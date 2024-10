Il dilemma: comprare o affittare?

La decisione tra comprare o affittare un immobile è una questione che molti si pongono, specialmente in un contesto economico in continua evoluzione. Nel 2024, le variabili che influenzano questa scelta sono molteplici, tra cui i prezzi degli immobili, i tassi di interesse e la disponibilità di immobili in affitto. Recenti studi hanno messo in luce come, in alcune città italiane, la rata del mutuo possa essere comparabile al canone di locazione, rendendo l’acquisto un’opzione più vantaggiosa.

Analisi dei costi: mutuo vs. affitto

Secondo un’indagine dell’Ufficio Studi del Gruppo Tecnocasa, il confronto tra la rata del mutuo e il canone di locazione nelle grandi città italiane rivela dati interessanti. Per un bilocale, ad esempio, l’acquisto risulta conveniente in città come Bologna, Bari, Torino, Verona, Palermo e Genova. A Milano, Roma e Firenze, sebbene la rata del mutuo superi il canone di locazione, la differenza è contenuta, suggerendo che anche in queste metropoli l’acquisto possa essere una scelta valida.

Prospettive future del mercato immobiliare

Le previsioni per il 2024 indicano un leggero aumento dei prezzi delle case e una diminuzione delle compravendite. Questo scenario potrebbe rendere l’acquisto ancora più interessante, soprattutto se i tassi di interesse dovessero continuare a scendere. Inoltre, la scarsa offerta di immobili in affitto sta creando una pressione sul mercato, aumentando la competitività per gli inquilini. Pertanto, chi è in cerca di un immobile potrebbe trovare vantaggi significativi nell’acquisto piuttosto che nell’affitto.