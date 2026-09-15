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15 Settembre 2026

Come scegliere un exchange di criptovalute affidabile: licenze, proof of reserves e gestione del rischio

Licenze, proof of reserves, controlli AML e rischio controparte: la checklist essenziale per scegliere un exchange crypto con criterio.

· · 4 min
Come scegliere un exchange di criptovalute affidabile: licenze, proof of reserves e gestione del rischio

Scegliere un exchange di criptovalute non è un esercizio di branding, ma una valutazione di rischio e di governance. Le differenze tra operatori sono profonde: perimetro regolamentare, qualità delle riserve, processi AML/KYC segregazione degli asset e resilienza operativa incidono sul destino dei fondi quanto e più delle commissioni. Per evitare sorprese, serve un metodo: una sequenza di controlli verificabili e una matrice comparativa che renda trasparenti compromessi e priorità.

Questa guida fornisce un percorso pratico in sei passaggi: dalle licenze alla proof of reserves (PoR), dai controlli antiriciclaggio alla gestione del rischio controparte fino alle best practice di onboarding e alla custodia ibrida. L’obiettivo è ridurre l’incertezza, standardizzare la selezione e mettere i capitali dove la struttura di controllo è misurabile.

1) Licenze e perimetro normativo: verifiche essenziali

La prima verifica riguarda la licenza e la giurisdizione. Identificare l’entità legale con cui si contratta (nome, numero di registrazione, sede) e controllare il registro dell’autorità competente. Valutare se l’operatore è un VASP o equivalente, se dispone di permessi per custodiatrading e servizi fiat e se mantiene libri contabili auditati. Analizzare il perimetro della licenza (cliente retail vs. professionale), le capital requirements e gli obblighi di segregation of client assets. Attenzione alle strutture multi-entità: capire dove risiedono conti e wallet, quale legge si applica e quali tutele esistono in caso di insolvenza o dispute transfrontaliere.

2) Proof of reserves: cosa deve dimostrare davvero

Una proof of reserves credibile deve collegare asset on-chain e passività verso clienti. Verificare: a) copertura per asset principali (BTC, ETH, stablecoin), b) uso di Merkle tree con possibilità di self-check c) attestazioni periodiche da terze parti qualificate, d) esclusione di fondi presi a prestito per mostrare saldi. La PoR ha valore solo se accompagnata da disclosure delle passività e dei controlli di accesso alle chiavi (policy di multi-sigHSM rotazioni). Richiedere evidenza di segregazione tra hot, warm e cold wallet, limiti di prelievo giornalieri e procedure di incident response in caso di compromissione.

3) Controlli AML/KYC e monitoraggio delle transazioni

Un exchange affidabile espone politiche AML chiare, con KYC proporzionale al rischio, screening sanzionatorio aggiornato e transaction monitoring continuo. Verificare la presenza di Travel Rule compliance, liste PEP e controlli su giurisdizioni ad alto rischio. Valutare strumenti di blockchain analytics per il tracciamento dei flussi, processi di case management e tempi di risposta alle segnalazioni. La governance include ruoli e responsabilità: un MLRO identificato, formazione periodica del personale, audit interni e canali di whistleblowing. La qualità del framework AML è un proxy della disciplina operativa complessiva e riduce rischi di blocchi o chiusure improvvise di conti.

4) Rischio controparte: esposizione, limiti e segregazione

Il rischio controparte si gestisce prima del deposito. Definire una risk appetite e calcolare l’esposizione massima per singolo exchange, coperta da limiti quantitativi (percentuale del portafoglio) e temporali (giorni di permanenza media). Richiedere conferme su segregazione degli asset dei clienti, politiche di prestito e riutilizzo della liquidità, oltre a coperture assicurative rilevanti. Valutare la resilienza: uptime storico, post-mortem pubblici, test di stress su prelievi, procedure di disaster recovery e business continuity. Integrare controlli di counterparty score che uniscano indicatori On-chain, finanziari e di governance in un’unica metrica operativa.

5) Matrice comparativa: fee, liquidità e governance

Confrontare gli exchange con una matrice standardizzata riduce i bias. Di seguito una struttura base da adattare:

Criterio Indicatore Valutazione Peso
Fee Maker/Taker effettive, costi prelievo Basso/Medio/Alto 15%
Liquidità Spreads, profondità book, slippage Buona/Media/Bassa 20%
Governance Board, audit, policy rischio Solida/Discreta/Debole 20%
Licenze Perimetro, enforcement, sanzioni Ampio/Limitato/Nullo 15%
PoR Copertura, frequenza, terze parti Alta/Media/Bassa 15%
AML/KYC Travel Rule, screening, analytics Robusto/Adeguato/Carente 10%
Operatività Uptime, incidenti, assistenza Affidabile/Variabile/Critica 5%

Attribuire un punteggio numerico a ciascun indicatore e moltiplicarlo per il peso consente di ottenere un ranking oggettivo. Aggiornare la matrice trimestralmente, includendo note su modifiche regolamentari, variazioni delle commissioni e cambiamenti del management.

6) Onboarding operativo e custodia ibrida: best practice

Una volta selezionato l’exchange, l’onboarding deve seguire procedure ripetibili. Passi chiave: 1) predisporre account segregati per team e funzioni, 2) abilitare 2FA hardware e liste di allowlist per i prelievi, 3) definire ruoli con principio del least privilege 4) testare micro-depositi e tempi di settlement 5) impostare alert su variazioni di indirizzi e limiti. Per la custodia ibrida mantenere la maggioranza degli asset in cold storage proprietario e il minimo necessario in hot wallet dell’exchange; usare policy di ribilanciamento automatico, registro delle approvazioni e backup delle chiavi in HSM o soluzioni MPC. Documentare tutto in un runbook con contatti d’emergenza e scenari di failover, inclusi processi per migrazione rapida verso un provider alternativo.

Autore

Edoardo Vitali

Edoardo Vitali ha coordinato la copertura della ristrutturazione del mercato ittico di Palermo, sostenendo la linea editoriale sulla trasparenza fiscale. Capo redattore economia, porta in redazione un tratto pragmatico e un dettaglio personale: conserva ancora taccuini degli incontri in Sala delle Lapidi.

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