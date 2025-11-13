Conto Aziendale Vivid Money: Scopri il 4% di Interesse per i Primi Mesi!

Per imprenditori e liberi professionisti in cerca di soluzioni bancarie innovative, il conto aziendale di Vivid Money rappresenta un’opzione vantaggiosa.

Questa piattaforma tedesca, con sede a Berlino, si distingue per i suoi servizi bancari e di investimento, offrendo un tasso d’interesse promozionale del 4% annuo per i primi quattro mesi dall’apertura del conto.

Vantaggi del conto aziendale

Il conto Vivid Money garantisce un rendimento elevato sulla liquidità non investita e offre anche la flessibilità di un accesso immediato ai fondi. Durante i primi quattro mesi, le aziende possono beneficiare di un tasso fisso del 4% su somme fino a 1 milione di euro. Dopo questo periodo promozionale, il rendimento scende fino al 2%, a seconda del piano selezionato.

Opzioni di piano disponibili

Vivid Money ha sviluppato diversi piani per soddisfare le esigenze di vari segmenti di clientela, tra cui liberi professionisti, piccole e medie imprese (PMI) e grandi aziende. Ogni piano è progettato per garantire massima flessibilità e convenienza. I liberi professionisti, ad esempio, possono optare per piani come Standard o Prime, che propongono tassi competitivi e servizi aggiuntivi, tra cui le carte di pagamento.

Accesso e gestione dei fondi

Un ulteriore vantaggio del conto aziendale Vivid Money è la gestione semplificata dei fondi. Gli utenti possono effettuare prelievi immediati fino a 1 milione di euro al giorno; per importi superiori, i fondi saranno disponibili entro tre giorni lavorativi. Questa caratteristica rende Vivid Money una soluzione ideale per chi necessita di liquidità immediata.

Strumenti di gestione avanzati

La piattaforma consente una gestione efficiente delle spese aziendali, offrendo carte fisiche e virtuali gratuite per ogni membro del team. Gli imprenditori possono impostare limiti di spesa personalizzati, assicurando un controllo completo sulle uscite. Ogni carta è gestibile con autorizzazioni specifiche, permettendo di suddividere le responsabilità tra i membri del team.

Il conto aziendale di Vivid Money

Il conto aziendale di Vivid Money si distingue come una soluzione flessibile e vantaggiosa per la gestione delle finanze aziendali. Questo prodotto offre un tasso promozionale attraente del 4% nei primi mesi, consentendo un accesso rapido ai fondi senza complicazioni. Tale proposta risulta interessante per chi desidera massimizzare i propri rendimenti e semplificare la gestione finanziaria. La registrazione avviene in modo semplice e interamente online, garantendo un accesso immediato ai servizi offerti.