Consulenza Fiscale: Orari e Modalità di Contatto Aggiornati per un Servizio Efficiente

Con l’obiettivo di migliorare l’accessibilità ai servizi per i propri abbonati, Finanza & Fisco ha deciso di apportare modifiche significative agli orari del servizio di consulenza fiscale.

A partire dal 16 ottobre 2026, il supporto sarà disponibile in orari ampliati per garantire un dialogo diretto e costante con i professionisti del settore.

Questo servizio rappresenta un’opportunità unica per ottenere chiarimenti e informazioni sulle più recenti norme tributarie, senza alcun costo aggiuntivo. Attraverso un codice personale, gli abbonati potranno contattare direttamente gli esperti, approfondendo temi di rilevanza fiscale e tributaria.

Orari e modalità di contatto

Il servizio di consulenza sarà operativo nei seguenti orari: dalle 15:30 alle 19:00 nei giorni di lunedì, martedì e giovedì. Gli abbonati possono contattare il numero verde 800-867105 per ricevere assistenza e risposte alle loro domande. Questo nuovo orario è stato concepito per facilitare l’accesso e migliorare l’interazione tra abbonati ed esperti.

Come utilizzare il servizio di consulenza

Per avvalersi del servizio, è necessario possedere un codice personale, fornito al momento dell’abbonamento. Questo codice consente di accedere a una consulenza personalizzata, dove gli esperti sono pronti a fornire informazioni dettagliate sulle ultime disposizioni fiscali e sulle loro applicazioni pratiche.

È importante sottolineare che le opinioni espresse durante il servizio di consulenza non vincolano in alcun modo la rivista. Si tratta di un’opportunità per ricevere indicazioni utili e suggerimenti pratici per affrontare le sfide quotidiane legate alla gestione fiscale.

Informativa sulla privacy e utilizzo dei dati

Alla luce delle normative vigenti, Finanza & Fisco si impegna a proteggere i dati personali degli utenti. L’informativa sulla privacy è disponibile sul nostro sito e chiarisce come vengono gestiti e trattati i dati forniti dagli abbonati.

La registrazione al sito è necessaria solo per l’accesso a aree riservate. Gli abbonati devono fornire dati anagrafici e fiscali per completare l’iscrizione. Queste informazioni sono essenziali per l’erogazione dei servizi e per garantire la conformità agli obblighi fiscali.

Tipologie di dati raccolti

I dati raccolti includono nome, cognome, ragione sociale, indirizzo e-mail, numero di telefono e codice fiscale. Queste informazioni sono utilizzate esclusivamente per rispondere a richieste e per adempiere agli obblighi contrattuali. La mancata fornitura di tali dati potrebbe comportare l’impossibilità di fornire il servizio richiesto.

Inoltre, è fondamentale che gli utenti siano consapevoli dei loro diritti riguardo ai dati personali. Hanno il diritto di accedere, rettificare o cancellare i propri dati in qualsiasi momento, esercitando questi diritti senza alcun vincolo di forma.

Servizio di consulenza fiscale

Il servizio di consulenza fiscale di Finanza & Fisco rappresenta un’importante risorsa per tutti gli abbonati. Con orari ampliati e un accesso diretto agli esperti, gli utenti possono affrontare le proprie esigenze fiscali con maggiore sicurezza e supporto. È consigliabile consultare anche la nostra informativa sulla privacy per comprendere come gestiamo i dati e proteggiamo la riservatezza.