Come scrivere un libro e pubblicarlo con il self publishing

La pubblicazione in self publishing ha rivoluzionato il mondo dell’editoria, permettendo a scrittori di tutti i generi e di tutte le dimensioni di condividere la loro voce con il mondo.

Scrivere un libro è il sogno nel cassetto di molte persone che vogliono dar voce alle proprie idee oppure creare una storia con personaggi vividi, o ancora raccontare la propria vita scrivendo un’autobiografia.

Il settore editoriale però risulta complesso e spesso elitario, ecco perché una delle migliori soluzioni per portare la propria opera al pubblico è il self publishing.

La scrittura di romanzi, novel, ma anche di manuali guide e contenuti è non solo possibile grazie all’auto pubblicazione, ma potrebbe essere anche una risorsa per riuscire a monetizzare sul medio e lungo periodo grazie alla vendita su canali come Amazon KDP.

Nella nostra guida ti forniamo alcuni consigli per scrivere un libro e su come auto pubblicarlo grazie ai suggerimenti di Valerio Novelli di www.monetizzando.it.

Definisci l’idea del tuo libro

Il primo passo nel processo di scrittura del libro è definire l’idea di base del tuo libro. Questo include la definizione del genere, la trama principale, i personaggi, l’ambientazione e lo stile di scrittura. Questi sono gli elementi essenziali se si tratta di un romanzo.

Al contrario, invece, se si vuole scrivere una guida è necessario scegliere l’argomento, creare una scaletta con i vari punti che si vogliono cogliere, portare una tesi iniziale con una conclusione che possa rispondere a una specifica domanda o necessità.

In caso di guide o testi utili, bisogna fare attenzione alla strutturazione del libro al fine che sia il più chiaro possibile al lettore e lo possa aiutare a risolvere un problema o soddisfare una specifica curiosità.

Scrivi il tuo libro

Il passo successivo è scrivere effettivamente il tuo libro. Questo può essere un processo lungo e a volte frustrante, ma con la pianificazione e la disciplina, è un obiettivo raggiungibile. Crea una scaletta dettagliata, stabilisci un programma di scrittura e rispettalo. In questo modo riuscirai a scrivere il libro seguendo un percorso dettagliato che ti aiuterà a portare a termine il lavoro.

Rileggi e revisiona il tuo libro

Una volta che hai finito la stesura del tuo libro, è il momento di rileggerlo e revisionarlo. Questo include la correzione di eventuali errori grammaticali o di battitura, la verifica del flusso della trama e la modifica di qualsiasi sezione che non sembra funzionare.

Fai leggere il tuo libro ad altri

Dopo aver fatto una prima revisione, è utile far leggere il tuo libro ad altri. Questo potrebbe includere amici, familiari, colleghi scrittori o un editor professionista. Il feedback che riceverai può essere inestimabile per migliorare ulteriormente il tuo libro.

Formatta il tuo libro

Il prossimo passo è formattare il tuo libro per la pubblicazione. Questo include la scelta del tipo di carattere, delle dimensioni del carattere, del margine, dell’interlinea, ecc. Puoi utilizzare un software specifico per la formattazione del libro o assumere un professionista per farlo.

Progetta la copertina del libro

La copertina del tuo libro è uno degli aspetti più importanti del self publishing. È la prima cosa che i lettori vedranno, quindi è fondamentale che sia attraente e professionale. Puoi progettare la copertina del libro tu stesso o assumere un grafico.

Scegli una piattaforma di self publishing

Ci sono molte piattaforme di self publishing disponibili, tra cui Amazon Kindle Direct Publishing. Ogni piattaforma ha le sue specifiche per la formattazione, le politiche di prezzo e di diritti d’autore; quindi, è importante fare una ricerca approfondita prima di scegliere.

Amazon è di certo una delle piattaforme più utilizzate e amate per riuscire ad auto pubblicare un libro e promuoverlo al meglio. Ad esempio, sul blog di Monetizzando, è possibile trovare una guida completa per l’auto pubblicazione su Amazon.

Carica il tuo libro e fissa il prezzo

Una volta scelta la piattaforma, il passo successivo è caricare il tuo libro e fissare il prezzo. Considera il prezzo di altri libri nel tuo genere e il valore che il tuo libro porta ai lettori quando decidi quanto dovrebbe costare.

Promuovi il tuo libro

Non appena il tuo libro è live, inizia la promozione. Puoi utilizzare i social media, i blog, i podcast, le interviste, i comunicati stampa e altro ancora per far conoscere il tuo libro al mondo. Considera anche di lanciare un evento di lancio del libro o di offrire copie gratuite per recensioni per attirare l’attenzione iniziale.

Monitora le vendite e il feedback dei lettori

Una volta che il tuo libro è pubblicato, è importante monitorare le vendite e il feedback dei lettori. Questo ti permetterà di capire quali strategie di marketing stanno funzionando e quali potrebbero aver bisogno di essere aggiustate. Inoltre, le recensioni positive dei lettori possono essere un ottimo strumento di marketing.

Pubblicare in self publishing: una possibilità di monetizzazione

Come accennato, oltre a poter scrivere dei romanzi è possibile anche valutare la scrittura di guide dedicate a un argomento del quale si è esperti. Questo potrebbe essere un valore aggiunto alla propria professionalità ma anche una possibilità di monetizzazione su lungo periodo.

A poterti insegnare come sfruttare l’autopubblicazione su Amazon (riuscendo anche a rendere il tuo libro visibile agli utenti interessati all’argomento o tema descritto) c’è Valerio Novelli che proprio grazie al suo libro “Guida al Self Publishing” continua a generare vendite ed entrate, nonostante questo sia stato pubblicato diversi anni fa.

Come dimostrato dunque, scegliere di scrivere un libro (qualunque sia il genere) può essere non solo un’opportunità per promuovere un determinato argomento ma anche una soluzione per riuscire a creare una rendita continuativa nel corso del tempo, ottenendo vendite costanti su lungo periodo.