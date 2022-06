Gli utenti possono trasferire fondi crittografici istantanei da Binance a PayPal in pochi semplici passaggi

Proprio come i trasferimenti da Binance a MetaMask, gli utenti possono anche trasferire fondi crittografici da Binance a PayPal in pochi semplici passaggi

Binance è lodato come uno dei migliori scambi crittografici che facilitano i trasferimenti crittografici cross-channel mantenendo un costante Repository di elenchi di binance per gli utenti da esplorare e permutare.

Tuttavia, con PayPal che aprono ulteriori servizi crittografici, gli utenti stanno cercando modi per spostare fondi per PayPal. Oltre agli utenti di Binance, gli utenti di Coinbase si stanno anche chiedendo come trasferire da Coinbase a PayPal. Ecco come gli utenti possono trasferire criptovalute da Binance a PayPal.

Come trasferire Crypto da Binance a PayPal

Per trasferire criptovalute da Binance a PayPal, un utente deve seguire le istruzioni indicate di seguito:

Accedi al tuo account Binance.

Fare clic sul pulsante Prelievo.

Fai clic sulla scheda Crypto.

Seleziona la rete corretta e scegli la valuta che desideri prelevare.

Copia e incolla il tuo indirizzo di portafoglio crittografico PayPal.

Autentica il tuo trasferimento.

Fai clic su Conferma e la transazione sarà completata.

E questo è tutto! Dovresti essere in grado di controllare il tuo portafoglio PayPal e, dopo che la transazione è stata elaborata, vedere le tue risorse sul sito.

Naturalmente, puoi quindi scegliere di ritirare la tua criptovaluta da PayPal, anche se se vuoi tagliare l’intermediario (e le commissioni), puoi semplicemente prelevare da Binance.

Come trasferire Fiat da Binance a PayPal

Per trasferire fiat da Binance a PayPal, gli utenti devono seguire le istruzioni indicate di seguito. Tieni presente che dovrai trasferire la tua criptovaluta in valuta fiat prima di iniziare anche questo processo.