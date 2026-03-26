Come lo shock petrolifero e la geopolitica hanno rialzato le attese sui tassi della Fed

Negli ultimi giorni i mercati hanno iniziato a rivedere con forza le loro attese sui tassi di interesse decisi dalla Federal Reserve.

Secondo il Market Probability Tracker dell’Atlanta Fed, aggiornato il 26 marzo 2026, la probabilità implicita di un taglio dei tassi nel prossimo trimestre è precipitata, mentre quella di un rialzo ha guadagnato terreno: un segnale che la narrativa di fine ciclo monetario è diventata meno scontata. In questo contesto, le oscillazioni dei prezzi energetici e i dati sull’inflazione sono tornati al centro delle preoccupazioni degli investitori.

Il cambio di prospettiva è stato rapido: un mese prima molti operatori puntavano su più riduzioni dei tassi nel corso dell’anno, ma lo scoppio del conflitto in Medio Oriente e le conseguenti tensioni sulle forniture di petrolio hanno alterato i calcoli. Il mercato ha reagito con un ricalcolo delle probabilità, esprimendo una maggiore propensione a scenari di resistenza dell’inflazione e a politiche monetarie meno accomodanti. Questo articolo ricostruisce i fatti, spiega gli strumenti che tracciano le aspettative e valuta possibili sviluppi per i prossimi mesi.

Come i prezzi dell’energia hanno cambiato il gioco

Lo shock sui mercati energetici, con il petrolio che è salito oltre i 100 dollari al barile dopo i primi attacchi e la temporanea chiusura di rotte strategiche, ha messo pressione sui costi al consumo e sulle catene di approvvigionamento. L’aumento dei prezzi delle materie prime ha un impatto diretto sull’inflazione per via dei carburanti e dei fertilizzanti, mentre indirettamente può comprimere i margini aziendali. Di fronte a questa dinamica, la Fed si trova in una posizione complessa: un aumento dei tassi può domare l’inflazione, ma aggraverebbe i costi di finanziamento; restare ferma può alimentare pressioni sui prezzi.

Scenari di inflazione e stagflazione

Tra gli analisti è riemersa la parola stagflazione, evocata come possibile combinazione di bassa crescita e inflazione elevata: per alcuni osservatori la probabilità di uno scenario di instabilità economica è salita, mentre altri la considerano un’esagerazione. I dati di febbraio mostrano che i prezzi al consumo negli USA sono aumentati del 2,4%, calcolo antecedente agli attacchi congiunti USA-Israele contro obiettivi iraniani; se l’impennata energetica dovesse persistere, la dinamica inflazionistica sarebbe più difficile da ignorare per i banchieri centrali.

Come i mercati misurano le probabilità

Strumenti come il Market Probability Tracker dell’Atlanta Fed e i mercati dei futures sintetici traducono i prezzi in probabilità implicite sui movimenti del fed funds rate. Secondo l’Atlanta Fed, la probabilità di un taglio entro tre mesi è passata da circa il 60% di inizio febbraio a circa il 16% al 26 marzo 2026, mentre la probabilità di un rialzo è salita vicino al 15%, con un picco intorno al 25% la settimana precedente. Allo stesso tempo, piattaforme di scommesse predittive come Kalshi e Polymarket riflettono una forte quota che attribuisce all’opzione “nessuna mossa” fino a giugno: intorno all’85%.

Interpretazioni divergenti tra esperti

Non manca chi pensa che il mercato stia reagendo in modo eccessivo: alcuni economisti sostengono che la Fed tenderà a «guardare oltre» gli shock energetici, trattandoli come un’imposizione fiscale che può frenare la domanda e quindi alleggerire le pressioni inflazionistiche nel tempo. Altri, invece, sottolineano la lezione storica secondo cui le banche centrali preferiscono evitare di sottovalutare segnali di accelerazione dei prezzi, adottando un atteggiamento più prudente e potenzialmente più restrittivo.

Cosa significa per investitori, imprese e consumatori

Per chi gestisce portafogli, l’inasprimento delle probabilità di tassi immobili significa rivedere valutazioni e duration, mentre le imprese devono considerare l’effetto combinato di costi energetici più alti e condizioni di finanziamento più severe. I consumatori, infine, percepiscono l’impatto attraverso il carburante e il carrello della spesa: un aumento dei prezzi reali riduce il potere d’acquisto. Il consenso dei mercati attuale suggerisce che l’ipotesi di tagli rapidi è meno probabile; la principale variabile da monitorare resta però l’evoluzione geopolitica e i dati di inflazione mese su mese.