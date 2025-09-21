Conto Aziendale Finom: Ottieni il Tuo IBAN Italiano in 24 Ore con Vantaggi Esclusivi!

Aprire un conto aziendale può risultare un processo lungo e complesso.

Tuttavia, la piattaforma Finom offre un’alternativa rapida e innovativa. Con questa soluzione, è possibile ottenere un IBAN italiano attivo in sole 24 ore, facilitando la gestione di pagamenti e incassi senza rallentamenti. Che si tratti di un freelance, di una startup o di una grande azienda, Finom rappresenta una scelta strategica per le esigenze finanziarie.

Vantaggi esclusivi di Finom

Oltre alla rapidità di attivazione, Finom si distingue per una serie di strumenti progettati per semplificare la gestione delle finanze aziendali. Grazie alla funzionalità di fatturazione elettronica integrata, è possibile riconciliare automaticamente fatture e ricevute, risparmiando tempo prezioso.

Cashback e costi trasparenti

Una delle caratteristiche più apprezzate di Finom è il cashback fino al 3% su tutte le spese aziendali, a partire da un importo minimo di 1.000 euro. Questa opportunità consente di ottenere un ritorno su ogni acquisto effettuato, rendendo ogni spesa più vantaggiosa. Inoltre, la piattaforma è completamente priva di costi nascosti, garantendo un’esperienza senza sorprese.

Funzionalità innovative per la tua azienda

Finom non è solo un conto online, ma un ecosistema finanziario completo. Con bonifici SEPA illimitati e addebiti diretti senza costi aggiuntivi, è possibile gestire le transazioni quotidiane senza preoccuparsi di spese impreviste. Inoltre, è previsto l’accesso a carte fisiche e virtuali per i collaboratori, facilitando ulteriormente la gestione delle spese aziendali.

Accesso condiviso e integrazioni contabili

Finom consente la condivisione dell’accesso al conto con il proprio commercialista, facilitando la comunicazione e la gestione contabile. La piattaforma offre oltre 30 integrazioni con software contabili, consentendo una sincronizzazione fluida delle finanze con gli strumenti già in uso.

Prova gratuita e offerta Premium

Registrandosi oggi, è possibile attivare un conto business e provare il piano Finom Premium gratuitamente per un mese. Questo piano include fino a 3 portafogli virtuali, 5 utenti e 15 carte aziendali fisiche, oltre a pagamenti con carta fino a 100.000 euro e prelievi fino a 2.000 euro.

Finom offre l’opportunità di non limitarsi all’apertura di un conto, ma di accedere a una piattaforma che consente di automatizzare la contabilità, effettuare pagamenti globali e sfruttare tassi di cambio competitivi. Le pratiche bancarie non devono rappresentare un ostacolo per le aziende; attivare un IBAN italiano richiede meno di 24 ore, permettendo così una gestione delle finanze più efficiente.

In sintesi, Finom si configura come una soluzione ideale per chi ricerca un conto aziendale rapido e conveniente, con vantaggi esclusivi e strumenti innovativi per la gestione delle finanze. È possibile registrarsi sul sito ufficiale per scoprire come semplificare la gestione aziendale.