Come usare le attività a libera scelta per acquisire cfu

La gestione degli cfu liberi è una componente importante del percorso universitario e richiede informazioni chiare sulle possibilità riconosciute dal tuo ateneo.

In generale, le attività a libera scelta permettono di integrare il piano di studi con esperienze diverse: si va dagli insegnamenti extra-curricolari ai tirocini, fino a seminari, esercitazioni e laboratori. Qui spieghiamo in modo pratico come orientarsi, quali opzioni valutare e dove trovare le regole ufficiali.

Prima di selezionare qualsiasi attività è fondamentale consultare il Regolamento didattico del tuo corso di studi: solo così saprai quali esperienze sono effettivamente riconoscibili e con quale procedura presentare la richiesta di riconoscimento. Per chiarezza, definiamo con cfu il termine crediti formativi universitari e con attività a libera scelta l’insieme delle opportunità formative scelte autonomamente dallo studente.

Come orientarsi nella scelta delle attività

Scegliere le migliori esperienze per i tuoi cfu liberi richiede una valutazione di obiettivi formativi, tempi e requisiti formali. Valuta se preferisci potenziare competenze tecniche tramite laboratori o ampliare il profilo con seminari interdisciplinari; considera anche l’impatto sul piano di studi, come il carico orario e la compatibilità con altri esami. Una scelta consapevole parte da una lista di attività approvate dal tuo corso e dalla comprensione delle procedure di approvazione indicate nel Regolamento didattico.

Tipologie di attività riconosciute

Le università solitamente includono diverse tipologie di attività formative tra le opzioni per i cfu a libera scelta: insegnamenti opzionali offerti da dipartimenti diversi, tirocini curriculari o extracurriculari con convenzioni, seminari pubblici o a invito, esercitazioni pratiche e laboratori strutturati. Ogni tipologia può avere criteri specifici di valutazione e requisiti documentali, come attestati di partecipazione o verbali di valutazione.

Modalità di approvazione e documentazione necessaria

Per ottenere il riconoscimento dei cfu derivanti da attività a libera scelta è necessario seguire le procedure previste dal Regolamento didattico. In genere bisogna presentare una domanda formale, allegare la documentazione che attesti la frequenza e i contenuti svolti e, quando richiesto, una relazione finale o un certificato rilasciato dall’ente ospitante. Verifica i termini per la presentazione e le scadenze: alcune attività richiedono l’approvazione preventiva, altre possono essere dichiarate a posteriori con valutazioni integrative.

Procedure operative

Le procedure operative includono spesso una fase di pre-approvazione, il caricamento dei documenti nella piattaforma didattica dell’ateneo e l’acquisizione del parere del consiglio di corso o del referente didattico. È utile conservare ogni attestazione formale, come il programma dettagliato del corso o il registro delle presenze del tirocinio. In molti casi la commissione verifica la corrispondenza tra gli obiettivi formativi dell’attività e quelli del corso di studio prima di convalidare i cfu.

Corsi di studio interessati e riferimenti

Gli studenti iscritti a percorsi come DSBAI, Economia, Finanza e Politiche Pubbliche, Economia e Finanza, Economia e Gestione Aziendale, Economia Manageriale e Management e Monitoraggio del Turismo sostenibile possono utilizzare le attività a libera scelta per completare il proprio piano formativo. Ogni corso ha un Regolamento didattico specifico che dettaglia le opportunità riconosciute; consultarlo è la mossa più efficace per evitare sorprese e massimizzare il valore formativo delle attività scelte.