Come trovare Transaction Id (TxID) su MetaMask

in

Transaction Id (TxID) è un identificatore univoco per ogni transazione blockchain. È composto da una stringa di caratteri alfanumerici.

TxID è anche noto come hash di transazione (Tx Hash).

Con TxID / Tx Hash, è possibile visualizzare i dettagli della transazione, come stato, timestamp, commissione di transazione, prezzo del gas e conferme di blocco sull’esploratore blockchain.

Per trovare Transaction Id (TxID) in MetaMask, è necessario andare alla scheda “Attività” e fare clic sulla particolare voce di trasferimento recente.

In questo modo, puoi copiare il TxID o andare all’esploratore blockchain.

Segui i semplici passaggi indicati in questo articolo per trovare il TxID in MetaMask Wallet.

Passaggi per trovare Transaction Id (TxID) in MetaMask

Passaggi per trovare Transaction Id (TxID) nell’applicazione mobile MetaMask

Passaggi per trovare Transaction Id (TxID) in MetaMask

Vai a “Attività“ Fai clic su Eventuali trasferimenti recenti Copia ID transazione (TxID) Visualizza su Block Explorer

1. Vai su “Attività“

La scheda “Attività” nell’estensione MetaMask Wallet è una sezione che contiene attività recenti, come depositi e prelievi recenti.

Queste recenti voci di deposito e prelievo in MetaMask contengono l’ID della transazione.

Apri l’estensione MetaMask Wallet e inserisci la password per sbloccarla.

Ora atterrerai sulla dashboard.

Nella dashboard, puoi trovare la scheda “Attività” nell’angolo in basso a destra.

Fare clic su di esso.

2. Fare clic su Eventuali trasferimenti recenti

Nella scheda Attività, puoi vedere i tuoi depositi e prelievi recenti.

Fare clic sul trasferimento per il quale si desidera visualizzare l’ID della transazione (TxID).

3. Copia ID transazione (TxID)

Dopo aver fatto clic sulla voce di trasferimento recente, sarai in grado di vedere i dettagli della transazione per quella particolare transazione.

Da questa pagina, è possibile copiare l’ID della transazione.

Per fare ciò, fai clic sull’opzione “Copia ID transazione” situata nell’angolo in alto a destra del portafoglio MetaMask.

4. Visualizza su Block Explorer

Se vuoi vedere più dettagli sulla transazione, devi andare su blockchain explorer.

Per fare ciò, fai clic su “Visualizza su block explorer” nella stessa pagina in cui hai copiato txID.

Facendo clic su “Visualizza su block explorer”, atterrerai sull’esploratore blockchain pertinente.

Lì puoi vedere i dettagli avanzati che includono il limite e l’utilizzo del gas e le commissioni di risparmio Burnt & Txn.

Passaggi per trovare Transaction Id (TxID) nell’applicazione MetaMask

Tocca “Risorse” Tocca “Trasferimenti recenti” Tocca “Visualizza su Etherscan” Copia TxID

1. Tocca “Risorse”

Apri l’applicazione mobile MetaMask.

Tocca qualsiasi risorsa crittografica nella scheda “Token“.

2. Tocca “Trasferimenti recenti”

Dopo aver toccato una particolare risorsa, sarai in grado di vedere le voci di trasferimento recenti.

Tocca la voce per la quale vuoi vedere il TxID.

3. Tocca “Visualizza su Etherscan”

Toccando la particolare voce di trasferimento recente, atterrerai su “ETH inviato“.

Qui puoi vedere i dettagli del trasferimento.

Tocca “Visualizza su Etherscan“.

4. Copia TxID

Toccando “Visualizza su Etherscan” verrai indirizzato all’Etherscan .

Qui puoi copiare l’ID della transazione / hash della transazione.

Conclusione

Nell’estensione del portafoglio MetaMask e nell’applicazione MetaMask, puoi trovare l’ID della transazione (TxID) nella scheda “Attività“.

Transaction Id (TxID) / hash della transazione è necessario per tenere traccia dei depositi e dei prelievi di criptovaluta. Inoltre, raccogli i biglietti per lo scambio in caso di richiesta.