Un evento di rilevanza nazionale

Il Congresso ASSIOM FOREX, giunto alla sua 31ª edizione, si svolgerà il 14 e presso il Centro Congressi Lingotto di Torino. Questo evento rappresenta uno dei momenti più attesi per il settore finanziario e bancario italiano, attirando professionisti, esperti e leader del settore. Con Intesa Sanpaolo come main partner, il congresso si propone di affrontare temi cruciali per la competitività dei mercati e la crescita economica sostenibile.

Tematiche di attualità

In un contesto caratterizzato dalla normalizzazione monetaria e da sfide geopolitiche significative, il congresso offrirà un’importante piattaforma di discussione. Tra i relatori di spicco, il Governatore della Banca d’Italia, Fabio Panetta, interverrà il 15 febbraio, fornendo la sua visione sulle prospettive economiche sia nazionali che internazionali. I partecipanti potranno approfondire questioni legate alla competitività e all’evoluzione dei mercati dei capitali, con un focus sulle opportunità e le sfide per la crescita europea.

Un’opportunità di confronto e aggiornamento

Massimo Mocio, Presidente di ASSIOM FOREX, ha sottolineato l’importanza di questo congresso come occasione di confronto, specialmente in un periodo di cambiamenti economici e tensioni geopolitiche. La fruibilità online degli eventi, già apprezzata nelle edizioni precedenti, sarà mantenuta, consentendo a un pubblico più ampio di partecipare a conferenze e webinar. Questo approccio ibrido garantirà che anche coloro che non possono essere presenti fisicamente possano beneficiare delle discussioni e degli approfondimenti proposti.

Rinnovo del Consiglio e futuro del settore

Al termine del congresso, il 15 febbraio, si svolgerà l’Assemblea dei Soci per il rinnovo del Consiglio, che rimarrà in carica fino al 2028. I 27 neo-eletti avranno il compito di scegliere le cariche associative, tra cui Presidente, Vicepresidenti, Segretario e Tesoriere. Questo processo di rinnovamento è fondamentale per garantire una leadership forte e visionaria, capace di affrontare le sfide future del settore finanziario.