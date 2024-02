in

Come Investire nello Scandio

Lo scandio è un metallo critico, forte quanto il titanio, leggero come l’alluminio e resistente come la ceramica.

Produzione di Scandio

La produzione di scandio su larga scala è iniziata con programmi militari russi, ma oggi la maggior parte dello scandio è un sottoprodotto durante la lavorazione di altri minerali come l’uranio o le terre rare.

Produzione Mondiale

Secondo il Geological Survey degli Stati Uniti, i paesi produttori includono la Cina, le Filippine e la Russia, dove lo scandio è un sottoprodotto del nichel.

Progetti e Aziende Chiave

In Australia, aziende come Scandium International Mining e Sunrise Energy Metals stanno sviluppando depositi di scandio. Nel 2023, Rio Tinto ha acquisito il progetto Owendale da Platina Resources.

Negli Stati Uniti, il progetto Elk Creek di NioCorp Developments si sta avvicinando alla produzione, con riserve stimate di 36 milioni di tonnellate contenenti scandio.

Prezzo e Commercio

Il mercato globale dello scandio è in crescita, ma non è formalmente quotato in borsa, rendendo difficile seguire i volumi di produzione e il costo. Tuttavia, il prezzo e il commercio avvengono tra parti private.

Prospettive Future

Gli analisti IMARC prevedono una crescita annua del mercato globale dello scandio del 6,3% fino al 2032, trainata dalla domanda di celle a combustibile a ossido solido. Nonostante le sfide, lo scandio potrebbe vedere un aumento della domanda grazie al suo utilizzo in leghe leggere per aeromobili e automobili, celle a combustibile e lampade ad alta intensità.

Conclusioni

Sebbene la produzione di scandio su larga scala sia ancora un obiettivo, i recenti sviluppi nel settore indicano un crescente interesse e potenziale per il metallo critico. La ricerca e lo sviluppo continuano, alimentando l’ottimismo per un futuro più brillante per lo scandio nell’industria tecnologica e energetica.