Lo Stretto di Hormuz è diventato il teatro di una crisi che combina rischio umano e turbolenze nei mercati globali.

Circa 2.000 navi si trovano ancora nel Golfo, mentre stimati 20.000 marittimi vivono in condizioni di isolamento e pericolo permanente: attacchi con droni, missili e barche esplosive hanno già causato vittime e danneggiamenti. Molte compagnie impongono il silenzio alle ciurme, rendendo più difficile avere un quadro completo, ma le testimonianze raccolte parlano di scorte limitate, difficoltà mediche e diossina emotiva tra gli equipaggi.

Il traffico commerciale è crollato: dove prima transitavano in media 138 navi al giorno, analisi satellitari mostrano che nel primo mese di conflitto sono passate solo 197 navi, una media di circa sei al giorno. Alcuni passaggi isolati — tra cui navi omanite e il container francese cambiato in «Owner France» prima della traversata — hanno attirato l’attenzione, ma la normalità è lontana. Intanto, atti politici e nuove normative, come l’annuncio iraniano di una tassa di transito pagabile in yuan o in cryptovalute, complicano ulteriormente il quadro commerciale.

La crisi umanitaria sui ponti

Le testimonianze dirette raccolte descrivono una situazione di progressivo logoramento: equipaggi che restano a bordo per settimane, con razioni alimentari e acqua che calano, e spesso senza un piano chiaro di evacuazione. Secondo l’Organizzazione Marittima Internazionale, azioni ostili hanno colpito 21 imbarcazioni causando la morte di 10 marittimi; numeri che sottolineano come il conflitto si traduca in perdite umane reali. Molte compagnie affermano di non poter mettere in atto voli o rotte alternative per evacuare l’equipaggio perché le decisioni sono legate alle operazioni commerciali, lasciando i marinai in uno stato di dipendenza totale dalle scelte degli armatori.

Rischi per le navi cisterna

Le petroliere e le navi gasiere corrono un rischio particolare: il loro carico è altamente infiammabile e un singolo impatto può avere effetti catastrofici. I dirigenti dei sindacati dei lavoratori del trasporto marittimo hanno più volte messo in guardia sul potenziale di incidenti con grandi perdite di vite e danni ambientali. Scene di navi in fiamme, causate da imbarcazioni esplosive, sono state documentate nelle prime settimane del conflitto e rimangono un monito della fragilità degli equipaggi che operano in aree dichiarate di guerra o a rischio elevato.

Variabili geopolitiche, rotte alternative e misure pratiche

Alcune navi hanno effettuato traversate non convenzionali: satelliti e dati AIS mostrano che certe unità hanno seguito rotte ravvicinate alla costa omanita invece che passare per il centro dello stretto. Il 2 aprile sono transitati due superpetroliere omanite (tra cui la Dhalkut e la Habrut) e il primo metaniere noto dopo l’inizio del conflitto, mentre un container della grande compagnia francese è passato nello stesso periodo dopo aver segnalato la nazionalità dell’armatore. In diversi casi le trasmittenti AIS sono state spente durante il passaggio per ragioni di sicurezza, pratica che però complica il monitoraggio e aumenta il ricorso alla cosiddetta shadow fleet per il trasporto di carichi sanzionati.

Decisioni politiche e opzioni diplomatiche

Il parlamento iraniano ha approvato misure per imporre tariffe ai transiti, mentre funzionari iraniani e omaniti negoziano un protocollo per sovrintendere il passaggio. A livello internazionale, le risposte oscillano tra diplomazia e rifiuto di interventi militari su larga scala: leader europei hanno escluso operazioni militari per riaprire lo stretto e propongono invece iniziative multilaterali per garantire il libero transito al termine delle ostilità. Proposte di accordo che includano restrizioni nucleari in cambio della riapertura del traffico sono state avanzate da figure come Mohammad Javad Zarif in sedi internazionali.

Impatto sui mercati e percezione pubblica

I mercati riflettono in parte l’incertezza: mentre i prezzi energetici hanno subito impennate, alcuni strumenti di previsione sociale non hanno penalizzato del tutto il recupero rapido dei transiti. Dati di prediction market consultati il 5 aprile indicano che molti operatori non hanno scommesso su riprese immediate del flusso navale attraverso lo stretto, suggerendo scarsa fiducia nelle rapida risoluzioni. Nel frattempo, dichiarazioni pubbliche del presidente Donald Trump — che nelle fasi iniziali aveva evocato possibili scorte di scorte navali e successivamente ha affermato che gli Stati Uniti non importeranno petrolio tramite il canale e che il conflitto sarebbe breve — hanno influenzato la percezione internazionale della credibilità delle opzioni militari e diplomatiche.

In conclusione, la situazione nello Stretto di Hormuz resta un nodo complesso dove emergono contemporaneamente esigenze umanitarie, calcoli commerciali e manovre politiche. Gli equipaggi chiedono solo di tornare a casa, mentre i governi e le compagnie cercano soluzioni praticabili che possano ripristinare la sicurezza delle rotte senza aggravare il conflitto. Un accordo multilaterale che contempli garanzie operative e misure di sicurezza sembra oggi l’unica via per separare la salvaguardia delle persone dalla pressione geopolitica.