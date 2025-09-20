Comprendere la decisione della Federal Reserve sulla riduzione dei tassi di interesse

Il Federal Reserve ha recentemente concluso una riunione cruciale il 16-17 settembre, durante la quale ha deciso di ridurre il tasso d’interesse di riferimento di 25 punti base.

Questa mossa, attesa da molti, segna il primo intervento della Fed nel 2025 e indica una risposta diretta alla significativa contrazione nel mercato del lavoro. Tuttavia, la Fed ha sottolineato che le decisioni future saranno basate su dati concreti, mantenendo così la propria indipendenza.

Il contesto attuale è caratterizzato da un rallentamento evidente nella crescita delle buste paga, che ha spinto la Fed a riconsiderare la sua politica monetaria. Nonostante le preoccupazioni in merito ai rischi per il mercato del lavoro, la Fed prevede di continuare ad allentare la politica monetaria nei prossimi mesi, con ulteriori riduzioni dei tassi attese a ottobre e dicembre, portando il tasso obiettivo a un range compreso tra +3,5% e +3,75%. Questa previsione è in linea con le aspettative di mercato.

Impatto della riduzione dei tassi sulla situazione economica

Con la recente decisione, il tasso obiettivo è stato fissato tra +4,0% e +4,25%. Questa rappresenta una riduzione significativa, considerando che tra settembre e dicembre 2024 la Fed aveva già abbassato i tassi di 100 punti base. La decisione di adottare un approccio di gestione del rischio è principalmente motivata dalla deteriorazione del mercato del lavoro e dai rischi al ribasso associati alle prospettive occupazionali.

Le dinamiche dell’inflazione

La situazione dell’inflazione è nettamente diversa rispetto all’anno scorso. Attualmente, l’inflazione CPI è aumentata al 2,9% su base annua, rispetto al 2,5% dell’anno precedente. Nonostante questo aumento, il mercato del lavoro presenta segnali più preoccupanti, con una crescita media delle buste paga non agricole di soli +64.000 nei sei mesi fino ad agosto 2025, rispetto ai +116.000 dello stesso periodo nel 2024. La Fed ha quindi incluso nella sua comunicazione riferimenti ai ‘rischi al ribasso’ per il mercato del lavoro, un aspetto non presente durante la fase di riduzione dei tassi del 2024.

Prospettive future e rischi economici

Le proiezioni economiche fornite dalla Fed indicano che, nonostante le revisioni al rialzo delle previsioni di inflazione per il 2026, ci si aspetta un ulteriore allentamento della politica monetaria. Nove membri del comitato prevedono almeno due ulteriori riduzioni dei tassi entro la fine del 2025. Tuttavia, il tasso di disoccupazione è rimasto invariato al 4,5% per quest’anno, con una leggera diminuzione attesa nel 2026 e 2027.

Analisi delle proiezioni occupazionali

La stabilità apparente del tasso di disoccupazione è ingannevole e riflette sviluppi sfavorevoli sia nella domanda che nell’offerta di lavoro. La Fed considera prioritario l’obiettivo di ‘massima occupazione’ e potrebbe quindi adottare ulteriori misure di allentamento in caso di deterioramento significativo dei dati economici. Sebbene l’inflazione stia accelerando, il presidente Powell ha espresso fiducia nel fatto che i rischi al ribasso per l’occupazione suggeriscono che l’inflazione non sarà persistente, riducendo così la necessità di interventi drasticamente rapidi.