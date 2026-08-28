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28 Agosto 2026

Come leggere un bando per finanziamenti a fondo perduto passo-passo

Dalla lettura dei requisiti alla rendicontazione: un metodo chiaro per interpretare i bandi a fondo perduto e preparare domanda, budget e cronoprogramma senza errori

· · 5 min
Come leggere un bando per finanziamenti a fondo perduto passo-passo

I finanziamenti a fondo perduto aprono opportunità, ma un bando letto in fretta può trasformarsi in un vicolo cieco. La differenza la fanno metodo, attenzione ai dettagli e una mappa per non perdersi fra requisiti, punteggi, spese e scadenze. Questa guida traduce la burocrazia in passaggi operativi, così da costruire una candidatura solida e difendibile in sede di valutazione.

Prima di scrivere una riga della domanda, serve leggere strategicamente il bando: identificare chi può partecipare, come si vince, cosa si può finanziare e quando consegnare i risultati. Solo dopo si impostano budget e cronoprogramma cuciti su criteri e vincoli. Qui un percorso in sequenza, con checklist finale ed errori da evitare.

Requisiti e destinatari: chi può partecipare e con quali condizioni

Il primo filtro è l’ammissibilità. Verificare i requisiti soggettivi (forma giuridica, dimensione d’impresa, sede operativa, anzianità) e quelli oggettivi (settore ATECO, ambito del progetto, localizzazione dell’investimento). Attenzione a eventuali esclusioni per aiuti pregressi, irregolarità contributive o procedure concorsuali. Se sono ammessi partenariati leggere chi deve essere capofila, percentuali di attività e regole di delega. Annotare con precisione: soglie minime/massime di spesa, cofinanziamento richiesto, cumulabilità con altri aiuti, e limiti de minimis. Se manca anche un solo requisito, il progetto rischia l’inammissibilità formale.

Controllare le scadenze (apertura/chiusura sportello), la modalità di invio (portale, PEC piattaforma dedicata) e i formati accettati per allegati e firme. Molti bandi richiedono firma digitale e marche temporali: predisporle in anticipo evita corse all’ultimo minuto. Inserire nel calendario anche eventuali sessioni Q&A o richieste di integrazione, spesso con tempi stretti.

Punteggi e criteri: come leggere la griglia di valutazione

La sezione dei punteggi è la bussola competitiva. Individuare i criteri, i pesi e le soglie minime per l’ammissibilità. Se la griglia premia impatto occupazionale, innovazione o transizione verde, il progetto deve renderlo misurabile con indicatori verificabili. Cercare i criteri premiali (ad es. giovani, PMI, aree svantaggiate) e capire come dimostrarli documentalmente. Annotare i tie-breaker in caso di parità e verificare la presenza di graduatorie separate o riserve di budget per specifiche categorie.

Un trucco operativo: trasformare ogni criterio in un sottoparagrafo della proposta. Inserire evidenze, numeri baseline e target. Se la griglia prevede punteggio per sostenibilità finanziaria, collegare il piano dei costi a fonti di copertura certe e dimostrare la capacità di cassa per anticipi e saldi.

Spese ammissibili e milestone: cosa si finanzia e quando consegnare

Leggere con cura la lista delle spese ammissibili e delle non ammissibili macchinari, software, consulenze, personale, prototipi, brevetti, comunicazione, costi generali. Verificare tetti percentuali per categoria (es. costi indiretti al 7%), limiti per acquisti usati, leasing, e obbligo di tre preventivi. Importante: la finestra di eleggibilità temporale delle spese; molti bandi finanziano solo costi successivi alla domanda o al decreto di concessione.

La sezione su milestone e deliverable definisce le tappe intermedie, spesso legate a stati di avanzamento e pagamenti. Annotare tempi massimi complessivi, eventuali proroghe, cadenza dei report (trimestrali/semestrali) e indicatori chiave: avanzamento fisico (% completamento), avanzamento finanziario (spesa sostenuta), risultati (brevetto depositato, prototipo validato). Allineare i target interni alla cadenza dei controlli e alle richieste di evidenze (ordini, fatture, quietanze, time-sheet).

Metodo per costruire budget e cronoprogramma

Partire dal perimetro del progetto. 1) Scomporre il lavoro in WBS (Work Breakdown Structure) di attività e sotto-attività. 2) Associare a ciascuna attività le risorse (personale, consulenze, acquisti) e le quantità. 3) Richiedere preventivi comparabili e stimare costi unitari. 4) Classificare ogni voce come ammissibile/non ammissibile e applicare i tetti del bando. 5) Definire il cofinanziamento e la quota di spese da anticipare prima del rimborso.

Per il cronoprogramma tradurre la WBS in un diagramma di Gantt con dipendenze, durate e risorse. Ancorare le milestone del bando a check interni anticipati di 2-4 settimane per margine di sicurezza. Integrare un piano di cash flow segnare quando maturano gli stati di avanzamento, gli acconti, i saldi e gli eventuali tempi di erogazione. Inserire buffer su forniture critiche e validare i tempi con i partner. Ultimo passo: controllare la coerenza fra budget, tempi e punteggi richiesti (ad esempio allocare risorse su attività con punteggio alto).

Checklist documentale essenziale

Una checklist riduce gli errori. Verificare: anagrafica aggiornata, visura o atto costitutivo; dichiarazioni su aiuti di Stato e quadro de minimis DURC valido; autocertificazioni su regolarità fiscale; deleghe e procure; eventuale documentazione antimafia preventivi e comparazioni; curriculum del team chiave; lettere d’intento dei partner; piano finanziario firmato; cronoprogramma e Gantt; relazione tecnica coerente con i criteri; modulistica ufficiale compilata; copie dei documenti d’identità dei firmatari; firma digitale e marca temporale ove richieste.

Controllare formati file, limiti di dimensione, nomenclatura obbligatoria e ordine degli allegati. Preparare una cartella unica con versione finale e data. Eseguire un pre-check incrociato: una persona legge la griglia dei punteggi e verifica che ogni requisito sia provato da un allegato preciso.

Errori da evitare nella domanda

– Trascurare requisiti formali: un codice ATECO non coerente o un documento scaduto comportano esclusione. – Ignorare soglie e tetti: voci oltre i limiti vengono tagliate e il progetto perde coerenza. – Confondere output con outcome dichiarare solo attività, senza risultati misurabili, penalizza i punteggi. – Budget non dimostrabile: assenza di preventivi o costi fuori mercato. – Timeline irrealistica: milestone troppo vicine ai tempi minimi di fornitura o autorizzazione.

– Invio oltre termine o su canale errato (PEC sbagliata, portale bloccato all’ultimo): caricare con anticipo e conservare ricevute. – Dimenticare la cumulabilità sommare aiuti incompatibili espone a revoche. – Scarsa tracciabilità dei pagamenti: usare conti dedicati e mezzi ammessi. – Rendicontazione incompleta: mancano timesheet, ordini o prove di avvenuto pagamento. – Non presidiare le FAQ ufficiali: spesso chiariscono interpretazioni determinanti per la valutazione.

Autore

Edoardo Vitali

Edoardo Vitali ha coordinato la copertura della ristrutturazione del mercato ittico di Palermo, sostenendo la linea editoriale sulla trasparenza fiscale. Capo redattore economia, porta in redazione un tratto pragmatico e un dettaglio personale: conserva ancora taccuini degli incontri in Sala delle Lapidi.

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