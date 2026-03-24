Convocazione commissione bilancio: seduta 23 marzo 2026 a Lonate Pozzolo

È stata ufficialmente convocata la Commissione Consiliare permanente Bilancio e Finanza Locale del Comune di Lonate Pozzolo per una riunione che si terrà il giorno lunedì 23 marzo 2026 ore 17,30 presso la Sala Giunta del Palazzo Comunale.

Questa convocazione è pensata per esaminare e deliberare su interventi collegati al bilancio di previsione finanziario 2026/2028, con particolare attenzione alle variazioni già adottate dalla Giunta Comunale. La seduta, come indicato dagli atti ufficiali, è aperta alla cittadinanza; si invita il pubblico a partecipare per seguire le discussioni e le eventuali determinazioni.

All’interno dell’ordine del giorno sono stati inseriti punti specifici che richiedono ratifica e valutazione: si tratta della ratifica di due variazioni urgenti decise dalla Giunta Comunale (n. 31 del 05/03/2026 e n. 34 del 12/03/2026), oltre a una variazione generale del bilancio 2026/2028 e alla trattazione di varie ed eventuali. La convocazione, aggiornata l’ultima volta il 19 marzo 2026, 16:19, riporta chiaramente gli argomenti che saranno posti all’attenzione dei consiglieri e del pubblico presente.

Ordine del giorno: punti e finalità

Il cuore della seduta riguarda la verifica e, se del caso, la convalida delle modifiche intervenute nel bilancio di previsione finanziario 2026/2028. In particolare, i primi due punti riguardano la ratifica di misure urgenti già adottate dalla Giunta Comunale: la prima è identificata come n. 31 del 05/03/2026 e la seconda come n. 34 del 12/03/2026. Il terzo punto affronta una più ampia variazione al bilancio, utile per riallocare risorse o recepire nuovi impegni finanziari, mentre il quarto punto riserva spazio a varie ed eventuali, destinato ad argomenti non previsti ma comunque rilevanti per la gestione finanziaria comunale. Il ruolo della commissione è quindi valutare la legittimità e l’opportunità di questi atti alla luce delle norme di bilancio.

Cosa implica la ratifica

La ratifica rappresenta l’atto con cui l’organo consiliare conferma o modifica decisioni assunte in via d’urgenza dall’esecutivo comunale. In pratica, la commissione verifica la coerenza delle variazioni urgenti con gli equilibri di bilancio e con la normativa vigente, valutando se confermare l’intervento o proporre correzioni. Questo passaggio è fondamentale per garantire trasparenza nella gestione delle risorse pubbliche e per preservare la correttezza contabile. Nel corso della discussione saranno analizzati gli aspetti economico-finanziari e le eventuali ripercussioni sui progetti in corso e sui servizi erogati ai cittadini.

Partecipazione pubblica e trasparenza

La seduta è prevista in forma pubblica e i cittadini sono espressamente invitati a intervenire come uditori: la possibilità di assistere alle deliberazioni consente di seguire dal vivo il confronto sugli strumenti finanziari del Comune. La partecipazione diretta favorisce la trasparenza amministrativa e consente di cogliere le ragioni tecniche che accompagnano le scelte di bilancio. Pur non essendo prevista la partecipazione deliberativa per il pubblico, la presenza in sala contribuisce a rafforzare il controllo sociale sulle decisioni che impattano sulle casse comunali e sui servizi.

Informazioni pratiche per partecipare

La riunione avrà luogo presso la Sala Giunta del Comune di Lonate Pozzolo alle ore 17,30 del 23 marzo 2026. Si consiglia ai partecipanti di presentarsi con qualche minuto di anticipo per questioni organizzative e per consultare eventuali documenti disponibili. Per chi volesse approfondire i contenuti degli atti, è opportuno fare riferimento agli uffici competenti del Comune che gestiscono gli atti di bilancio; la comunicazione ufficiale riporta l’aggiornamento dell’avviso alle 16:19 del 19 marzo 2026. La cittadinanza è invitata a seguire l’iniziativa come occasione per informarsi sulle scelte finanziarie locali e sugli effetti sulle politiche comunali.