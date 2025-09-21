Comprendere il taglio dei tassi della Federal Reserve e il suo impatto sull’economia

Il Federal Reserve ha recentemente annunciato una riduzione del tasso d’interesse obiettivo durante la riunione del 16-17 settembre 2025.

Questa decisione si è resa necessaria a causa di un evidente rallentamento della crescita occupazionale, che ha portato l’istituto a riconsiderare il suo approccio alla politica monetaria. Nonostante i timori legati all’inflazione, il Fed ha sottolineato che le future decisioni saranno basate sui dati economici disponibili.

Analisi della decisione del Federal Reserve

La riduzione del tasso d’interesse di 25 punti base ha portato il tasso obiettivo a un intervallo di 4.0% – 4.25%. Questa azione è stata influenzata dal deterioramento significativo del mercato del lavoro, costringendo la Fed a prioritizzare il rischio di disoccupazione rispetto alle preoccupazioni legate all’inflazione. Nella riunione di settembre, si è registrata una sola opposizione, quella del nuovo governatore S. Miran, che ha proposto un taglio più consistente di 50 punti base.

Contesto inflazionistico attuale

Rispetto a un anno fa, la situazione inflazionistica è cambiata radicalmente. Attualmente, l’inflazione dei prezzi al consumo è cresciuta al 2.9% su base annuale, mentre quella core ha raggiunto il 3.1%. Nonostante l’aumento dei prezzi, la Fed ha deciso di intervenire riducendo i tassi, una scelta inusuale rispetto al passato quando l’inflazione era un problema più pressante. Le proiezioni indicano che l’inflazione potrebbe aumentare ulteriormente, raggiungendo un picco del 3.6% nel maggio 2026.

Prospettive future per il mercato del lavoro

Le prospettive per il mercato del lavoro rimangono preoccupanti, con una crescita dei posti di lavoro non agricoli che si è attualmente attestata a una media di 64.000 posti al mese, rispetto ai 116.000 dell’anno precedente. Questo calo ha portato la Fed a incorporare nel suo linguaggio ufficiale il termine “rischi al ribasso” riguardo all’occupazione, un cambiamento significativo rispetto alla fase di riduzione dei tassi nel 2024. L’ottimismo che circondava la crescita dell’occupazione sta svanendo, determinando un inasprimento delle politiche monetarie.

Le aspettative di ulteriori riduzioni dei tassi

Le proiezioni economiche mostrano che nove membri del comitato si aspettano ulteriori riduzioni dei tassi entro la fine del 2025, nonostante l’aumento delle previsioni di inflazione. Le stime per il tasso di disoccupazione rimangono stabili al 4.5%, ma le previsioni per il 2026 e 2027 indicano un leggero calo. Tuttavia, il mantenimento di questi tassi di disoccupazione non è necessariamente un segno di stabilità, in quanto riflette sviluppi negativi sia nella domanda che nell’offerta di lavoro.

Conclusioni e implicazioni economiche

In conclusione, la recente decisione della Fed di ridurre i tassi è un chiaro segnale della preoccupazione per la situazione attuale del mercato del lavoro. Le attese di ulteriori tagli ai tassi nei prossimi mesi sono giustificate dalla continua debolezza nel settore occupazionale. Tuttavia, l’effetto di questi tagli sull’inflazione e sulla crescita economica rimane incerto. La Fed si trova quindi in una posizione delicata, dovendo bilanciare la necessità di stimolare l’occupazione con la gestione dell’inflazione.