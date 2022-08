Commissioni su Binance Exchange: cosa sono e come funzionano

Binance è uno scambio eccellente per gli investitori crittografici. Questo scambio ha sede a Malta. Le sue commissioni di transazione sono considerate abbastanza buone. È del tutto ragionevole dire che Binance è il broker con le commissioni più basse. Allo stesso tempo, la sua piattaforma può gestire un grande volume di transazioni senza riscontrare alcun ritardo significativo nel tempo di transazione.

Binance non offre transazioni valutarie. Ma questo scambio offre oltre 500 criptovalute tra cui i clienti possono scegliere.

Paesi supportati e verificati

Binance Exchange è una società globale di trading di criptovaluta che opera in oltre 180 paesi. Questo scambio ha solo restrizioni sui paesi nell’elenco delle sanzioni economiche o su quelli nella “Lista deprecata” del Dipartimento del Commercio degli Stati Uniti.

I cittadini e i residenti negli Stati Uniti possono utilizzare lo scambio Binance US.

Altri paesi con versioni specifiche per regione di Binance sono Binance Singapore, Binance Uganda e Binance Jersey.

Le procedure e i requisiti di verifica variano in base al tipo di cliente. I clienti che si registrano per la prima volta dovranno sottoporsi a un processo di verifica dell’identità. Binance richiederà ai clienti di fornire i seguenti documenti:

– Documenti di identificazione governativa (passaporto, carta d’identità o patente di guida)

– Indirizzo di casa (bolletta elettrica)

La verifica è anche relativamente facile e veloce.

Binance risponde abbastanza rapidamente ai documenti inviati dai clienti per l’approvazione. Binance richiede ai clienti di scattare un selfie e tenere un documento di identificazione e un pezzo di carta che dice “Binance” e la data in mano. I clienti possono prelevare solo fino a 2 BTC al giorno senza verifica del profilo. Una volta verificato, sarai in grado di prelevare fino a 100 BTC al giorno. Quando un cliente non riesce a verificare il profilo, il sistema di sicurezza dello scambio può attivare una verifica obbligatoria al momento del prelievo.

Pertanto, Binance non è adatto per gli utenti che desiderano aumentare la sicurezza online con la privacy.

Recensione di Binance: commissioni su Binance Exchange

Commissioni di deposito e prelievo

I clienti depositeranno fondi nei loro conti in modo completamente gratuito con Binance. Tuttavia, ai clienti verranno addebitate commissioni per transazioni e prelievi. Ma Binance è ancora valutato come lo scambio con i migliori prezzi del settore.

Binance prende lo 0,1% di sconto su ogni operazione che si svolge sulla sua piattaforma. Il trading può essere ancora più economico se l’utente ha un volume medio di trading sufficiente per 30 giorni e transazioni in Binance Coin (BNB).

Le commissioni di prelievo variano tra le criptovalute. Ecco un esempio di commissioni per alcune delle criptovalute più popolari:

Moneta Pagamento minimo Onorario Bitcoin (BTC) 0,002 BTC 0,0005 BTC Ethereum (ETH) 0,02 ETH 0,01 ETH Litecoin (LTC) 0,02 LTC 0,01 LTC Valuta (XMR) 0,1 XMR 0,04 XMR Ondulazione (XRP) 22 XRP 0,5 XRP

Kraken e Bittrex pagheranno 0,001 BTC, mentre Bitfinex e HitBTC pagheranno 0,0008 BTC e 0,00085 BTC.

Ultimo ma non meno importante sono le commissioni di deposito e prelievo. Binance rinuncia alle commissioni per i clienti per depositare oltre 180 criptovalute supportate da Binance. Quando si tratta di prelievi, Binance applicherà commissioni diverse tra le criptovalute. Ecco alcuni esempi di commissioni per alcune delle monete più popolari:

Moneta Prelievo minimo Commissione di prelievo Bitcoin (BTC) 0,001 BTC 0,0004 BTC Bitcoin (BTC) – BEP2 0,0000044 BTC 0,0000022 BTC Ethereum (ETH) 0,02 ETH 0,003 ETH Ethereum (ETH) – BEP2 0,00018 ETH 0,000092 ETH Litecoin (LTC) 0.002 LTC 0.001 LTC Litecoin (LTC) – BEP2 0,00074 LTC 0,00037 LTC Valuta (XMR) 0,0002 XMR 0,0001 XMR Ondulazione (XRP) 0,5 XRP 0,25 XRP Ondulazione (XRP) – BEP2 0,17 XRP 0,083 XRP

Come puoi vedere, Binance consente agli utenti di ritirare le versioni regolari o BEP2 dalle loro risorse. I prelievi BEP2 si basano su Binance Chain e non utilizzano le cripto-risorse effettive, ma è una versione fissa di BEP2. Ad esempio, Kraken e Bittrex addebitano entrambi una commissione di prelievo di 0,0005 BTC. Mentre Bitfinex e HitBTC caricano rispettivamente 0,0004 BTC e 0,001 BTC.

Fiat-to-crypto

Sebbene Binance non abbia coppie di trading fiat-to-crypto, è più facile per i clienti acquistare fiat-to-crypto con l’aiuto di integrazioni e fornitori di terze parti. Binance Fiat Gateway ti consente di acquistare e vendere criptovalute con oltre 40 valute legali. Le commissioni variano a seconda del metodo di pagamento e delle variazioni dei tassi di cambio come determinato da Simplex, Koinal, TrustToken, BANXA, iDEAL, SEPA, Paxos e altri processori di pagamento.

La commissione del gateway Fiat varia dall’1% al 7%, a seconda del metodo di pagamento selezionato e del processore. Le transazioni con carta di credito spesso costano più di altre opzioni di pagamento.

Nel complesso, Binance addebita alcune delle commissioni più basse del settore. Si può dire che questo è un grande vantaggio per questo scambio. I prodotti di trading sono sempre più diversificati e sviluppati con prezzi ragionevoli. Rende Binance una delle opzioni di trading più convenienti, innovative e accessibili.