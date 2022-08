in

Stai cercando di puntare BNB su Trust Wallet?

Picchettare monete come BNB ti dà potere decisionale sulla rete.

Ti dà anche la possibilità di votare e generare reddito passivo.

Questo è simile a ricevere interessi per detenere denaro in un conto bancario.

Lo staking delle monete riduce la necessità di acquistare hardware costoso.

Inoltre, lo staking fornisce rendimenti garantiti e reddito prevedibile.

Su Trust Wallet, puoi puntare più monete come BNB, TRX, XTZ, ATOM e altro.

Come puntare BNB su Trust Wallet

Per puntare BNB su Trust Wallet, devi navigare verso il tuo portafoglio BNB.

Sul tuo portafoglio BNB, vedrai un’icona “Altro” che contiene più opzioni come lo staking.

Quindi, ti viene richiesto di inserire il numero di BNB che desideri puntare.

Se non hai ancora BNB, puoi acquistarlo da Binance e trasferirlo su Trust Wallet.

L’acquisto di BNB su Binance è altamente raccomandato in quanto le commissioni sono molto basse.

Se dovessi acquistare BNB su Trust Wallet, utilizzerai un fornitore di terze parti che ha commissioni molto elevate (fino al 5%).

Una volta inserito il numero di BNB che vuoi puntare, atterrerai nella schermata di conferma.

La schermata di conferma indica quanto BNB stai picchettando e le tariffe di rete.

Ecco come puoi puntare BNB su Trust Wallet:

1. Passare a BNB

Innanzitutto, apri Trust Wallet e vai alla pagina del portafoglio.

Nella pagina del portafoglio, vedrai un elenco di monete tra cui “Bitcoin”, “Ethereum”, “BNB” e “Smart Chain”.

Tocca “BNB” per andare al tuo portafoglio BNB.

Se non hai ancora acquistato BNB, puoi acquistarlo da Binance.

Quindi, trasferisci il tuo BNB sul tuo portafoglio BNB su Trust Wallet.

Dopo aver toccato BNB, atterrerai sul tuo portafoglio BNB.

Sul tuo portafoglio BNB, vedrai il tuo saldo BNB.

Vedrai anche quattro icone sotto il tuo saldo, tra cui “Invia”, “Ricevi”, “Copia” e “Altro”.

Tocca l’icona “Altro” per aprire altre opzioni.

2. Scegli l’importo BNB

Dopo aver toccato l’icona “Altro”, si aprirà un menu di navigazione.

Il menu di navigazione contiene diverse opzioni tra cui “Dettagli palo”, “Palo”, “Annulla uscita” e altro ancora.

L’opzione “Dettagli puntata” ti consente di vedere le tue ricompense di puntata.

D’altra parte, l’opzione “Stake” ti consente di puntare il tuo BNB.

Dal momento che non hai ancora puntato il tuo BNB, tocca “Palo”.

Dopo aver toccato “Palo”, atterrerai sulla pagina “Palo BNB”.

Nella pagina “Stake BNB”, vedrai un campo “Importo BNB” e un campo “Validatore”.

Nel campo “Importo BNB”, inserisci l’importo di BNB che desideri scommettere.

Toccando il campo “Validatore”, vedrai un elenco di validatori.

Ogni validatore fornisce una ricompensa di puntata diversa.

Per impostazione predefinita, verrà selezionato il validatore “TW Staking”.

Se sei d’accordo con questo, tocca “Avanti” per procedere all’ultimo passaggio.

3. Conferma la puntata

Dopo aver toccato “Avanti”, atterrerai sulla pagina di conferma.

Nella pagina di conferma, vedrai da dove proviene il tuo BNB e il validatore che hai selezionato.

Vedrai anche la tariffa di rete e il numero totale di BNB che stai puntando.

Tocca “Invia” per completare il processo di puntata.

In caso di successo, sarai in grado di vedere una transazione di puntata sul tuo portafoglio BNB.

Hai imparato con successo come puntare BNB su Trust Wallet!

Come annullare BNB su Trust Wallet

Per annullare BNB su Trust Wallet, devi accedere al tuo BNB Wallet e toccare l’icona “Altro”.

Quindi, tocca “Unstake” per annullare il tuo BNB.

Una volta avviato il processo di annullamento del prelievo, ci vorranno 7 giorni prima che il tuo BNB sia disponibile.

Inoltre, non riceverai alcuna ricompensa di puntata.

1. Passare a BNB

Il primo passo è navigare verso il tuo portafoglio BNB su Trust Wallet.

Innanzitutto, apri Trust Wallet e vai alla pagina del portafoglio.

Nella pagina del portafoglio, tocca “BNB”.

2. Tocca “Altro”

Dopo aver toccato “BNB”, atterrerai sul tuo portafoglio BNB.

Sul tuo portafoglio BNB, vedrai più icone.

Tocca l’icona “Altro” per aprire più opzioni.

3. Tocca “Annulla”

Dopo aver toccato l’icona “Altro”, si aprirà un menu di navigazione.

Tocca “Unstake” per annullare il tuo BNB su Trust Wallet.

Quindi, inserisci la quantità di BNB che desideri annullare.

Quindi, tocca “Avanti” per andare alla schermata di conferma.

Rivedi la transazione e tocca “Invia” per completare il processo di annullamento del prelievo.

Dopo aver completato il processo di annullamento del prelievo, sarai in grado di vedere la transazione sul tuo portafoglio BNB.

Toccalo per mostrare i dettagli della transazione.

Per controllare lo stato di annullamento, tocca “Altro” sul tuo portafoglio BNB seguito da “Dettagli puntata”.

Hai imparato con successo come annullare il tuo BNB su Trust Wallet!

Conclusione

Lo staking è un ottimo modo per guadagnare tassi di interesse sulle tue monete come BNB.

Puoi guadagnare fino al 130% di APR su Trust Wallet.

Tuttavia, ci sono rischi coinvolti quando si sta puntando.

Quando scommetti una moneta, sarà bloccata e non sarai in grado di spostarla o scambiarla.

Anche la volatilità dei prezzi è comune e, a causa di una perdita di liquidità, il token potrebbe diminuire di prezzo.

Infine, la distribuzione dei premi può essere ritardata a seconda del validatore.

Prima di puntare una moneta su Trust Wallet, è meglio fare prima la propria due diligence per evitare incertezze.