Come trovare le migliori azioni sul mercato usando l’intelligenza artificiale

La scelta delle migliori azioni nel mercato finanziario può essere un’impresa ardua, soprattutto quando ci si basa esclusivamente su opinioni altrui e articoli di tendenza.

Tuttavia, l’uso dell’intelligenza artificiale (IA), e in particolare dei modelli di linguaggio avanzati come GPT-4, sta rivoluzionando questo campo. In questo articolo esploreremo come utilizzare l’IA per una scrematura intelligente delle azioni, facilitando decisioni di investimento informate e basate su dati concreti.

NexusTrade: Una Piattaforma Rivoluzionaria

Cos’è NexusTrade?

NexusTrade è una piattaforma di ricerca sugli investimenti alimentata dall’IA, progettata per semplificare lo sviluppo, il test e la messa in opera di strategie di trading automatizzate e semi-automatizzate. Il suo strumento di punta è una chat IA, chiamata “Aurora”, che traduce il linguaggio naturale in configurazioni comprensibili per la piattaforma.

Aurora: L’Assistente di Trading Intelligente

Aurora non solo consente di creare e testare strategie di trading, ma è anche in grado di eseguire ricerche finanziarie approfondite. Ad esempio, può analizzare i guadagni di una società, offrendo agli utenti una comprensione dettagliata delle performance aziendali. Tuttavia, per chi è nuovo negli investimenti o cerca azioni in settori di nicchia, un’assistente di questo tipo potrebbe non essere sufficiente.

Screening Intelligente delle Azioni: Un’Innovazione Necessaria

La Potenza dei Modelli di Linguaggio Avanzati

Un esempio pratico dell’uso di modelli di linguaggio avanzati è la ricerca delle prime cinque azioni nel settore dei semiconduttori o dell’intelligenza artificiale che hanno avuto il maggiore aumento di reddito negli ultimi tre anni. Un’operazione del genere, se fatta manualmente, richiederebbe molto tempo e sarebbe soggetta a errori. Grazie a NexusTrade, questo processo diventa rapido ed efficiente.

Implementazione dello Screening Intelligente

Per implementare una funzionalità di screening intelligente delle azioni, sono necessari diversi passaggi:

Popolazione del Database: È fondamentale creare un database ben strutturato che contenga tutte le informazioni rilevanti sulle azioni. Questo include dati fondamentali come il reddito, i ricavi, l’EBITDA e altre metriche finanziarie cruciali. Generazione dei Dati: Utilizzando modelli di linguaggio avanzati e fonti esterne come Yahoo Finance, è possibile generare e aggiornare continuamente i dati relativi alle industrie cui appartengono le varie azioni. Uso del Framework di Aggregazione di MongoDB: Questo framework consente di eseguire query complesse sul database, filtrando e ordinando le azioni in base a criteri specifici come l’aumento di reddito, il settore di appartenenza e altri indicatori finanziari.

Framework di Aggregazione di MongoDB

Per eseguire lo screening intelligente, è essenziale comprendere il framework di aggregazione di MongoDB. Questo strumento permette di eseguire operazioni complesse sui dati, come unire documenti da diverse collezioni, filtrare i risultati, ordinare i dati e molto altro. Un esempio di pipeline di aggregazione per trovare le prime cinque azioni nel settore dei semiconduttori o dell’IA potrebbe essere il seguente:

const pipeline = [

{

$lookup: {

from: “stockIndustries”,

localField: “stockName”,

foreignField: “stockName”,

as: “industryData”

}

},

{ $unwind: “$industryData” },

{

$match: {

$or: [{“industryData.is_AI”: true}, {“industryData.is_semiconductor”: true}],

date: {$gte: threeYearsAgo}

}

},

{$sort: {stockName: 1, date: 1}},

{

$group: {

_id: “$stockName”,

firstIncome: {$first: “$income”},

lastIncome: {$last: “$income”},

}

},

{

$project: { incomeIncrease: {$subtract: [“$lastIncome”, “$firstIncome”]}}

},

{ $sort: {incomeIncrease: -1}},

{ $limit: 5 }

];

Funzioni di Chiamata e Apprendimento a Pochi Esempi

NexusTrade utilizza la configurazione di funzioni generative AI per tradurre il linguaggio naturale in query di aggregazione MongoDB. Questo consente agli utenti di eseguire ricerche complesse semplicemente formulando domande in linguaggio naturale. Ad esempio, chiedendo “Trova le prime cinque azioni nel settore dei semiconduttori con un rapporto PE inferiore a 30”, il sistema è in grado di generare la query appropriata e restituire i risultati desiderati.

L’integrazione dei modelli di linguaggio avanzati nei processi di ricerca e scrematura delle azioni rappresenta un passo significativo verso un’analisi finanziaria più precisa e accessibile. NexusTrade, con la sua approccio AI-First, mira a fornire agli utenti strumenti potenti per prendere decisioni di investimento informate, riducendo la dipendenza dalle opinioni soggettive e dai trend di mercato. Questa innovazione non solo migliora l’efficienza del processo decisionale, ma democratizza anche l’accesso a strategie di trading avanzate, inaugurando una nuova era per il trading algoritmico al dettaglio.