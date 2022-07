Come vendere su eToro: istruzioni passo passo

I nuovi utenti che fanno trading su eToro spesso si chiedono come vendere su eToro? In questo articolo, lo dettagliamo.

Forse stai negoziando tradizionalmente su una borsa tradizionale. Sei abituato solo a comprare e vendere. Ma quando si fa trading su eToro, ci sono più di due ordini, confondendo molti utenti.

E non sanno come operare?

Vendi e chiudi una posizione (ordine): qual è la differenza?

Il termine “vendere azioni” suona molto semplice, e lo è. Tuttavia, su eToro, può avere due significati diversi.

Sulla sua piattaforma di trading, eToro utilizza due termini separati per evitare confusione. Questi includono ordini di apertura e chiusura, ordini di acquisto e ordini di vendita allo scoperto. Il motivo è che hanno un commercio di “vendita allo scoperto”.

Chiusura di una posizione (ordine)

Cosa significa close trade eToro? Vendere significa chiudere una posizione (ordine) sulla piattaforma di trading eToro.

Innanzitutto, chiudere un trade / posizione significa terminare un investimento che hai fatto in precedenza.

Ad esempio, detieni una quantità di azioni AAPL, che è $ 5600. Se scegli di chiudere la tua posizione, stai terminando il tuo investimento in azioni $ 5600 e riceverai $ 5600 e profitti / perdite sul tuo account. Quando chiudi la posizione, non possiedi più il titolo AAPL.

Nell’immagine qui sotto, puoi vedere lo schermo quando stai per chiudere un’operazione in azioni AAPL.

Chiudere una posizione (ordine) comporta molto più che investire in azioni. È rilevante per tutti i tipi di investimento patrimoniale sulla piattaforma eToro. Il termine chiude un ordine è sinonimo dell’espressione tipica della vendita di un titolo.

Ordine di vendita allo scoperto

Tuttavia, vendere un’azione o qualsiasi risorsa ha altri significati sulla piattaforma eToro, che ora spiegheremo.

“Vendere allo scoperto” è diverso da “chiudere una posizione (ordine)”.

Vuoi acquistare azioni Amazon o qualsiasi altra risorsa finanziaria sulla piattaforma eToro. È lo schermo che vedi:

Nella parte superiore dello schermo, puoi ACQUISTARE (verde) o VENDERE (rosso) il titolo. Ti starai chiedendo: come posso vendere un titolo che non possiedo? Ottima domanda.

La risposta è che “vendere” si riferisce alla “vendita allo scoperto”. Stai aprendo un ordine in cui ritieni che le azioni Amazon diminuiranno di valore. Il tuo ordine è chiamato contratto per differenza o CFD, come si vede in questa immagine. Non stai vendendo l’asset ma sei d’accordo con eToro attraverso il quale la tua posizione “venderà”. Nel presente Accordo, i termini concordati tra te e eToro stabiliscono che ricevi un determinato importo se l’asset diminuisce di valore. Se aumenta di valore, perdi un certo importo in base all’importo che investi.

Acquista ordine

Se hai acquistato azioni Amazon, diresti “Apro una posizione lunga con Amazon”. Significa che stai aprendo una posizione in cui ritieni che le azioni Amazon aumenteranno di valore.

Passaggi per chiudere una posizione (ordine) su eToro

Quindi hai capito che “vendere azioni” sta chiudendo la posizione (ordine). Ecco come:

Fase 1: Innanzitutto, fai clic su “Portfolio” per vedere tutte le posizioni che hai attualmente aperte.

Fase 2: Successivamente, fai clic sull’asset specifico per vedere le tue posizioni individuali aperte.

Passo 3: Fare clic sulla X rossa accanto alla posizione che si desidera chiudere. (Sull’app mobile eToro, scorri verso sinistra nel punto in cui desideri chiudere e tocca la X rossa.)

Passo 4: Infine, fai clic su “Chiudi transazione”.

La tua richiesta viene effettuata durante gli orari di apertura del mercato o non appena il mercato si apre.

Errori comuni degli utenti

I nuovi utenti sulla piattaforma di trading eToro spesso confondono un ordine di chiusura con un ordine di vendita allo scoperto.

Quello che segue è un esempio di quella tipica confusione. Hai aperto un ordine per acquistare 10 azioni Amazon. Ora quell’ordine è redditizio e vuoi raccogliere i soldi.

Ma invece di chiudere un ordine per acquistare 10 azioni Amazon. Vai di nuovo su Amazon e apri un ordine di vendita allo scoperto di 10 azioni. Il tuo account ha due ordini: 1 ordine per acquistare 10 azioni Amazon e un ordine per vendere allo scoperto 10 azioni Amazon. Vedi, il tuo investimento non sta aumentando ma sta perdendo denaro.

Quindi consigliamo ai nuovi utenti di fare trading prima con l’account demo eToro. Le istruzioni per l’utilizzo dell’account demo sono qui.

Conclusione

Quindi otteniamo l’idea principale da questo articolo. “Chiudere un’operazione” significa la cessazione di un investimento. In parole povere, si chiama “vendere” un’azione o un’attività finanziaria.

Quando capisci correttamente il concetto di base, tutto è semplice, giusto?