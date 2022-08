Come vendere SafeMoon V2 (SFM)

in

Per vendere SafeMoon V2, è necessario scambiarlo con BNB su PancakeSwap.

Dopo aver scambiato SafeMoon V2 per BNB, puoi vendere BNB su uno scambio di criptovaluta come Binance per incassare.

Per fare ciò, è necessario prima copiare l’indirizzo del contratto di SafeMoon V2 e incollarlo su PancakeSwap.

Quindi, collega il tuo portafoglio e scegli la quantità di SafeMoon V2 che desideri scambiare con BNB.

Quindi, è necessario confermare lo scambio su SafeMoon Wallet o Trust Wallet.

Infine, devi trasferire il tuo BNB su Binance e venderli lì.

Se non hai un account Binance, puoi crearne uno qui: https://www.binance.com/en/register?ref=73583477.

1. Copia l’indirizzo del contratto di SafeMoon V2

Il primo passo è copiare l’indirizzo del contratto di SafeMoon V2.

Puoi farlo su CoinMarketCap.com.

Innanzitutto, vai su CoinMarketCap.com e cerca “SafeMoon V2” o “SFM”.

Una volta che sei sulla pagina del token, scorri verso il basso fino a raggiungere la sezione “Contratti”.

Toccare l’icona duplicata per copiare l’indirizzo del contratto di SafeMoon V2.

2. Collega il tuo portafoglio su PancakeSwap

Dopo aver copiato l’indirizzo del contratto di SafeMoon V2, devi andare su PancakeSwap.

Innanzitutto, visita PancakeSwap su un browser (ad esempio Safari, Chrome).

Una volta che sei su PancakeSwap, devi collegare il tuo portafoglio.

Per fare ciò, tocca “Connetti portafoglio” e seleziona il portafoglio a cui desideri connetterti.

Puoi connetterti a più portafogli come Trust Wallet, SafeMoon Wallet, MetaMask e altri.

Ai fini di questa guida, ci collegheremo a Trust Wallet.

Se stai utilizzando un dispositivo iOS, tocca “Connetti portafoglio” > WalletConnect > Trust > Open > Connect.

3. Incolla l’indirizzo del contratto di SafeMoon V2

Dopo aver collegato il portafoglio a PancakeSwap, è necessario importare l’indirizzo di contatto di SafeMoon V2.

Per fare ciò, tocca il campo in alto.

Dopo aver toccato il campo in alto, si aprirà il pop-up “Seleziona un token”.

Incolla l’indirizzo di contatto di SafeMoon V2 nel campo “Cerca nome o incolla indirizzo”.

Quindi, tocca “Importa” per importare SafeMoon V2 (SFM) su PancakeSwap.

Infine, tocca il campo in basso e seleziona “BNB”.

4. Scambia SFM per BNB

Ora puoi scambiare SafeMoon V2 (SFM) con BNB.

Per fare ciò, inserisci la quantità di SFM che desideri vendere.

Se vuoi vendere tutti i tuoi token SafeMoon V2, tocca “Max”.

Infine, tocca “Swap” per scambiare SFM con BNB.

5. Conferma lo swap

Dopo aver toccato “Swap”, si aprirà il pop-up “Conferma swap”.

Il pop-up indica la quantità di SFM che stai scambiando per BNB.

Indica anche il “Prezzo”, “Minimo ricevuto”, “Impatto sul prezzo” e “Commissione del fornitore di liquidità”.

Se tutto si verifica, tocca “Conferma swap” per confermare lo swap.

Se la transazione fallisce, è necessario aumentare la tolleranza allo slippage e riprovare.

6. Conferma la transazione nel tuo portafoglio

Dopo aver toccato “Conferma swap”, devi confermare lo swap nel tuo portafoglio di criptovaluta.

Ad esempio, se hai collegato Trust Wallet a PancakeSwap, devi confermare lo swap su Trust Wallet.

Quando apri Trust Wallet, vedrai una chiamata Smart Contract.

Come puoi vedere, ci sarà una piccola tassa BNB.

Quindi, è necessario assicurarsi di avere un BNB sufficiente prima di confermare la transazione.

In caso contrario, la transazione non verrà elaborata.

Tocca “Conferma” per confermare la transazione.

Ora, visualizza le tue risorse su Trust Wallet e aggiorna la pagina.

Ora vedrai che il tuo saldo SFM è diminuito e il tuo saldo BNB è aumentato.

Ciò significa che hai venduto con successo SafeMoon V2 (SFM)!

7. Incassa SafeMoon V2

Dopo aver scambiato SafeMoon V2 con BNB, devi vendere il tuo BNB.

Per vendere il tuo BNB, devi utilizzare uno scambio di criptovaluta come Binance.

Ecco come vendere il tuo BNB su Binance (segui attentamente le istruzioni):

Scarica l’app Binance dall’App Store o dal Google Play Store. Crea un nuovo account e utilizza “73583477” come codice di riferimento (oppure utilizza questo link di riferimento: https://www.binance.com/en/register?ref=73583477). Completa il processo KYC (caricando una tua foto e il tuo documento d’identità). Tocca l’icona del portafoglio, tocca “Deposita”, tocca “Crypto”, cerca “BNB” e toccalo. Seleziona la rete Binance Smart Chain (BEP20). Copia il tuo indirizzo di deposito BNB. Apri Trust Wallet, tocca “BNB” e tocca “Invia”. Incolla il tuo indirizzo di deposito BNB (da Binance) nel campo “Indirizzo destinatario”. Inserisci la quantità di BNB che desideri inviare, tocca “Avanti” e segui le istruzioni sullo schermo. Attendi da 30 a 60 minuti affinché il tuo BNB arrivi su Binance. Apri l’app Binance, tocca l’icona inversa, tocca “Vendi” e tocca “BNB”. Inserisci la quantità di BNB che desideri vendere, tocca “Vendi” e segui le istruzioni sullo schermo per vendere il tuo BNB!

Dopo aver venduto il tuo BNB per denaro fiat (ad esempio USD) su Binance, potrebbe essere necessario prelevarlo sul tuo conto bancario.