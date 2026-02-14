come la fiscalità influenza i risparmi e gli investimenti bancari

La recente conferenza organizzata dall’Accademia della Guardia di Finanza ha riunito rappresentanti istituzionali, esperti giuridici e dirigenti bancari per discutere la tassazione nel sistema bancario e le novità legate al nuovo Testo unico della Finanza.

I contributi hanno sottolineato come la fiscalità non sia un tema esclusivamente tecnico per gli istituti, ma incida direttamente sulle scelte dei risparmiatori e sulla capacità del Paese di attrarre risorse per lo sviluppo.

Nel corso degli interventi sono emersi dati e proposte concreti, con un’attenzione particolare alle giacenze dormienti sui conti correnti e alle possibilità di incentivare il trasferimento di questi capitali verso forme d’investimento produttive. Le posizioni degli attori presenti offrono una panoramica delle questioni aperte e delle strategie percorribili per conciliare solidità del sistema e stimolo alla crescita.

Perché la tassazione conta per i risparmiatori

Il presidente dell’ABI ha ricordato che la tassazione colpisce prima di tutto i risparmiatori, non solo le banche. In un contesto di mercati globalizzati, l’attenzione degli investitori si concentra sul rendimento netto: ossia quanto resta dopo aver considerato rischi e imposte. A livello pratico, la competitività fiscale nazionale assume rilievo soprattutto in confronto agli altri paesi europei, dove differenze nei regimi possono spostare flussi di capitale.

Il dilemma dell’armonizzazione europea

È emersa la necessità di un maggiore grado di omogeneità fiscale all’interno dell’Unione Europea: finché non esiste un quadro uniforme, gli Stati membri sono chiamati a intervenire in modo autonomo per evitare fenomeni di arbitraggio fiscale. Questo approccio non richiede l’adozione di soluzioni identiche, ma suggerisce misure coordinate che rendano meno penalizzanti gli investimenti locali rispetto a quelli esteri, evitando così la fuga di risorse.

Le risorse disponibili e l’obiettivo di mobilità

I partecipanti hanno ricordato che l’ecosistema dei risparmi italiani è ampio: sono segnalati circa 5.500 miliardi in asset mobiliari, di cui una quota significativa — pari a 1.300 miliardi — è attualmente ferma su depositi e conti correnti. Questo stock rappresenta una leva potenziale per finanziare imprese e progetti di sviluppo, se reso più dinamico attraverso strumenti normativi e fiscali mirati. Il viceministro dell’Economia ha rilanciato l’idea di incentivi per indirizzare queste giacenze verso l’economia reale.

Strumenti per mettere in moto i depositi

Tra le ipotesi praticabili figurano meccanismi di incentivazione fiscale, riforme del trattamento dei redditi di capitale e misure che aumentino la convenienza a investire piuttosto che a mantenere liquidità in conto. L’obiettivo dichiarato è duplice: far crescere il rendimento netto percepito dal risparmiatore e canalizzare risorse verso imprese e infrastrutture, riducendo il risparmio «inattivo» che non contribuisce alla crescita economica.

Il ruolo delle banche e la solidità del sistema

Il direttore generale dell’ABI ha evidenziato che la mobilitazione dei risparmi deve andare di pari passo con la solidità delle banche. Le istituzioni finanziarie sono chiamate a sostenere il processo di transizione verso forme d’investimento più produttive, ma ciò richiede equilibrio: le politiche fiscali non possono compromettere la stabilità del sistema bancario. L’interlocuzione tra Governo, autorità di vigilanza e sistema bancario è stata descritta come positiva e orientata a trovare soluzioni condivise.

Responsabilità condivisa e manovre di finanza pubblica

Nel dibattito è stato richiamato che la politica fiscale deve considerare i vincoli di bilancio: interventi che generino deficit rilevanti non sono percorribili senza conseguenze. Per questo, le proposte privilegiano misure strutturali e incentivi mirati piuttosto che sgravi finanziati tramite indebitamento aggiuntivo. Il principio guida resta la creazione di condizioni che favoriscano investimenti sostenibili e la fiducia degli operatori finanziari.

La conferenza ha tracciato un percorso di lavoro condiviso: migliorare la competitività fiscale, valorizzare il risparmio privato e assicurare la solidità delle banche. La combinazione di incentivi fiscali, riforme dei regimi di tassazione dei redditi finanziari e un dialogo costante tra istituzioni può contribuire a trasformare le giacenze inattive in risorse per l’innovazione e la crescita del Paese. Resta centrale il ruolo dei risparmiatori: aumentare il loro beneficio netto dagli investimenti è la chiave per orientare i flussi verso l’economia reale.

Tra i contributi emersi alla tavola rotonda, quello del viceministro dell’Economia ha ribadito la necessità di non ricorrere a politiche in deficit e di utilizzare strumenti che favoriscano l’impiego produttivo dei capitali disponibili, mentre i rappresentanti dell’ABI hanno sottolineato l’importanza di stabilità e opportunità per gli investimenti.