Conto Arancio di ING: Guadagna il 4% di Rendimento e Cashback per i Nuovi Clienti!

ING ha recentemente lanciato una promozione dedicata ai nuovi clienti, offrendo un conto deposito con un rendimento del 4% annuo.

Inoltre, i clienti possono beneficiare di un cashback del 4% su tutte le spese effettuate con la carta di debito associata. Questa offerta rappresenta un’interessante opportunità per chi desidera incrementare i propri risparmi e ottenere vantaggi immediati sugli acquisti quotidiani.

Dettagli della promozione ING

La promozione è valida per un periodo limitato e per coloro che apriranno un Conto Corrente Arancio entro il 24 gennaio 2026. Per partecipare, è necessario seguire alcuni semplici passaggi. È fondamentale registrarsi online, fornendo un documento d’identità valido, la tessera sanitaria e un numero di telefono. Durante la registrazione, è importante inserire il codice promozionale ING2025 per accedere ai vantaggi.

Requisiti di apertura e operazioni necessarie

Per completare il processo di apertura del conto, è necessario effettuare due operazioni: richiedere la carta di debito e attivare il Conto Arancio, che funge da deposito legato al conto corrente. Una volta eseguiti questi passaggi, i vantaggi della promozione saranno immediatamente disponibili. Oltre al rendimento e al cashback, è possibile ottenere un bonus invitando amici a iscriversi, guadagnando fino a 250€ (25€ per ogni amico che completa l’iscrizione).

Costi e vantaggi del conto corrente Arancio

Il conto corrente Arancio Più prevede un canone mensile di 5€. Tuttavia, è possibile azzerarlo completamente. Se si accredita stipendio o pensione per un importo di almeno 1.000€ al mese, il canone diventa gratuito. Inoltre, per i giovani sotto i 30 anni che aprono il conto entro il 28 febbraio 2026, il canone è automaticamente azzerato. È importante sottolineare che i primi tre mesi di apertura del conto sono completamente gratuiti, offrendo un’ottima opportunità per testare i servizi.

Gestione del conto e strumenti disponibili

Una volta aperto il conto, i clienti possono accedere a una serie di strumenti digitali che semplificano la gestione delle finanze. Grazie all’app di ING, è possibile effettuare operazioni bancarie quotidiane, quali bonifici, pagamento di bollettini e monitoraggio delle spese. Inoltre, la carta di debito permette acquisti sia online che in negozio, rendendo il tutto estremamente pratico e veloce.

Opportunità da non perdere

La promozione di ING offre un’opportunità vantaggiosa per chi desidera ottimizzare i propri risparmi e ottenere ritorni immediati sugli acquisti. Con un rendimento del 4% su Conto Arancio e un cashback del 4% sulle spese, i nuovi clienti possono beneficiare significativamente di questa offerta. È fondamentale registrarsi entro la data limite e seguire tutti i passaggi necessari per sfruttare al meglio questa opportunità.