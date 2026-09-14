Investire in criptovalute: cosa sapere prima di entrare nel mercato digitale

Le criptovalute hanno conquistato l'attenzione degli investitori, ma sono davvero sicure? Scopri di più su Bitcoin, Ethereum e le sfide dei mercati digitali.

In un’epoca di incertezza economica, molti investitori si stanno rivolgendo a forme alternative di investimento, in particolare a quelle digitali. Tuttavia, innovativo non sempre significa sicuro o efficiente.

Le criptovalute, come Bitcoin ed Ethereum hanno visto una crescita esponenziale negli ultimi anni, sia in termini di volume di scambi che di prezzo. Questi asset digitali operano su una blockchain un registro distribuito che non è gestito da intermediari bancari o finanziari tradizionali, né garantito da enti pubblici come le banche centrali.

La blockchain e la sua rivoluzione

La blockchain rappresenta un sistema di scambio alternativo ai mercati regolamentati e centralizzati. Grazie all’accesso crittografico, permette di effettuare transazioni utilizzando indirizzi pseudonimi, garantendo un elevato grado di privacy e sicurezza. A differenza dei portafogli digitali presso intermediari finanziari, l’accesso alla blockchain è crittografato e le credenziali di accesso non sono resettabili.

Molti investitori, tuttavia, acquistano e vendono criptovalute attraverso intermediari digitali che in Europa sono sottoposti a controlli sempre più stringenti. Investire in criptovalute significa acquistare un asset digitale privo delle garanzie pubbliche che caratterizzano la moneta emessa dalla banca centrale. Bitcoin ed Ethereum, tra le cripto più popolari, hanno una capitalizzazione di mercato nell’ordine dei miliardi di dollari USA, ma i loro prezzi mostrano un’elevatissima volatilità e rischio.

Le sfide dei mercati delle criptovalute

Le tre caratteristiche principali dei mercati delle criptovalute – ampie fluttuazioni di prezzo, mancanza di controllo centrale e rapido sviluppo – rappresentano una seria sfida per le teorie tradizionali sul funzionamento dei mercati finanziari. Un articolo pubblicato sul Journal of Economic Surveys nel 2026 ha svolto una revisione approfondita della letteratura scientifica sulla misura in cui i mercati delle criptovalute riflettano le informazioni disponibili.

Comprendere come le informazioni vengono elaborate in questi mercati è essenziale per gli investitori, i policy maker e i ricercatori. Se i prezzi delle criptovalute non sono in grado di riflettere l’informazione disponibile sul mercato, vi è spazio per opportunità di arbitraggio, anomalie persistenti e manipolazioni del mercato, con potenziali perdite significative per gli investitori.

Metodi di analisi e risultati

Utilizzando un metodo combinato di analisi bibliometrica e revisione tematica, lo studio ha analizzato 977 articoli scientifici pubblicati tra il 2015 e il 2024. I risultati mostrano che i modelli tradizionali di efficienza dei mercati finanziari devono essere adattati alla natura decentralizzata, eterogenea e in rapida evoluzione delle criptovalute, integrando contributi della finanza comportamentale, dell’economia della complessità e della teoria istituzionale.

Emergono, inoltre, la necessità di dati più affidabili e comparabili e di un quadro regolamentare capace di accompagnare lo sviluppo di questi mercati. Investire in criptovalute richiede una comprensione approfondita dei rischi e delle opportunità, nonché una strategia ben ponderata per navigare in un ambiente così volatile e complesso.