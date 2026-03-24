Convenzione sanitaria per il personale della Guardia di Finanza in provincia di Ferrara

Il Comando Regionale Emilia-Romagna della Guardia di Finanza e le Aziende Sanitarie ferraresi hanno siglato una convenzione il 11 febbraio 2026 volta a semplificare l’accesso alle prestazioni mediche per il personale del Corpo.

L’accordo rientra nelle misure di welfare promosse dal Comando e prevede che gli appartenenti al Corpo, sia in servizio sia in congedo, e i loro nuclei familiari possano usufruire di visite specialistiche ambulatoriali e di diagnostica strumentale in regime di libera professione a tariffe ridotte rispetto ai listini ordinari.

Cosa prevede la convenzione

La convenzione, della durata biennale, stabilisce criteri concreti per l’accesso a prestazioni erogate nelle strutture ospedaliere e territoriali della provincia di Ferrara. L’intesa nasce con l’obiettivo di potenziare i percorsi sanitari dedicati al personale della Guardia di Finanza, valorizzando la collaborazione istituzionale con il sistema sanitario regionale. In pratica, grazie all’accordo si riducono le barriere economiche e logistiche per visite e accertamenti, favorendo una presa in carico più rapida e modulata sulle esigenze del personale e delle famiglie.

Strutture coinvolte

Le prestazioni previste dalla convenzione saranno erogate negli ospedali di Cona, Argenta, Cento e Lagosanto e nelle Case di Comunità della provincia, tra cui le sedi di Ferrara (San Rocco e Pontelagoscuro), Copparo, Comacchio, Portomaggiore, Ostellato/Codigoro, Bondeno e la Casa di Comunità interaziendale di Pieve di Cento. Questo per assicurare una copertura capillare e facilitare l’accesso sul territorio agli utenti interessati dal provvedimento.

Prestazioni e tempistiche

Le prime aree specialistiche attivate prevedono visite in Cardiologia, Ginecologia, Dermatologia e Urologia, che diventeranno fruibili entro due mesi dalla sottoscrizione della convenzione. Le prestazioni sono erogate in regime di libera professione, con tariffe concordate e agevolate rispetto ai normali listini dei professionisti, in modo da garantire sia qualità clinica sia sostenibilità economica per i beneficiari.

Beneficiari e finalità

L’accordo si rivolge espressamente agli appartenenti al Corpo in servizio e in congedo e ai loro familiari conviventi, offrendo un concreto supporto alla salute e al benessere della comunità militare. La scelta di inserire queste misure nelle politiche di welfare del Comando vuole essere un riconoscimento dell’impegno professionale degli appartenenti alla Guardia di Finanza e una risposta pratica alle esigenze di assistenza sanitaria, con un occhio alla prossimità territoriale e all’efficienza dei percorsi assistenziali.

Firme, durata e prospettive

La convenzione è stata firmata dal Colonnello Gabriele Sebaste, Comandante Provinciale di Ferrara, e dalla dott.ssa Nicoletta Natalini, Direttrice Generale delle Aziende Sanitarie ferraresi. L’intesa ha una durata biennale e prevede la possibilità di estendere la collaborazione anche ad altre istituzioni in futuro, qualora le parti ne ravvisassero l’opportunità. L’accordo rappresenta quindi un modello di cooperazione istituzionale che unisce competenze e risorse per migliorare l’offerta sanitaria locale.

Ringraziamenti e gestione

La Direzione delle Aziende Sanitarie ha espresso il proprio apprezzamento verso i professionisti che hanno aderito alla convenzione, sottolineando il valore della collaborazione tra istituzioni. La pagina informativa dedicata all’intesa è gestita direttamente dalla Direzione e riporta l’ultimo aggiornamento al 13-02-2026 10:02, a conferma della trasparenza e dell’aggiornamento delle informazioni rivolte ai beneficiari.

Nel complesso, l’intesa tra Guardia di Finanza e Aziende Sanitarie ferraresi si propone come una risposta pragmatica alle esigenze sanitarie del personale militare, combinando accessibilità, qualità delle prestazioni e una rete territoriale capillare per garantire assistenza tempestiva e sostenibile.