiave: duration target di portafoglio, deviazione tollerata e frequenza di ribilanciamento.

Piano di reinvestimento: disciplina su cedole e rimborsi

Un piano di reinvestimento chiaro evita decisioni impulsive. Le cedole del core possono prioritariamente: coprire spese prevedibili, alimentare la riserva di cassa o essere reinvestite mantenendo il laddering. I rimborsi vanno riallocati secondo le regole di costruzione: se una scala a cinque scalini perde un gradino, si ripristina acquistando una scadenza coerente. Il satellite può essere ribilanciato usando parte delle cedole o dei rimborsi del core, rispettando un tetto massimo alla sua percentuale per non alterare il profilo di rischio.

Scenari sui tassi e stress test della liquidità

Nei periodi di rialzo dei tassi, la priorità è ridurre la duration effettiva e sfruttare i rimborsi ravvicinati del ladder per reinvestire a rendimenti più elevati; gli inflation-linked aiutano se l’inflazione resta sostenuta. In fasi di calo dei tassi, il valore dei BTP a scadenza più lunga tende a salire; qui il satellite con ETF governativi a duration intermedia può aggiungere spinta, mentre parte dei guadagni va cristallizzata riportando i pesi verso i target. In uno scenario di inflazione moderata e stabile, il core resta il perno e il satellite si riduce al ruolo di rifinitura.

Lo stress test della liquidità è semplice e non negoziabile: simulare un bisogno di cassa pari a un multiplo delle spese periodiche, assumendo di dover vendere in un momento poco favorevole. La procedura minima comprende: 1) usare prima BOT e cassa; 2) liquidare la quota satellite più liquida, tipicamente ETF governativi 3) toccare i BTP solo oltre una soglia prefissata. Se il test rivela che la coperta è corta, si aumenta la riserva a breve o si accorcia la scala del ladder per densificare i rimborsi.

Indicazioni operative e checklist essenziale

Una buona politica scritta risponde a poche domande: pesi target, duration obiettivo, soglia massima del satellite, regole di ribilanciamento e criteri di reinvestimento. La manutenzione ordinaria è leggera se la struttura è chiara. Una checklist pratica include: definire la scala di scadenze del core; impostare la riserva in BOT per più mensilità di spese; scegliere se il satellite privilegia inflation-linked o ETF governativi fissare intervalli di ribilanciamento; testare periodicamente la liquidità. La coerenza nel tempo vale più del tempismo, perché trasforma le incertezze di mercato in un processo ripetibile.

Autore

Niccolò Conforti

Niccolò Conforti ha seguito il lancio di una startup napoletana in un incontro al Centro Direzionale, sostenendo una linea editoriale pro-innovazione nel settore fintech. Analista fintech, porta un dettaglio biografico: mantiene un registro delle prime pitch a cui ha assistito a Napoli.

Continua a leggere