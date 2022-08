in

Stai cercando di scambiare o convertire ETH (Ethereum) in BNB (Binance Coin)?

O vuoi convertire ETH in Smart Chain?

Lo swapping ti consente di scambiare una criptovaluta con un’altra.

La maggior parte degli scambi di criptovaluta come Binance ti consente di farlo.

Binance è lo scambio di criptovaluta più popolare con commissioni molto basse.

Quindi, è altamente raccomandato sia per principianti che per professionisti.

Tuttavia, è necessario creare un account sullo scambio prima di poter effettuare uno swap.

Ma non preoccuparti, creare un account su uno scambio di criptovaluta è di solito facile e veloce.

In questa guida, imparerai come scambiare ETH con BNB usando lo scambio Binance.

Come scambiare ETH in BNB

Per scambiare ETH con BNB, devi prima scaricare l’app Binance e creare un account.

Quindi, deposita il tuo BNB nel tuo portafoglio BNB su Binance e vai alla pagina “Converti”.

Nella pagina “Converti”, sarai in grado di scambiare ETH in BNB in una volta sola.

Su Binance, non ci sono commissioni di trading.

In altre parole, non verranno addebitate commissioni quando si scambia una criptovaluta con un’altra.

Tuttavia, ci sarà uno spread, il che significa che le criptovalute che stai scambiando saranno superiori al prezzo di mercato.

Dopo aver scambiato Ethereum con BNB, puoi quindi prelevare il tuo BNB sul portafoglio desiderato.

1. Scarica l’app Binance e crea un account

Per scambiare criptovalute, è necessario creare un account su uno scambio di criptovaluta come Binance.

La maggior parte degli scambi ha un convertitore che ti consente di scambiare una criptovaluta con un’altra.

Binance è altamente raccomandato grazie alle sue basse tariffe e al supporto 24 ore su 24, 7 giorni su 7.

Innanzitutto, apri l’App Store o Google Play Store e scarica Binance.

In alternativa, puoi utilizzare Binance sul desktop.

Dopo aver scaricato Binance, apri l’app.

Se utilizzi Binance sul desktop, utilizza il link di riferimento qui sopra per creare un account.

Dopo aver aperto Binance, tocca il pulsante “Iscriviti / Accedi”.

Quindi, tocca “Registrati” per aprire la pagina di registrazione.

Nella pagina di registrazione, inserisci il tuo indirizzo email.

Quindi, scegli una password contenente una combinazione di lettere maiuscole, lettere minuscole e numeri.

Quindi, tocca l’intestazione “ID di riferimento (opzionale)” per espanderla.

Infine, verifica il tuo indirizzo email per completare il processo di creazione dell’account.

2. Deposita ETH nel tuo portafoglio ETH su Binance

Il secondo passo è navigare verso il tuo portafoglio ETH su Binance.

Questo perché devi depositare ETH nel tuo portafoglio ETH su Binance per scambiarlo con BNB.

In questa guida, useremo la versione Lite di Binance.

Se non sei sulla versione Lite di Binance, tocca l’icona del profilo, quindi tocca l’interruttore su “Binance Lite” per abilitarlo.

Una volta che sei su Binance Lite, tocca l’icona del portafoglio nella barra di navigazione in basso.

Questo aprirà il tuo portafoglio Binance.

Quindi, tocca il pulsante “Deposito” sotto il saldo totale.

Dopo aver toccato il pulsante “Deposito”, atterrerai nella pagina “Scegli valuta”.

Nella pagina “Scegli valuta”, vedrai un paio di schede tra cui “Fiat” e “Crypto”.

Per impostazione predefinita, sarai nella scheda “Fiat”.

Tocca la scheda “Crypto” per aprire un elenco di criptovalute che puoi depositare.

Nella barra di ricerca, cerca “Ethereum” o “ETH”.

Infine, tocca “ETH (Ethereum)” per aprire il tuo portafoglio ETH su Binance.

Dopo aver toccato “ETH (Ethereum)”, atterrerai sulla pagina “Deposita ETH”.

Nella pagina “Deposita ETH”, vedrai il tuo indirizzo ETH.

Il tuo indirizzo ETH si trova sotto l’intestazione “Indirizzo di deposito ETH”.

Sotto l’intestazione “Indirizzo di deposito ETH”, tocca l’icona duplicata per copiare il tuo indirizzo di deposito ETH.

Quindi, invia il tuo Ethereum dall’altro tuo portafoglio a questo indirizzo.

Ad esempio, se il tuo Ethereum è su Metamask, devi trasferirlo sul tuo portafoglio ETH su Binance.

Puoi imparare come farlo leggendo questo articolo.

In poche parole, devi andare alla pagina “Invia ETH” su Metamask, Trust Wallet, ecc. E incollare il tuo indirizzo ETH binance.

3. Tocca “Converti”

Dopo aver inviato il tuo Ethereum al tuo portafoglio Ethereum su Binance, sarai in grado di scambiarlo con BNB.

Innanzitutto, tocca l’icona inversa nella barra di navigazione in basso.

Dopo aver toccato l’icona inversa, si aprirà un menu di navigazione.

Nel menu di navigazione, vedrai più opzioni tra cui “Acquista”, “Vendi”, “Deposito” e “Converti”.

Tocca “Converti” per andare alla pagina “Converti”.

4. Converti BNB in ETH

Dopo aver toccato “Converti”, atterrerai sulla pagina “Converti”.

Nella pagina “Converti”, vedrai un paio di campi tra cui “Da” e “A”.

Innanzitutto, tocca il campo “Da”.

Questo aprirà un elenco di criptovalute da cui è possibile convertire.

Cerca “ETH” e tocca “ETH (Ethereum)” per cambiare il campo “Da” in “ETH”.

In secondo luogo, tocca il campo “A” e cerca “BNB”.

Quindi, tocca “BNB” per cambiare il campo “A” in “BNB”.

In terzo luogo, inserisci la quantità di Ethereum che desideri scambiare con BNB.

Assicurati di avere ethereum sufficiente o la transazione fallirà.

Infine, tocca “Anteprima conversione” seguita da “Converti” per scambiare il tuo ETH con BNB.

Dopo aver scambiato ETH con BNB, puoi inviare il BNB a un altro portafoglio.

Hai scambiato con successo il tuo ETH (Ethereum) con BNB (Binance Coin)!

Conclusione

Prima di scambiare una criptovaluta con un’altra, devi sapere alcune cose.

In primo luogo, è necessario controllare le commissioni di cambio.

Alcuni scambi di criptovaluta addebitano una commissione di cambio molto elevata.

Inoltre, è necessario controllare la coppia di criptovaluta che si desidera scambiare.

Le transazioni sono definitive e non possono essere ripristinate.

Infine, quando invii la tua criptovaluta scambiata, assicurati di inviarla al portafoglio giusto.

Inviare la tua criptovaluta al portafoglio sbagliato potrebbe portare a una perdita di fondi.