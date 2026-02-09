Contatti Utili della Guardia di Finanza: Come Raggiungerli e Informazioni Essenziali

La Guardia di finanza è un corpo di polizia italiano specializzato nel controllo finanziario e fiscale.

Per chi desidera mettersi in contatto con questa istituzione, è fondamentale conoscere le modalità e i riferimenti utili. Di seguito, vengono esplorati i dettagli su come raggiungere il Comando Generale della Guardia di finanza e le normative riguardanti l’amministrazione trasparente.

Contatti del Comando Generale

Il Comando Generale della Guardia di finanza si trova in una posizione centrale a Roma, precisamente in Viale XXI Aprile 51, 00162 Roma (RM). Questa sede rappresenta il fulcro delle operazioni e delle comunicazioni del corpo. Gli interessati possono recarsi direttamente presso la sede per questioni che richiedono un’interazione faccia a faccia.

Modalità di contatto

Per contattare il Comando, è possibile utilizzare diverse modalità. La comunicazione può avvenire tramite telefono, email o attraverso il sito web ufficiale. È consigliabile verificare gli orari di apertura per garantire di ricevere supporto al momento giusto. Inoltre, è possibile visitare la pagina dei contatti sul sito ufficiale per avere accesso a informazioni più dettagliate.

Amministrazione trasparente

Un aspetto importante della Guardia di finanza è la sua amministrazione trasparente. Questo principio garantisce che i dati personali e le informazioni pubblicate siano gestiti con rigore e nel rispetto delle normative vigenti. È fondamentale sapere che i dati pubblicati sono riutilizzabili solo nel rispetto delle condizioni stabilite dalla Direttiva Comunitaria 2003/98/CE e dal d.lgs. 36/2006.

Utilizzo dei dati personali

La gestione dei dati personali è un tema delicato, e la Guardia di finanza si impegna a rispettare le normative europee e italiane in materia. Gli utenti possono essere certi che le informazioni condivise verranno trattate in modo sicuro e responsabile. È fondamentale che chiunque desideri utilizzare queste informazioni comprenda le restrizioni e i diritti associati al riutilizzo.

Contattare il Comando Generale della Guardia di finanza è un processo semplice seguendo le procedure corrette. Che si tratti di questioni fiscali, segnalazioni o richieste di assistenza, è possibile trovare tutto il necessario per un’interazione efficace. È importante rispettare sempre le normative riguardanti la privacy e la trasparenza nella gestione dei dati.