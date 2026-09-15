Come scegliere un exchange di criptovalute affidabile: licenze, proof of reserves e gestione del rischio

Licenze, proof of reserves, controlli AML e rischio controparte: la checklist essenziale per scegliere un exchange crypto con criterio.

Scegliere un exchange di criptovalute non è un esercizio di branding, ma una valutazione di rischio e di governance. Le differenze tra operatori sono profonde: perimetro regolamentare, qualità delle riserve, processi AML/KYC segregazione degli asset e resilienza operativa incidono sul destino dei fondi quanto e più delle commissioni. Per evitare sorprese, serve un metodo: una sequenza di controlli verificabili e una matrice comparativa che renda trasparenti compromessi e priorità.

Questa guida fornisce un percorso pratico in sei passaggi: dalle licenze alla proof of reserves (PoR), dai controlli antiriciclaggio alla gestione del rischio controparte fino alle best practice di onboarding e alla custodia ibrida. L’obiettivo è ridurre l’incertezza, standardizzare la selezione e mettere i capitali dove la struttura di controllo è misurabile.

1) Licenze e perimetro normativo: verifiche essenziali

La prima verifica riguarda la licenza e la giurisdizione. Identificare l’entità legale con cui si contratta (nome, numero di registrazione, sede) e controllare il registro dell’autorità competente. Valutare se l’operatore è un VASP o equivalente, se dispone di permessi per custodiatrading e servizi fiat e se mantiene libri contabili auditati. Analizzare il perimetro della licenza (cliente retail vs. professionale), le capital requirements e gli obblighi di segregation of client assets. Attenzione alle strutture multi-entità: capire dove risiedono conti e wallet, quale legge si applica e quali tutele esistono in caso di insolvenza o dispute transfrontaliere.

2) Proof of reserves: cosa deve dimostrare davvero

Una proof of reserves credibile deve collegare asset on-chain e passività verso clienti. Verificare: a) copertura per asset principali (BTC, ETH, stablecoin), b) uso di Merkle tree con possibilità di self-check c) attestazioni periodiche da terze parti qualificate, d) esclusione di fondi presi a prestito per mostrare saldi. La PoR ha valore solo se accompagnata da disclosure delle passività e dei controlli di accesso alle chiavi (policy di multi-sigHSM rotazioni). Richiedere evidenza di segregazione tra hot, warm e cold wallet, limiti di prelievo giornalieri e procedure di incident response in caso di compromissione.

3) Controlli AML/KYC e monitoraggio delle transazioni

Un exchange affidabile espone politiche AML chiare, con KYC proporzionale al rischio, screening sanzionatorio aggiornato e transaction monitoring continuo. Verificare la presenza di Travel Rule compliance, liste PEP e controlli su giurisdizioni ad alto rischio. Valutare strumenti di blockchain analytics per il tracciamento dei flussi, processi di case management e tempi di risposta alle segnalazioni. La governance include ruoli e responsabilità: un MLRO identificato, formazione periodica del personale, audit interni e canali di whistleblowing. La qualità del framework AML è un proxy della disciplina operativa complessiva e riduce rischi di blocchi o chiusure improvvise di conti.

4) Rischio controparte: esposizione, limiti e segregazione

Il rischio controparte si gestisce prima del deposito. Definire una risk appetite e calcolare l’esposizione massima per singolo exchange, coperta da limiti quantitativi (percentuale del portafoglio) e temporali (giorni di permanenza media). Richiedere conferme su segregazione degli asset dei clienti, politiche di prestito e riutilizzo della liquidità, oltre a coperture assicurative rilevanti. Valutare la resilienza: uptime storico, post-mortem pubblici, test di stress su prelievi, procedure di disaster recovery e business continuity. Integrare controlli di counterparty score che uniscano indicatori On-chain, finanziari e di governance in un’unica metrica operativa.

5) Matrice comparativa: fee, liquidità e governance

Confrontare gli exchange con una matrice standardizzata riduce i bias. Di seguito una struttura base da adattare:

Criterio Indicatore Valutazione Peso Fee Maker/Taker effettive, costi prelievo Basso/Medio/Alto 15% Liquidità Spreads, profondità book, slippage Buona/Media/Bassa 20% Governance Board, audit, policy rischio Solida/Discreta/Debole 20% Licenze Perimetro, enforcement, sanzioni Ampio/Limitato/Nullo 15% PoR Copertura, frequenza, terze parti Alta/Media/Bassa 15% AML/KYC Travel Rule, screening, analytics Robusto/Adeguato/Carente 10% Operatività Uptime, incidenti, assistenza Affidabile/Variabile/Critica 5%

Attribuire un punteggio numerico a ciascun indicatore e moltiplicarlo per il peso consente di ottenere un ranking oggettivo. Aggiornare la matrice trimestralmente, includendo note su modifiche regolamentari, variazioni delle commissioni e cambiamenti del management.

6) Onboarding operativo e custodia ibrida: best practice

Una volta selezionato l’exchange, l’onboarding deve seguire procedure ripetibili. Passi chiave: 1) predisporre account segregati per team e funzioni, 2) abilitare 2FA hardware e liste di allowlist per i prelievi, 3) definire ruoli con principio del least privilege 4) testare micro-depositi e tempi di settlement 5) impostare alert su variazioni di indirizzi e limiti. Per la custodia ibrida mantenere la maggioranza degli asset in cold storage proprietario e il minimo necessario in hot wallet dell’exchange; usare policy di ribilanciamento automatico, registro delle approvazioni e backup delle chiavi in HSM o soluzioni MPC. Documentare tutto in un runbook con contatti d’emergenza e scenari di failover, inclusi processi per migrazione rapida verso un provider alternativo.