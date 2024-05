Come Giocare a Tap Fantasy: Guida al Gioco Integrato su Telegram

in

Tap Fantasy è un gioco di ruolo online multiplayer di massa (MMORPG) disponibile su tre reti: BSC, SOL e TON.

In questa guida, ci concentriamo su come giocare a Tap Fantasy sulla blockchain TON e sul perché sia così popolare.

Cos’è Tap Fantasy?

La comunità TON ha sentito parlare per la prima volta del gioco Tap Fantasy nell’agosto del 2023, quando il progetto ha attirato investimenti dalla TON Foundation e successivamente è stato implementato tramite IDO su TONUP. Il lancio del progetto nel 2023 è stato reso possibile grazie agli sforzi congiunti, alla partecipazione alla mostra TON e ai test beta chiusi.

Tap Fantasy è un MMORPG d’avventura gratuito dove i giocatori possono esplorare il mondo aperto di Odom, combattere mostri e boss, partecipare a battaglie PvP e guadagnare token crittografici e NFT. Sviluppato utilizzando HTML5, il gioco è accessibile direttamente tramite browser web o portafogli. I giocatori possono ottenere ricompense sotto forma di NFT, $TON e $MC, il token principale del progetto.

Come Giocare a Tap Fantasy?

Gameplay e Meccaniche

Per iniziare a giocare, è possibile accedere direttamente al gioco tramite un link specifico o trovare un bot sul sito ufficiale. Successivamente, si autorizza il bot a inviare messaggi, si collega il portafoglio per trasferire le ricompense, si visualizzano i saldi bonus e si inizia a giocare cliccando su “Play Game” nel menu del bot.

Creazione del Personaggio

I giocatori creano un personaggio avventuriero ed esplorano le varie regioni di Odom per reclutare eroi appartenenti a 15 classi uniche, dai Blademaster ai Warlock. Le azioni principali includono:

Battaglie e Avventure: Usare gli eroi per combattere mostri in avventure PvE, guadagnando risorse, equipaggiamento e cibo. Gestione degli Eroi: Il cibo è necessario per far salire di livello gli eroi, e un cibo migliore fornisce maggiori guadagni di esperienza. L’equipaggiamento rafforza gli eroi e può essere potenziato o combinato per una maggiore forza.

Meccaniche di Gioco

Il gioco si sviluppa attraverso semplici meccaniche di “tap” sullo schermo per guidare il percorso del proprio eroe. Questo si applica sia ai combattimenti che agli spostamenti. Il progresso nel gioco permette di sbloccare ulteriori sezioni come “Trade”, “Character”, “Grow” e “Club”.

Guadagni nel Gioco

È possibile guadagnare denaro vendendo gli oggetti ricevuti durante il gioco. Questa opzione si apre al raggiungimento di un certo livello. Inoltre, il gioco include una funzione di “Roulette” che consente di girare la ruota per ricevere ricompense come token, NFT, vestiti e cibo.

Popolarità di Tap Fantasy

Tap Fantasy ha guadagnato una notevole popolarità nella comunità dei giochi crittografici per diversi motivi chiave:

Modello Play-to-Earn: Consente ai giocatori di guadagnare token crittografici e NFT tramite attività di gioco. Gameplay MMORPG: Offre un’esperienza di mondo aperto immersiva dove i giocatori possono esplorare, combattere e partecipare a varie sfide. Integrazione NFT: Include NFT che conferiscono abilità uniche, resistenza elementale e aspetto ai personaggi. Basato su TON: Utilizza la tecnologia blockchain per transazioni sicure e trasparenti e una governance decentralizzata. Gioco Gratuito per Guadagnare: Sebbene gratuito, offre la possibilità di guadagnare criptovalute e NFT tramite il gameplay. Supporto Multichain: Supporta più reti blockchain, offrendo flessibilità ai giocatori.

Valutazione del Gioco

Tap Fantasy offre meccaniche semplici, location luminose, alleati e attività aggiuntive che lo rendono attraente. Tuttavia, come in ogni progetto crittografico, ci sono rischi legati agli investimenti in denaro. È importante condurre ricerche approfondite e prendere decisioni informate prima di investire.

In generale, Tap Fantasy è un gioco che non suscita emozioni negative ma piuttosto solleva alcune preoccupazioni riguardo all’investimento di denaro. Con meccaniche semplici, battaglie, crescita del personaggio e un marketplace interno, il gioco offre ricompense per chi gioca spesso e a lungo. Tuttavia, è essenziale essere cauti e gestire saggiamente i propri asset.

Avvertenza

Le criptovalute sono asset finanziari ad alto rischio e volatilità. È necessario condurre ricerche proprie e prendere decisioni indipendenti. Prima di intraprendere qualsiasi azione legata alle criptovalute, è fondamentale studiare, comprendere e rispettare le leggi applicabili nella propria regione e paese.