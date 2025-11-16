Conto Credem Link: Scopri i Vantaggi e Come Ottenere Buoni Amazon

In cerca di un conto corrente privo di costi mensili e con vantaggi interessanti, il conto Credem Link rappresenta una soluzione adeguata.

Fino al 30 novembre, aprendo un nuovo conto, è possibile ricevere fino a 200€ in buoni regalo Amazon. Questo articolo analizza le modalità per ottenere il regalo e i principali vantaggi offerti dal conto.

Dettagli della promozione

Per ricevere i buoni Amazon, è sufficiente aprire il conto direttamente sul sito ufficiale di Credem utilizzando il codice promozionale BONUS200. La promozione prevede due fasi distinte, ciascuna delle quali consente di ottenere un buono del valore di 100€.

Primo buono da 100€

Il primo voucher viene assegnato attivando la carta di debito associata al conto entro il 31 marzo 2026. Inoltre, il cliente deve effettuare spese totali di almeno 2.000€ tramite la carta entro la stessa data. Questa operazione non solo consente di ricevere il buono, ma anche di utilizzare il conto per le spese quotidiane.

Secondo buono da 100€

Il secondo buono è legato all’accredito dello stipendio o della pensione nel periodo compreso tra aprile e giugno 2026. Durante questi mesi, è necessario effettuare pagamenti con la carta di debito per un importo minimo di 1.000€. Queste semplici azioni permetteranno di accumulare ulteriori vantaggi.

Vantaggi del conto Credem Link

Oltre alla promozione sui buoni Amazon, il conto Credem Link offre numerosi benefici. Innanzitutto, il conto non prevede alcun canone mensile, consentendo di risparmiare sulle spese fisse. Inoltre, è dotato di un Internet Banking completo, che facilita la gestione delle finanze in modo semplice e veloce da qualsiasi dispositivo.

Scelte di carte di debito

Il conto include anche una carta di debito a scelta tra due opzioni: la Credemcard internazionale Mastercard, utilizzabile anche all’estero, e la Credemcard su circuito nazionale Pagobancomat, limitata agli acquisti e ai prelievi in Italia. La prima offre un canone gratuito per il primo anno, mentre dal secondo anno il costo è di 1,50€ al mese. La carta Pagobancomat, al contrario, non prevede alcun canone anche dopo il primo anno, risultando vantaggiosa per chi effettua principalmente operazioni in Italia.

Modalità di prelievo e spese

Per quanto riguarda i prelievi, con la carta Pagobancomat, i prelievi presso gli ATM di Credem sono gratuiti. Questo aspetto consente di accedere ai fondi senza costi aggiuntivi, un elemento da considerare nella scelta della carta da associare al conto.

Tempistiche e modalità di invio dei buoni

È importante notare che la promozione rimarrà attiva fino al 30 settembre 2026. Una volta conclusa l’iniziativa, Credem provvederà a inviare i buoni Amazon accumulati via email, entro tre mesi dalla chiusura della promozione. È fondamentale fornire un indirizzo email valido durante l’apertura del conto, per ricevere tempestivamente il regalo.

Aprire un conto Credem Link consente di gestire le finanze senza costi e offre l’opportunità di ottenere buoni Amazon per gli acquisti. È opportuno approfittare di questa promozione entro il 30 novembre per iniziare a beneficiare di tutti i vantaggi che il conto ha da offrire.