Ethereum punta a una rete più scalabile e privata entro il 2030, ma la mancanza di chiarezza legislativa negli USA rischia di frenare gli investimenti.

Ethereum sta tracciando una rotta ambiziosa verso il 2030, guidata dal cofondatore Vitalik Buterin. L’obiettivo dichiarato è trasformare la rete, passando da una struttura monolitica a un ecosistema modulare dove i calcoli più gravosi vengono delegati a soluzioni di layer 2 e a engine specializzati, mantenendo però la sicurezza della catena principale.

La roadmap di Vitalik: scalabilità, privacy e sicurezza quantistica

Nel panorama attuale, la scalabilità è il nodo critico per Ethereum. Buterin ha sottolineato l’intenzione di “raddoppiare” gli sforzi sulla privacy inserendo funzionalità native per transazioni e letture riservate. Parallelamente, il progetto “Strawmap” prevede l’integrazione di meccanismi di sicurezza quantistica pensati per proteggere la rete contro future minacce informatiche. Se realizzati, questi elementi dovrebbero rendere Ethereum più attraente per istituzioni e applicazioni che richiedono elevata riservatezza.

Layer-2 in crescita: il caso Robinhood Chain

Un esempio concreto di sviluppo è il recente andamento di Robinhood Chain, un layer-2 lanciato lo scorso 3 settembre. Secondo i dati di Bitquery, la piattaforma ha incassato circa 4,5 milioni di dollari in commissioni, pagando al contempo solo 398 $ a Ethereum per la pubblicazione delle prove sulla mainnet. Questo divario evidenzia come gran parte del valore economico venga generato al di fuori della catena principale, confermando la tendenza verso una decentralizzazione del carico operativo.

Stallo della Clarity Act negli Stati Uniti

Nel frattempo, sul fronte normativo statunitense, il progetto noto come Clarity Act non è riuscito a superare il voto previsto a fine settembre. Il testo, concepito per delineare più chiaramente il perimetro regolamentare delle criptovalute, ha incontrato resistenze da parte di SEC, CFTC, gruppi di consumatori e l’industria stessa. Le discussioni sulla classificazione dei token – come security o commodity – hanno contribuito a un blocco legislativo che alimenta incertezza tra gli operatori.

Conseguenze per gli investitori istituzionali

L’assenza di un quadro normativo uniforme complica la decisione su dove lanciare nuovi progetti o quotare token legati a Bitcoin, Ethereum e altri asset digitali. Per gli investitori istituzionali, la fattibilità di operare negli USA dipende sempre più dalla capacità di prevedere future decisioni della SEC e della CFTC.

Impatto sul mercato: il punto critico di 2.672 $

Dal punto di vista dei trader, il 20 settembre 2026 ha segnato una chiusura settimanale di ETH appena sotto il livello di resistenza Fibonacci di 2.672 $. Gli analisti vedono quel valore come una soglia chiave: un breakout sopra potrebbe spingere il prezzo verso 2.950-3.000 $, sostenuto da flussi di ETF spot e dal recupero della media mobile a 50 settimane. Al contrario, un rifiuto potrebbe innescare un consolidamento prolungato, accentuando la pressione di vendita derivante da prelievi sugli exchange.

L’interazione fra questi due poli – innovazione rapida e regolamentazione dilatata – sarà determinante per definire il futuro degli asset digitali a livello globale.