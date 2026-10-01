Scopri come speculare su Bitcoin, Ethereum e altre criptovalute con i CFD di iFOREX Europe, senza possedere gli asset.

Il mercato delle criptovalute continua a evolversi rapidamente, attirando sia investitori istituzionali che trader individuali. Una delle modalità più flessibili per partecipare a questo universo è il trading di CFD che consente di sfruttare le oscillazioni di prezzo senza dover detenere direttamente i token digitali.

iFOREX Europe mette a disposizione una piattaforma regolamentata dove è possibile aprire posizioni sia long che short su Bitcoin, Ethereum, Solana e altre monete, beneficiando di leve competitive e di un’ampia gamma di strumenti di gestione del rischio.

Che cos’è il trading di criptovalute con CFD

Un CFD (Contract for Difference) è un accordo fra trader e broker che replica le variazioni di prezzo di un asset sottostante. Nel caso delle criptovalute il trader non acquista la moneta digitale ma stipula un contratto che paga la differenza tra il prezzo di apertura e quello di chiusura della posizione. Questo meccanismo permette di operare 24/7, di sfruttare la leva finanziaria per amplificare l’esposizione e di chiudere rapidamente le operazioni senza gestire wallet o chiavi private.

Le criptovalute più liquide offerte da iFOREX Europe

Bitcoin (BTC/USD)

Bitcoin rimane la moneta più scambiata al mondo, caratterizzata da alta capitalizzazione e da una risposta rapida a notizie macroeconomiche. iFOREX Europe propone uno spread contenuto grazie alla profonda liquidità del mercato.

Ethereum (ETH/USD)

Ethereum è noto per il suo ecosistema di smart contract e dApp. La volatilità di ETH fornisce opportunità interessanti per chi utilizza ordini stop-loss e take-profit per gestire il rischio.

Solana (SOL/USD)

Solana attira chi cerca movimenti più marcati nel breve periodo. La sua velocità di transazione la rende popolare tra i trader attivi, ma richiede una vigilanza costante per evitare sorprese di mercato.

Guida passo passo per aprire e gestire una posizione

Passo 1 – Registrazione: completare il processo di apertura del conto su iFOREX Europe, fornendo documenti di identità e informazioni finanziarie per rispettare le normative anti-money laundering.

Passo 2 – Deposito: finanziare il conto tramite bonifico, carta di credito o altri metodi supportati; il capitale disponibile determina la dimensione massima della leva.

Passo 3 – Scelta del CFD: dalla lista di criptovalute selezionare il CFD desiderato, ad esempio BTC/USD, e impostare il volume in base alla propria strategia.

Passo 4 – Direzione della posizione: decidere se aprire un ordine di acquisto (long) anticipando un rialzo, oppure di vendita (short) prevedendo un calo del prezzo.

Passo 5 – Controllo del rischio: inserire ordini di stop-loss per limitare le perdite e take-profit per fissare i guadagni; verificare la margine richiesto e monitorare il tasso di finanziamento overnight.

Costi, spread e leva: cosa tenere presente

Il trading di CFD su criptovalute è trasparente sui costi principali: lo spread rappresenta la differenza tra prezzo di acquisto e di vendita ed è più ampio nei momenti di alta volatilità. iFOREX Europe non applica commissioni di transazione aggiuntive, ma potrebbe addebitare un finanziamento overnight se la posizione resta aperta oltre la chiusura giornaliera del mercato.

La leva finanziaria offerta può variare da 1:2 a 1:10 a seconda della criptovaluta e del profilo del cliente; è fondamentale valutare l’impatto della leva sul margine e sul potenziale di perdita.

Rischi e strumenti di gestione del rischio

Le criptovalute sono notoriamente volatile oscillazioni improvvise possono erodere il capitale in pochi minuti. L’uso della leva amplifica sia i profitti sia le perdite, perciò è consigliabile impiegare soltanto una piccola frazione del saldo disponibile per ogni operazione.

iFOREX Europe mette a disposizione strumenti quali ordini stop-loss garantiti avvisi di prezzo personalizzabili e monitoraggi del margine in tempo reale. Inoltre, la piattaforma offre contenuti formativi, webinar e supporto multilingue per aiutare i trader a migliorare le proprie competenze.