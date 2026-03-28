Come il patrimonio di Rama X domina Bangkok e l’economia thailandese

In un mondo dove molte monarchie cercano toni sobri, la corona thailandese si distingue per una concentrazione di ricchezza che sfida paragoni moderni.

Rama X, salito al trono nel 2016, è oggi al centro di un patrimonio personale che è il risultato di mosse istituzionali e di ampie proprietà territoriali. La trasformazione della gestione dei beni reali e le dimensioni degli asset a disposizione delineano un modello in cui la figura del sovrano coincide con quella di un grande gestore patrimoniale.

La svolta istituzionale e la natura del patrimonio

Il punto di svolta è avvenuto con un cambiamento formale nella gestione dell’ente che amministrava le ricchezze della corona: nel 2018 il controllo dell’Ufficio dei Beni della Corona è passato sotto la diretta autorità del Re, operazione che ha convertito un bene istituzionale in un patrimonio gestito a titolo personale. L’operazione ha trasferito sotto la sfera privata una fortuna stimata in oltre 43 miliardi di dollari, una cifra che ha innescato discussioni sul rapporto tra autorità politica e potere economico.

Composizione degli asset terrieri

Il nucleo concreto della ricchezza è profondamente ancorato alla proprietà immobiliare: tramite migliaia di contratti di locazione la corona esercita un controllo diffuso sul territorio. Con circa 40.000 contratti di locazione e una superficie che supera i 6.560 ettari, la presenza sui suoli urbani è particolarmente marcata a Bangkok, dove si contano approssimativamente 17.000 immobili tra centri commerciali, alberghi e snodi strategici. Questa base fondiaria genera una rendita costante che sostiene il resto dell’insieme patrimoniale.

Partecipazioni in settori strategici

Accanto al mattone, il portafoglio comprende quote significative in società chiave dell’economia nazionale. Tra queste spiccano partecipazioni rilevanti in gruppi industriali e finanziari: circa il 33% di un grande conglomerato dell’industria dei materiali e il 23% di una delle principali banche commerciali del Paese sono esempi di come il capitale reale sia intrecciato con la struttura produttiva e creditizia della Thailandia. Le azioni in queste società non solo assicurano dividendi, ma conferiscono anche influenza strategica sui cicli economici.

Meccanismi di ricavo e controllo

La combinazione tra asset immobiliari e partecipazioni azionarie crea un meccanismo di entrate multiforme: redditi da locazioni, proventi da partecipazioni e plusvalenze eventuali. Questo sistema rende la corona non solo un proprietario, ma un attore economico attivo, capace di orientare investimenti e progetti infrastrutturali sul territorio. Tale posizione solleva questioni sul bilanciamento tra interesse pubblico e gestione privata di risorse di grande scala.

Il lusso come segno distintivo

A fianco degli investimenti a lungo termine, l’apparato dei beni mobili contribuisce a definire l’immagine del sovrano. La flotta personale comprende numerosi aeromobili e unità navali pensati per viaggi e cerimonie: si parla di oltre 38 aeromobili, tra jet ed elicotteri, e di una flottiglia di circa 52 yacht. A terra, la collezione automobilistica supera le 300 vetture, con modelli storici e supercar di pregio. In questo insieme rientrano anche gioielli emblematici come il diamante Golden Jubilee, stimato oltre 545 carati, simboli che comunicano potere e continuità dinastica.

Immagine pubblica e percezione sociale

La visibilità di beni e cerimonie contribuisce a una narrativa pubblica complessa: da un lato la corona mostra segni di opulenza che rimandano a un passato regale; dall’altro, questa stessa opulenza entra nel dibattito su equità, trasparenza e ruolo delle istituzioni nella società contemporanea. La convivenza tra ruoli spirituali e funzioni economiche fa sì che la figura del sovrano venga letta anche come quella di un amministratore di grandi capitali.

In definitiva, il regno di Rama X si distingue per una fusione inedita tra eredità monarchica e gestione di un vasto patrimonio finanziario e immobiliare. Che si guardi alle proprietà fondiarie, alle partecipazioni azionarie o all’oggettistica di lusso, il risultato è la creazione di un soggetto economico con capacità di influenza rilevante sull’intero sistema nazionale. Questa realtà pone interrogativi sul futuro rapporto tra corona, sistema economico e società, mantenendo però intatta la sua impronta di potere e prestigio.