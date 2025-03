Requisiti di partecipazione al concorso

Il concorso per l’ammissione di 1.198 allievi marescialli al 97° corso presso la Scuola Ispettori e Sovrintendenti della Guardia di Finanza è aperto a tutti i cittadini italiani. È importante notare che i candidati devono avere compiuto il 17° anno di età e non superato il 26° anno alla data di scadenza per la presentazione delle domande. Questo concorso rappresenta un’importante opportunità per coloro che desiderano intraprendere una carriera nelle forze armate italiane.

Posti disponibili e riservati

I posti disponibili sono suddivisi in diverse categorie. Dei 1.198 posti, 1.108 sono destinati al contingente ordinario, con alcune riserve specifiche. Ad esempio, 20 posti sono riservati a candidati con un attestato specifico e 8 posti sono riservati ai familiari di personale deceduto in servizio. Inoltre, 90 posti sono destinati al contingente di mare, suddivisi in specializzazioni come “nocchiere abilitato al comando” e “tecnico macchine”. Questa suddivisione offre diverse opportunità a seconda delle competenze e delle aspirazioni dei candidati.

Procedura di iscrizione al concorso

Per partecipare al concorso, i candidati devono compilare la domanda esclusivamente attraverso una procedura telematica. È fondamentale seguire le istruzioni fornite dal sistema automatizzato sul portale dedicato. Per accedere alla procedura, è necessario disporre di uno strumento di autenticazione, come il Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID) o la carta di identità elettronica (CIE). Una volta registrati, i candidati possono completare il modulo di domanda nella loro area riservata e seguire le indicazioni per la presentazione.

Informazioni aggiuntive e risorse

Per ulteriori dettagli sul concorso e per rimanere aggiornati sugli esiti, i candidati possono visitare il portale ufficiale della Guardia di Finanza. È disponibile anche un’app mobile, “GdF Concorsi”, che può essere scaricata da Google Play e App Store. Questa app offre un modo comodo per accedere alle informazioni necessarie e per ricevere aggiornamenti in tempo reale. Inoltre, è possibile scansionare un QR code presente sul portale per accedere rapidamente alle informazioni desiderate.