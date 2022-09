Come trasferire Arbitrum (ETH) da MetaMask a Coinbase Wallet

in

To trasferire Arbitrum (ETH) da MetaMask a Coinbase Wallet, è necessario copiare l’indirizzo di deposito di Coinbase Wallet.

Quindi, avvia il portafoglio MetaMask e fai clic su “Invia“.

Ora, incolla l’indirizzo coinbase Wallet e inserisci l’importo da inviare.

Infine, conferma la transazione.

Ci vogliono da 2 a 5 minuti per trasferire / inviare Arbitrum (ETH) da MetaMask a Coinbase Wallet.

Per trasferire ETH da MetaMask a Coinbase Wallet, è necessaria una commissione per il gas di ~ 0,000568 ETH. Le tariffe del gas variano sempre in base alla congestione della blockchain di Arbitrum.

Passaggi per trasferire Arbitrum (ETH) da MetaMask a Coinbase Wallet

Passaggi per trasferire Arbitrum (ETH) dall’applicazione mobile MetaMask all’applicazione mobile Coinbase Wallet

Passaggi per trasferire Arbitrum (ETH) da MetaMask a Coinbase Wallet

Copia l’indirizzo di deposito del portafoglio Coinbase Fai clic su “Invia” in MetaMask Incolla l’indirizzo del portafoglio Coinbase e inserisci l’importo Fai clic su “Conferma” Controlla i trasferimenti recenti in MetaMask e Coinbase Wallet

1. Copia l’indirizzo di deposito del portafoglio Coinbase

Se non hai ancora installato Coinbase Wallet, devi installarlo e creare un account per ricevere Arbitrum (ETH).

Apri l’estensione Coinbase Wallet dopo aver creato un account.

Ora puoi vedere il saldo del tuo portafoglio. Sotto di esso, puoi anche vedere alcune opzioni: Acquista, Scambia, Invia e Ricevi.

Dal momento che stai depositando Arbitrum (ETH) su Coinbase Wallet, devi fare clic su “Ricevi“.

Ora, ci saranno gli indirizzi Arbitrum e Solana.

È necessario accedere all’indirizzo Arbitrum e fare clic sull’icona “Copia“.

2. Fai clic su “Invia” in MetaMask

Apri l’estensione MetaMask Wallet e inserisci la password per sbloccarla.

Se hai dimenticato la password MetaMask, puoi facilmente reimpostarla con la frase di recupero.

Dopo essere entrato nel MetaMask Wallet, devi essere su “Arbitrum”. Nel caso in cui ci si trovi sull’altra rete, è necessario passare alla rete Arbitrum Mainnet.

Ora, fai clic su “Invia“.

3. Incolla l’indirizzo del portafoglio Coinbase e inserisci l’importo

Dopo aver fatto clic su Invia, finirai per essere nella finestra “Invia a“.

Qui, devi incollare l’indirizzo di deposito di Coinbase Wallet che hai copiato nel passaggio 1.

Quindi, inserisci la quantità di ETH che desideri inviare.

Infine, fai clic su “Avanti“.

4. Fai clic su “Conferma”

Una conferma finale apparirà dopo aver fatto clic su “Avanti“.

Questa pagina conterrà l’indirizzo del destinatario, la tassa sul gas e l’importo da trasferire.

Rivedi i dettagli e fai clic su “Conferma“.

Questo è tutto. Hai trasferito con successo Arbitrum (ETH) da MetaMask a Coinbase Wallet.

5. Controlla i trasferimenti recenti in MetaMask e Coinbase Wallet

Per controllare i trasferimenti recenti nel portafoglio MetaMask, fai clic sulla scheda “Attività” nella prima pagina.

Per controllare i trasferimenti recenti nel portafoglio Coinbase, fai clic sull’icona “Transazione” nella parte superiore dell’estensione del portafoglio.

Passaggi per trasferire Arbitrum (ETH) dall’applicazione mobile MetaMask all’applicazione mobile Coinbase Wallet

Trova ETH in Coinbase Wallet Copia l’indirizzo di deposito ETH Tocca “Invia” in MetaMask Incolla l’indirizzo e inserisci l’importo Tocca “Invia“ Controlla i trasferimenti recenti

1. Trova ETH in Coinbase Wallet

Apri l’applicazione mobile Coinbase Wallet.

Poiché stai ricevendo Arbitrum (ETH) da MetaMask, devi toccare “Ricevi“.

Ora, ti verrà chiesto di selezionare la moneta. Utilizza la casella di ricerca per trovare Arbitrum (ETH).

2. Copia l’indirizzo di deposito ETH

Dopo aver trovato l’Arbitrum (ETH), è necessario toccarlo per vedere l’indirizzo di deposito.

In questo modo, potrai vedere l’indirizzo di deposito ETH insieme al codice QR.

Tocca l’indirizzo per copiarlo oppure puoi scansionare il codice QR.

3. Tocca “Invia” in MetaMask

Apri l’applicazione mobile MetaMask.

Dal momento che stai inviando Arbitrum (ETH) a Coinbase Wallet, assicurati di essere su “Arbitrum“. È necessario cambiare rete se ci si trova sull’altra rete.

Una volta che sei nella rete giusta, tocca “Invia“.

4. Incolla l’indirizzo e inserisci l’importo

Toccando Invia, atterrerai sulla pagina “Invia a“.

Qui, devi incollare l’indirizzo del portafoglio Coinbase che hai copiato nel passaggio 2.

Quindi, tocca “Avanti“.

Successivamente, ti verrà chiesto di inserire l’importo di ETH da inviare. Puoi utilizzare il pulsante “MAX” se desideri inviare tutti gli ETH che hai nella tua MetaMask.

Infine, tocca “Avanti“.

5. Tocca “Invia“

Dopo aver toccato Avanti, atterrerai sulla pagina Conferma.

La pagina contiene l’indirizzo Da e A, la tassa sul gas e l’importo totale da trasferire.

Controlla i dettagli e tocca “Invia“.

6. Controlla i trasferimenti recenti

Per controllare i trasferimenti recenti nell’applicazione MetaMask, è necessario toccare Arbitrum (ETH) sotto “Token”.

Per controllare i trasferimenti recenti nell’applicazione Coinbase Wallet, tocca Arbitrum (ETH) sotto “Monete“.

Conclusione

Per inviare Arbitrum (ETH) da MetaMask a Coinbase Wallet, tutto ciò di cui hai bisogno è l’indirizzo di deposito ETH di Coinbase Wallet e abbastanza ETH in MetaMask.

Assicurarsi che la rete corretta sia selezionata sia sul lato mittente che su quello ricevente.

Fai sempre attenzione mentre copi incolla l’indirizzo. Se inserisci un indirizzo errato, perderai la tua criptovaluta.