Conto Credem Link: Canone Zero e Buoni Amazon Fino a 200€!

Per chi è alla ricerca di un conto corrente che combini praticità e vantaggi, l’offerta di Credem Link si presenta come un’opzione interessante.

Questo conto, attualmente privo di canone, rappresenta una scelta ideale per chi desidera gestire le proprie finanze in modo semplice ed efficace. Oltre alla possibilità di accedere a un conto a canone zero, i nuovi clienti possono ricevere fino a 200€ in buoni regalo Amazon, aprendo il conto entro il 30 novembre.

Un conto ricco di opportunità

La promozione di Credem per i nuovi clienti offre vantaggi significativi oltre ai buoni regalo. Aprendo un conto Credem Link, è possibile accedere a numerosi servizi, tra cui un Internet Banking completo e una carta di debito. Gli utenti possono scegliere tra la Credemcard internazionale Mastercard e la Credemcard su circuito nazionale Pagobancomat. Per usufruire di questa offerta, è sufficiente registrarsi sul sito ufficiale di Credem utilizzando il codice promozionale BONUS200.

Come ottenere i buoni regalo

Il regolamento della promozione prevede due fasi per ottenere i 200€ in buoni Amazon. Il primo voucher del valore di 100€ sarà assegnato attivando la carta di debito associata al conto entro il 31 marzo 2026 e spendendo un totale di almeno 2.000€ con essa. Questo rappresenta un incentivo efficace per utilizzare la carta per acquisti quotidiani.

Il secondo buono da 100€ è collegato all’accredito di stipendio o pensione nel periodo compreso tra aprile e giugno 2026. Durante questi mesi, sarà necessario effettuare pagamenti con la carta di debito per un importo complessivo di almeno 1.000€. Questo sistema consente di accumulare vantaggi in modo semplice e accessibile.

Dettagli della promozione

La promozione rimarrà attiva fino al 30 settembre 2026, offrendo un ampio margine per registrarsi e iniziare a utilizzare i servizi di Credem. I buoni Amazon, fino a un massimo di 200€, verranno inviati via e-mail entro tre mesi dalla chiusura della promozione all’indirizzo fornito durante l’apertura del conto. È fondamentale assicurarsi che l’indirizzo e-mail indicato sia valido e in grado di ricevere comunicazioni.

Le opzioni di carta di debito

Nel panorama delle carte di debito, Credem Link propone due soluzioni distinte. La prima è la carta di debito Mastercard, utilizzabile anche all’estero. Per il primo anno, il canone è gratuito, mentre dal secondo anno in poi è previsto un costo di 1,50€ al mese. Questa opzione si rivela particolarmente vantaggiosa per chi viaggia frequentemente e desidera effettuare acquisti internazionali senza difficoltà.

La seconda opzione è la carta di debito Pagobancomat, limitata agli acquisti e ai prelievi in Italia. Con questa carta, i prelievi presso gli sportelli automatici Credem sono gratuiti e, a differenza della Mastercard, il canone rimane a zero, anche dopo il primo anno. Questa soluzione risulta ideale per chi compie principalmente transazioni locali.

Il valore dell’offerta

Apertura di un conto con Credem Link consente di gestire le finanze senza costi fissi. Inoltre, l’iniziativa prevede la possibilità di ricevere buoni regalo Amazon, incrementando il vantaggio dell’esperienza bancaria. Tale offerta rappresenta un’opportunità significativa per coloro che desiderano ottimizzare la gestione delle proprie risorse finanziarie.