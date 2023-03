Conflux CFX raggiungerà $100?

in

Conflux è una rete proof-of-work (PoW) con sede in Cina che utilizza un linguaggio di contratto intelligente Turing-completo simile a Ethereum. Si basa su una tecnologia che elabora blocchi paralleli, con conseguente aumento del throughput delle transazioni e tempi di conferma ridotti. Conflux supporta una versione modificata di Solidity ed Ethereum Virtual Machine (EVM) per i suoi contratti intelligenti, rendendo facile per i contratti intelligenti di Ethereum migrare a Conflux.

CFX Token

La rete Conflux ha un token nativo unico chiamato CFX, che svolge un ruolo simile a Ether nella rete Ethereum.

Le transazioni su Conflux richiedono un limite di gas e un prezzo del gas, che è denominato in CFX.

I possessori di token possono guadagnare interessi su tutti i token illiquidi a un tasso fisso puntandoli.

Inoltre, i token possono essere bloccati in tre modi diversi Staking per guadagnare interessi Storage vincolato per l’acquisto di spazio di rete Per acquistare voti nella governance della rete.



Infine, i token degli investitori vengono sbloccati mensilmente per due anni dopo il lancio di Conflux. Se il prezzo spot di mercato di CFX supera un certo valore, i token dell’investitore possono essere sbloccati in anticipo per fornire liquidità al mercato CFX.

CFX ha una vasta gamma di app e partnership che coprono DeFi (Not Strong), società di infrastrutture, NFT e analisi. Le recenti partnership includono China Telecom per le schede SIM Blockchain

Nel complesso, CFX è un caso moderato per gli investimenti

CFX Prezzo Previsione: CFX raggiungerà $ 100?

Per raggiungere i 100 dollari, Conflux dovrà salire di 345 volte. A $ 100, la capitalizzazione di mercato di CFX sarebbe di $ 209 miliardi. Se Conflux dovesse aumentare al tasso del 25% ogni anno, ci vorrebbero 27 anni per raggiungere $ 100.

Guardando tutti i dati, sembra improbabile che Conflux salirà a $ 100. Un programma Burn a lungo termine potrebbe renderlo più facile però.

Previsione Conflux Prezzo 2023-2030

Conflux Prezzo Previsione 2023 è $0.566

Conflux Prezzo Previsione 2024 è $0.684

Conflux Prezzo Previsione 2025 è $0.930

Conflux Prezzo Previsione 2026 è $1.1

Conflux Prezzo Previsione 2027 è $1.4

Conflux Prezzo Previsione 2028 è $1.8

Conflux Prezzo Previsione 2029 è $2.6

Conflux Prezzo Previsione 2030 è $3.7