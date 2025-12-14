Come Verbalizzare il Tirocinio per la Laurea: Guida Completa e Scadenze Essenziali

Il processo di verbalizzazione del tirocinio è un passaggio cruciale per gli studenti che si apprestano a conseguire la laurea.

La corretta gestione di questa fase non solo è fondamentale per il completamento del percorso di studi, ma rappresenta anche un’opportunità per riflettere sull’esperienza acquisita durante il tirocinio. Questo articolo fornisce una panoramica delle procedure da seguire e delle scadenze da rispettare.

Procedura per la verbalizzazione

Per avviare la verbalizzazione, è necessario ricevere una comunicazione ufficiale dall’Ufficio Tirocini che confermi la ricezione del Diario di Tirocinio. Questa email, che funge da ricevuta, è il primo passo verso la finalizzazione del tirocinio. Una volta ricevuta la conferma, lo studente deve accedere al modulo online per la verbalizzazione, disponibile tramite un link fornito dall’istituzione, utilizzando la propria email istituzionale.

Documentazione necessaria

Per completare la verbalizzazione, è fondamentale preparare la documentazione richiesta. In particolare, lo studente deve caricare:

Un pdf della Relazione di Tirocinio firmato sia dallo studente che dai tutor aziendale e universitario.

firmato sia dallo studente che dai tutor aziendale e universitario. Unpdf della Ricevuta di consegna del Diario, che attesta l’avvenuta consegna della documentazione necessaria.

Una volta completato il modulo e caricati i documenti, è necessario inviare un’email alla Segreteria Didattica. L’oggetto della comunicazione deve riportare chiaramente la dicitura “verbalizzazione tirocinio di [Cognome e Nome]”, per facilitare l’elaborazione della richiesta.

Aggiornamenti sulle lezioni e avvisi per dicembre

Oltre alla verbalizzazione, gli studenti devono tenere conto di eventuali avvisi riguardanti le lezioni. È stato comunicato che la lezione di Diritto Commerciale prevista per martedì 9 dicembre è stata annullata. Gli studenti sono incoraggiati a controllare regolarmente gli aggiornamenti per rimanere informati su eventuali modifiche al programma accademico.

Lezioni integrative di Diritto Commerciale

Per quanto riguarda le lezioni di didattica integrativa di Diritto Commerciale, è stato stilato un calendario dettagliato. Le prossime lezioni si svolgeranno come segue:

15 dicembre, ore 8:30-10:30: Bilancio nelle società di capitali.

17 dicembre, ore 14:30-16:30: Collegio sindacale e funzioni del revisore nel bilancio di esercizio.

12 gennaio, ore 8:30-10:30: Operazioni straordinarie – inquadramento generale.

14 gennaio, ore 14:30-16:30: Progetti a servizio delle operazioni straordinarie.

Riorganizzazione delle esercitazioni di Economia Aziendale

Per quanto riguarda le esercitazioni di Economia Aziendale e Ragioneria, è importante notare che l’esercitazione programmata per il 20 novembre è stata anticipata al 19 novembre, dalle 14:00 alle 17:00. Inoltre, si segnala che il 21 novembre, dalle 8:30 alle 10:30, si svolgerà la quinta esercitazione OFA di Matematica generale con la prof.ssa Frammartino.

Infine, gli studenti sono invitati a scaricare gli esercizi per la prima parte del corso di Economia Aziendale e Ragioneria del Prof. Ferdinando Di Carlo, che includono vari esercizi pratici per un migliore apprendimento dei contenuti.