Come trasferire denaro da PayPal a Neteller: guida completa con bonus e recensioni

Se sei un appassionato di scommesse online o di trading, probabilmente conosci Neteller, uno dei portafogli elettronici più famosi al mondo. Tuttavia, potresti avere dei soldi su PayPal e chiederti come trasferirli su Neteller. In questo articolo ti spiegheremo come fare, passo dopo passo, e ti forniremo anche informazioni utili su Neteller, come il login, le recensioni, i bonus e i costi.

Come trasferire denaro da PayPal a Neteller

Per trasferire denaro da PayPal a Neteller, devi seguire questi semplici passaggi:

1. Accedi al tuo account PayPal e seleziona “Invia e richiedi denaro”

2. Seleziona “Invia denaro a un amico o a un familiare”

3. Inserisci l’indirizzo email associato al tuo account Neteller

4. Inserisci l’importo che desideri trasferire

5. Conferma il trasferimento

Neteller: login, recensioni e bonus

Neteller è un portafoglio elettronico sicuro e affidabile, utilizzato da milioni di persone in tutto il mondo. Per accedere al tuo account Neteller, devi semplicemente visitare il sito ufficiale e inserire le tue credenziali di accesso. Inoltre, Neteller offre numerosi bonus ai suoi utenti, come il bonus di benvenuto e il programma di fedeltà.

Recensioni Neteller

Neteller è molto apprezzato dagli utenti per la sua sicurezza, la velocità dei pagamenti, la facilità d’uso e il servizio clienti. Tuttavia, alcune persone si sono lamentate dei costi di transazione elevati e dei limiti di prelievo bassi.

Bonus Neteller

Neteller offre un bonus di benvenuto del 100% fino a 100€ per i nuovi utenti che effettuano il primo deposito. Inoltre, c’è anche un programma di fedeltà che premia gli utenti più attivi con punti che possono essere convertiti in denaro o in altri premi.

Costi Neteller

Neteller applica alcune commissioni per le transazioni, come il 2,5% per il prelievo di denaro dal proprio account Neteller e il 4,49% per il deposito di fondi tramite Paysafecard. Tuttavia, esistono anche alcune opzioni di pagamento gratuite, come il bonifico bancario.

Conclusioni

Trasferire denaro da PayPal a Neteller è facile e veloce, basta seguire i passaggi che ti abbiamo indicato. Inoltre, Neteller è una piattaforma sicura e affidabile, con numerosi bonus e una vasta gamma di servizi. Tuttavia, è importante tenere presente i costi delle transazioni per evitare spiacevoli sorprese. Se vuoi saperne di più su Neteller, visita il sito ufficiale o chiedi assistenza al servizio clienti.