Conto Aziendale Vivid: La Soluzione Perfetta per Freelance e Startup

Negli ultimi tempi, l’offerta di conti aziendali ha conosciuto un significativo ampliamento.

Tra le opzioni più interessanti si distingue Vivid business, un conto progettato per rispondere alle esigenze di freelance e startup. Questo servizio, lanciato nel 2021 da una fintech innovativa con sede a Berlino, ha già conquistato il mercato italiano, proponendo un mix di funzionalità distintive e vantaggi economici.

Benefici esclusivi del conto Vivid business

Una delle caratteristiche più interessanti di Vivid business è il cashback fino al 10% sugli acquisti effettuati. È attualmente disponibile una promozione che offre un tasso di interesse annuale del 4% sui saldi positivi per i primi quattro mesi. Questa opportunità consente di massimizzare i risparmi, rendendo il conto non solo un luogo per le transazioni, ma anche un’opzione vantaggiosa per investire il capitale.

Funzionalità del conto aziendale

Vivid Business si distingue per l’assenza di costi mensili, consentendo ai liberi professionisti di gestire le proprie finanze senza preoccupazioni. Il piano Standard offre fino a 12 conti gratuiti con IBAN unici, facilitando la gestione di diverse attività. Inoltre, il cashback illimitato dello 0,1% e fino al 2% su categorie selezionate rappresenta un ulteriore incentivo per gli utenti.

Facilità di apertura e integrazioni

L’apertura di un conto aziendale con Vivid risulta rapida e priva di complicazioni. I professionisti possono completare la procedura in pochi minuti, presentando la documentazione necessaria. La fintech accetta diverse tipologie di attività, dalle SRL ai liberi professionisti, e verifica i documenti in tempi brevi. Per rendere l’esperienza ancora più agevole, è possibile attivare il conto tramite una ricarica con Apple Pay o Google Pay, oppure attraverso bonifici SEPA gratuiti.

Integrazioni con strumenti di contabilità

Un aspetto significativo di Vivid Business è la compatibilità con diversi software di contabilità, tra cui sevDesk e DATEV. Questa funzionalità permette ai professionisti di gestire le proprie finanze in modo più efficiente, integrando direttamente le transazioni nei propri sistemi contabili. Ciò semplifica la gestione delle spese e delle entrate.

Un futuro promettente per i professionisti

Con la crescente diffusione di soluzioni fintech come Vivid, i liberi professionisti possono accedere a strumenti che non solo semplificano la gestione finanziaria, ma offrono anche opportunità di guadagno tramite interessi e cashback. Questo modello di business, che combina funzionalità bancarie con vantaggi economici, rappresenta un cambiamento significativo nel modo in cui i professionisti gestiscono le proprie finanze.

Per i liberi professionisti e gli imprenditori di startup, Vivid business rappresenta una scelta strategica per il futuro finanziario. Questo conto aziendale offre la possibilità di guadagnare interessi sui saldi e di ricevere cashback. È progettato per accompagnare gli utenti nella crescita, rispondendo alle loro esigenze in ogni fase del percorso imprenditoriale.