Come trasferire Klaytn (KLAY) da Trust Wallet a MetaMask

Per trasferire KLAY da Trust Wallet a MetaMask, seleziona KLAY in MetaMask.

Quindi, copia l’indirizzo di deposito.

Avvia il Trust Wallet e seleziona KLAY.

Tocca Invia.

Incolla l’indirizzo del tuo portafoglio MetaMask e inserisci l’importo di KLAY.

Infine, tocca Conferma.

Passaggi per trasferire KLAY da Trust Wallet a MetaMask

1. Installare l’applicazione MetaMask

Se hai già installato l’applicazione MetaMask, puoi saltare questo passaggio.

Poiché Trust Wallet è disponibile solo come applicazione, sarebbe conveniente utilizzare l’applicazione MetaMask.

Tuttavia, il processo è lo stesso per l’estensione MetaMask.

Puoi scaricare l’applicazione MetaMask qui.

Dopo il download, puoi importare il tuo account MetaMask corrente utilizzando la frase di recupero segreta.

Nel caso in cui non si disponga di un account in MetaMask, è possibile fare riferimento a questa guida dettagliata.

2. Copia l’indirizzo KLAY su MetaMask

Dopo aver installato l’applicazione MetaMask, aprirla.

Devi essere nel Klaytn Mainnet Cypress per vedere KLAY.

Se non hai aggiunto KLAY Network a MetaMask, devi prima aggiungerlo.

Passa a KLAY Network in MetaMask.

Seleziona KLAY.

Tocca Ricevi.

3. Incolla l’indirizzo KLAY e inserisci l’importo

Avvia l’applicazione Trust Wallet.

Vai a KLAY e toccalo.

Quindi, tocca Invia.

Ora incolla l’indirizzo che hai copiato nel passaggio 2.

Quindi, inserisci l’importo che desideri inviare.

È possibile utilizzare il pulsante MAX se si desidera inviare tutto il KLAY.

Infine, tocca Continua.

4. Tocca Conferma

Dopo aver toccato Conferma, sarai nella pagina Trasferimento.

Controlla i dettagli del trasferimento e la commissione.

Quindi, tocca Conferma.

La commissione di trasferimento di KLAY da Trust Wallet a MetaMask è di 0,00042 KLAY.

5. Controlla MetaMask

Ora, torna al tuo portafoglio MetaMask.

Ecco il saldo KLAY.

Se lo tocchi, sarai in grado di vedere i trasferimenti recenti.

Conclusione

Inviare KLAY da Trust Wallet a MetaMask è un compito facile.

Il tempo necessario per inviare KLAY da Trust Wallet a MetaMask è solitamente di 5 – 15 minuti. Dipende dalle congestioni della rete.