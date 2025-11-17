Conto Corrente Credem Link: Ricevi Fino a 200 Euro in Buoni Amazon!

Credem Banca ha lanciato una promozione per i nuovi clienti che scelgono di aprire un conto corrente online denominato Credem Link.

Questa iniziativa coincide con l’atmosfera del Black Friday, offrendo l’opportunità di ottenere fino a 200 euro in buoni regalo Amazon. Si analizzano ora le modalità di partecipazione e i requisiti necessari.

Dettagli dell’offerta Credem Link

I nuovi clienti possono partecipare all’iniziativa completando l’apertura del conto entro il 30 novembre, utilizzando il codice promozionale BONUS200. Credem Link è un conto senza canone mensile che presenta numerosi vantaggi, tra cui la possibilità di scegliere una carta di debito tra la Credemcard Mastercard e la Credemcard Pagobancomat. Non sono previste commissioni per il servizio di Internet Banking, e i clienti possono contare su un consulente sempre a disposizione.

Fasi per ottenere i buoni Amazon

Per ricevere i primi 100 euro in buoni Amazon, è necessario utilizzare la carta di debito associata al conto per effettuare pagamenti complessivi di almeno 2.000 euro entro il 31 marzo 2026. Inoltre, per ottenere i secondi 100 euro, è richiesto di accreditare lo stipendio o la pensione sul nuovo conto e di spendere almeno 1.000 euro con la carta di debito tra aprile e giugno 2026. Solo in questo modo sarà possibile riscattare il totale dei 200 euro in buoni regalo.

Tempistiche e modalità di invio dei buoni

Il regolamento della promozione stabilisce che l’invio dei buoni Amazon avverrà entro tre mesi dalla chiusura contabile della promozione, fissata al 30 settembre 2026. È fondamentale che i clienti forniscano un indirizzo email valido al momento dell’apertura del conto, poiché sarà utilizzato per inviare i buoni.

Vantaggi dell’offerta di Credem

L’offerta di Credem rappresenta un’ottima opportunità per coloro che cercano un conto corrente online privo di costi e ricco di vantaggi, come i buoni regalo. L’apertura di un conto con Credem Link consente di gestire le finanze in modo completamente digitale, garantendo un’assistenza dedicata sempre disponibile.

Un’opzione da considerare

In un contesto in cui la digitalizzazione dei servizi è sempre più fondamentale, l’offerta di Credem Link si distingue per la sua completezza e per l’attenzione riservata ai nuovi clienti. Aprire un conto corrente online con questa promozione consente di ottenere fino a 200 euro in buoni Amazon, facilitando una gestione semplice e conveniente delle proprie finanze.