Investire in obbligazioni sta tornando ad essere una scelta allettante per gli investitori alla ricerca di rendimenti elevati. Nel 2021, gli afflussi di capitali sul mercato dei bond hanno registrato un’impennata significativa, con i fondi obbligazionari che hanno raccolto 1,97 miliardi di euro nel solo mese di luglio e oltre 13,61 miliardi di euro dall’inizio dell’anno (in base ai dati della Mappa del Risparmio Gestito di Assogestioni).

Tuttavia, questa classe di asset risulta essere difficilmente accessibile per l’investitore retail, a causa dell’ampia scelta tra migliaia di obbligazioni liquide sul mercato, dei tagli minimi di investimento che partono da 1.000 euro e della necessità di passare attraverso una banca o un consulente finanziario. Nonostante ciò, le obbligazioni si rivelano essere uno strumento robusto per costruire portafogli a lungo termine e beneficiare dei tassi di interesse elevati.

Lo afferma anche Christian Hecker, cofondatore di Trade Republic, il quale sottolinea l’importanza di selezionare i titoli adeguati e lavorare con partner affidabili per sfruttare appieno le opportunità offerte dal mercato obbligazionario.

Come investire in obbligazioni con acquisti frazionati nel 2024

Trade Republic, la rinomata piattaforma di risparmio in Europa, ha recentemente annunciato un nuovo progetto volto a semplificare l’accesso alle obbligazioni. A partire dall’1 ottobre, gli utenti potranno investire su 500 obbligazioni governative e societarie liquide, anche impegnando solo un euro al giorno. La società non applicherà commissioni percentuali sulle operazioni, mentre per il regolamento si applicherà una tariffa fissa di 1 euro per il rimborso dei costi esterni.

Con l’introduzione di questa innovativa soluzione, Trade Republic democratizza i mercati finanziari europei, rendendo la negoziazione di obbligazioni accessibile a un ampio pubblico di investitori. Inoltre, la piattaforma mira a raggiungere un ulteriore obiettivo, ovvero quello di avvicinare i giovani investitori al mondo degli investimenti in obbligazioni, tenendo conto anche dei rendimenti limitati degli ultimi anni.

In definitiva, Trade Republic dimostra ancora una volta la propria leadership nel settore del risparmio in Europa, ponendosi al fianco dei propri clienti e fornendo soluzioni innovative e convenienti.

“C’è una generazione di giovani investitori al dettaglio che finora ha evitato di acquistare obbligazioni a causa dei bassi rendimenti in proporzione ai costi. Tuttavia, con i tassi di riferimento attuali che superano il 4% e la recente decisione della BCE di aumentarli ancora di più, i titoli di Stato rappresentano una solida opzione di investimento per coloro che desiderano creare un portafoglio bilanciato per il futuro. Inoltre, gli investitori possono beneficiare della tassazione favorevole di cui godono questi strumenti finanziari. Grazie alle piattaforme online di investimento come Trade Republic, gli investitori hanno la possibilità di accedere in modo trasparente e flessibile agli strumenti finanziari più adatti alle loro necessità, senza la necessità di recarsi in filiale o rivolgersi a un consulente finanziario.”