Come leggere un bando per finanziamenti a fondo perduto passo-passo

Dalla lettura dei requisiti alla rendicontazione: un metodo chiaro per interpretare i bandi a fondo perduto e preparare domanda, budget e cronoprogramma senza errori

I finanziamenti a fondo perduto aprono opportunità, ma un bando letto in fretta può trasformarsi in un vicolo cieco. La differenza la fanno metodo, attenzione ai dettagli e una mappa per non perdersi fra requisiti, punteggi, spese e scadenze. Questa guida traduce la burocrazia in passaggi operativi, così da costruire una candidatura solida e difendibile in sede di valutazione.

Prima di scrivere una riga della domanda, serve leggere strategicamente il bando: identificare chi può partecipare, come si vince, cosa si può finanziare e quando consegnare i risultati. Solo dopo si impostano budget e cronoprogramma cuciti su criteri e vincoli. Qui un percorso in sequenza, con checklist finale ed errori da evitare.

Requisiti e destinatari: chi può partecipare e con quali condizioni

Il primo filtro è l’ammissibilità. Verificare i requisiti soggettivi (forma giuridica, dimensione d’impresa, sede operativa, anzianità) e quelli oggettivi (settore ATECO, ambito del progetto, localizzazione dell’investimento). Attenzione a eventuali esclusioni per aiuti pregressi, irregolarità contributive o procedure concorsuali. Se sono ammessi partenariati leggere chi deve essere capofila, percentuali di attività e regole di delega. Annotare con precisione: soglie minime/massime di spesa, cofinanziamento richiesto, cumulabilità con altri aiuti, e limiti de minimis. Se manca anche un solo requisito, il progetto rischia l’inammissibilità formale.

Controllare le scadenze (apertura/chiusura sportello), la modalità di invio (portale, PEC piattaforma dedicata) e i formati accettati per allegati e firme. Molti bandi richiedono firma digitale e marche temporali: predisporle in anticipo evita corse all’ultimo minuto. Inserire nel calendario anche eventuali sessioni Q&A o richieste di integrazione, spesso con tempi stretti.

Punteggi e criteri: come leggere la griglia di valutazione

La sezione dei punteggi è la bussola competitiva. Individuare i criteri, i pesi e le soglie minime per l’ammissibilità. Se la griglia premia impatto occupazionale, innovazione o transizione verde, il progetto deve renderlo misurabile con indicatori verificabili. Cercare i criteri premiali (ad es. giovani, PMI, aree svantaggiate) e capire come dimostrarli documentalmente. Annotare i tie-breaker in caso di parità e verificare la presenza di graduatorie separate o riserve di budget per specifiche categorie.

Un trucco operativo: trasformare ogni criterio in un sottoparagrafo della proposta. Inserire evidenze, numeri baseline e target. Se la griglia prevede punteggio per sostenibilità finanziaria, collegare il piano dei costi a fonti di copertura certe e dimostrare la capacità di cassa per anticipi e saldi.

Spese ammissibili e milestone: cosa si finanzia e quando consegnare

Leggere con cura la lista delle spese ammissibili e delle non ammissibili macchinari, software, consulenze, personale, prototipi, brevetti, comunicazione, costi generali. Verificare tetti percentuali per categoria (es. costi indiretti al 7%), limiti per acquisti usati, leasing, e obbligo di tre preventivi. Importante: la finestra di eleggibilità temporale delle spese; molti bandi finanziano solo costi successivi alla domanda o al decreto di concessione.

La sezione su milestone e deliverable definisce le tappe intermedie, spesso legate a stati di avanzamento e pagamenti. Annotare tempi massimi complessivi, eventuali proroghe, cadenza dei report (trimestrali/semestrali) e indicatori chiave: avanzamento fisico (% completamento), avanzamento finanziario (spesa sostenuta), risultati (brevetto depositato, prototipo validato). Allineare i target interni alla cadenza dei controlli e alle richieste di evidenze (ordini, fatture, quietanze, time-sheet).

Metodo per costruire budget e cronoprogramma

Partire dal perimetro del progetto. 1) Scomporre il lavoro in WBS (Work Breakdown Structure) di attività e sotto-attività. 2) Associare a ciascuna attività le risorse (personale, consulenze, acquisti) e le quantità. 3) Richiedere preventivi comparabili e stimare costi unitari. 4) Classificare ogni voce come ammissibile/non ammissibile e applicare i tetti del bando. 5) Definire il cofinanziamento e la quota di spese da anticipare prima del rimborso.

Per il cronoprogramma tradurre la WBS in un diagramma di Gantt con dipendenze, durate e risorse. Ancorare le milestone del bando a check interni anticipati di 2-4 settimane per margine di sicurezza. Integrare un piano di cash flow segnare quando maturano gli stati di avanzamento, gli acconti, i saldi e gli eventuali tempi di erogazione. Inserire buffer su forniture critiche e validare i tempi con i partner. Ultimo passo: controllare la coerenza fra budget, tempi e punteggi richiesti (ad esempio allocare risorse su attività con punteggio alto).

Checklist documentale essenziale

Una checklist riduce gli errori. Verificare: anagrafica aggiornata, visura o atto costitutivo; dichiarazioni su aiuti di Stato e quadro de minimis DURC valido; autocertificazioni su regolarità fiscale; deleghe e procure; eventuale documentazione antimafia preventivi e comparazioni; curriculum del team chiave; lettere d’intento dei partner; piano finanziario firmato; cronoprogramma e Gantt; relazione tecnica coerente con i criteri; modulistica ufficiale compilata; copie dei documenti d’identità dei firmatari; firma digitale e marca temporale ove richieste.

Controllare formati file, limiti di dimensione, nomenclatura obbligatoria e ordine degli allegati. Preparare una cartella unica con versione finale e data. Eseguire un pre-check incrociato: una persona legge la griglia dei punteggi e verifica che ogni requisito sia provato da un allegato preciso.

Errori da evitare nella domanda

– Trascurare requisiti formali: un codice ATECO non coerente o un documento scaduto comportano esclusione. – Ignorare soglie e tetti: voci oltre i limiti vengono tagliate e il progetto perde coerenza. – Confondere output con outcome dichiarare solo attività, senza risultati misurabili, penalizza i punteggi. – Budget non dimostrabile: assenza di preventivi o costi fuori mercato. – Timeline irrealistica: milestone troppo vicine ai tempi minimi di fornitura o autorizzazione.

– Invio oltre termine o su canale errato (PEC sbagliata, portale bloccato all’ultimo): caricare con anticipo e conservare ricevute. – Dimenticare la cumulabilità sommare aiuti incompatibili espone a revoche. – Scarsa tracciabilità dei pagamenti: usare conti dedicati e mezzi ammessi. – Rendicontazione incompleta: mancano timesheet, ordini o prove di avvenuto pagamento. – Non presidiare le FAQ ufficiali: spesso chiariscono interpretazioni determinanti per la valutazione.