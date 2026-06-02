Concorso Allievi Marescialli GdF riservato ai bilinguisti: guida alla preparazione dopo la chiusura delle candidature

I termini per la presentazione delle domande al concorso Allievi Marescialli Guardia di Finanza riservato ai bilinguisti sono scaduti il 27 maggio 2026. Se hai già inviato la domanda, questo articolo spiega le prove previste, il programma d'esame, i requisiti e le risorse utili per prepararti efficacemente al 98° corso.

La fase di candidatura per il Concorso Allievi Marescialli Guardia di Finanza riservato ai bilinguisti si è conclusa alle ore 12:00 del 27 maggio 2026. Per chi ha già completato l’iscrizione inizia ora il periodo decisivo: l’allenamento mirato alle prove. Questo approfondimento riassume struttura del concorso, materie da studiare, prove fisiche e documentazione utile, offrendo suggerimenti pratici per costruire un piano di preparazione concreto.

Che cosa prevede il concorso e a chi è rivolto

Il bando riguarda l’ammissione di 17 allievi marescialli al 98° corso presso la Scuola Ispettori e Sovrintendenti della Guardia di Finanza per l’anno accademico 2026/2027. Il concorso è riservato ai candidati in possesso dell’attestato di bilinguismo ex art. 4 d.P.R. n. 752/1976 (italiano-tedesco) e prevede un iter selettivo per titoli ed esami. I vincitori saranno assegnati ai Reparti della provincia di Bolzano o della provincia di Trento in base al profilo bilinguistico.

Requisiti di accesso e titoli richiesti

È richiesto il diploma di istruzione secondaria di secondo grado valido per l’iscrizione alle università statali o legalmente riconosciute; sono ammessi anche coloro che conseguono il titolo nell’anno scolastico 2026/2026. Tra i titoli maggiorativi di punteggio figurano lauree magistrali in discipline economico-giuridiche, attestati di bilinguismo riferiti al titolo di studio, medaglie e decorazioni; è fondamentale raccogliere tutta la documentazione comprovante i titoli entro i termini indicati dal bando.

Sequenza delle prove e cosa aspettarsi

Il percorso selettivo è composto da più fasi: una possibile prova preselettiva a quiz, la prova scritta di cultura generale, le prove di efficienza fisica, gli accertamenti psico-fisici e attitudinali e la prova orale. Le prove scritte e orali possono essere sostenute in lingua italiana o tedesca a scelta del candidato e si svolgono nella Regione Trentino Alto Adige.

Preselezione e prova scritta

La prova di preselezione, che si terrà a partire dall’8 settembre 2026 se indetta, è composta da 100 domande a risposta multipla: logico-matematica, competenze linguistiche nella lingua scelta, storia ed educazione civica, inglese e informatica. Superano la preselezione i primi 170 classificati; la prova non verrà effettuata se le domande valide sono pari o inferiori a 1.000. La prova scritta di cultura generale, convocata il 22 settembre 2026 per gli ammessi, consiste in una composizione della durata di sei ore e richiede una padronanza adeguata dei programmi di istruzione secondaria.

Prove fisiche e accertamenti sanitari

Le prove obbligatorie includono salto in alto, corsa piana 1000 m e piegamenti sulle braccia, con standard minimi differenziati per sesso; è prevista una prova facoltativa tra corsa 100 m o nuoto 25 m per chi l’ha richiesta in sede di domanda. Il mancato superamento di una prova obbligatoria comporta esclusione. Gli accertamenti dell’idoneità psico-fisica prevedono esami medici e valutazioni specialistiche per i candidati esterni al Corpo.

Programma d’esame dettagliato

Il programma copre storia moderna e contemporanea, educazione civica, inglese a livello B2, informatica di base, geografia e matematica. Nella prova orale vengono affrontati tre ambiti estratti a sorte tra storia ed educazione civica, geografia e matematica; il punteggio minimo per l’idoneità è 10/20. È inoltre prevista una prova facoltativa di lingua straniera (inglese, francese o spagnolo) per chi l’ha richiesta, con livello richiesto pari a B2 e possibili maggiorazioni in graduatoria.

Consigli pratici sullo studio

Organizza il lavoro per aree: dedicherai tempo alla parte teorica (storia, educazione civica, geografia, matematica), alla lingua straniera e alla preparazione fisica. Utilizza strumenti di allenamento come il simulatore quiz, corsi specifici e manuali aggiornati. Un approccio stratificato che alterni teoria, esercizi e simulazioni a tempo migliora la performance nelle prove a quiz e nella prova scritta.

Carriera, condizione economica e supporti logistici

Durante il corso formativo della durata non inferiore a due anni accademici è previsto un trattamento economico previsto dalle norme amministrative per la qualifica; le spese di viaggio per raggiungere la Scuola Ispettori e Sovrintendenti a L’Aquila sono rimborsate. Al termine della formazione i frequentatori ritenuti idonei saranno nominati marescialli e destinati al corso di qualificazione operativa, con successiva assegnazione nei Reparti di competenza regionale.

Risorse e servizi per la preparazione

Per ottimizzare la preparazione considera l’iscrizione a corsi online con lezioni strutturate, materiali scaricabili e docenti esperti, l’uso del simulatore di quiz per monitorare i progressi e, se necessario, un percorso personalizzato con tutor dedicato per un piano di studio su misura. Conserva sempre il bando ufficiale come fonte vincolante delle informazioni.

Se hai inviato la domanda entro il termine del 27 maggio 2026 ore 12:00, ora è il momento di trasformare l’iscrizione in concrete opportunità: pianifica, esercitati e monitora i miglioramenti per arrivare alle prove nelle migliori condizioni.