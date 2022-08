Copertura forex: cos’è e come funziona

Il termine copertura appare spesso nelle transazioni forex. La copertura Forex è un metodo di trading che inserisce ordini opposti sulla stessa coppia di valute per limitare il rischio al livello più basso. Quindi cos’è la copertura forex?

Cos’è la copertura forex?

La copertura Forex è un metodo di trading in cui un trader scambia la stessa coppia di valute con lo stesso volume ma due ordini opposti. Quando il prezzo va contro la direzione prevista, il trader chiude la posizione e attende che la posizione rimanente torni in pareggio o fino al profitto.

Esempio: Trader che acquista 0,5 lotti EURUSD e vende 0,5 lotti EURUSD significa coprire 0,5 lotti.

Cosa sono le strategie di copertura forex?

Esistono molti metodi per gestire il rischio di trading e la copertura è uno dei più popolari.

Esistono due strategie di copertura forex, tra cui la semplice copertura e la copertura multi-valuta.

Semplice copertura Forex

Alcuni broker consentono ai trader di aprire posizioni come copertura diretta. La copertura diretta apre una posizione lunga su una coppia di valute e contemporaneamente apre una posizione corta sulla stessa coppia di valute.

Il profitto all’apertura di due operazioni sarà pari a zero. Gli investitori possono fare più soldi senza correre il rischio aggiuntivo se scelgono il momento giusto per entrare nel mercato.

Il vantaggio di utilizzare la copertura è che il trader può mantenere la prima posizione e fare soldi con la seconda posizione realizzando un profitto mentre il mercato si muove contro la prima posizione.

Se il trader sospetta che il mercato si sia invertito e sia tornato alla posizione originale, il trader dovrebbe inserire un ordine stop-loss sull’operazione di copertura o chiudere l’ordine.

Ci sono molte strategie di copertura forex là fuori e possono diventare piuttosto complicate. Molti broker non consentono ai trader di utilizzare la copertura nello stesso account, quindi sono necessari altri approcci.

Strategia di copertura multi-valuta.

I trader possono essere di copertura per una valuta specifica utilizzando due diverse coppie di valute. Ad esempio, un trader acquista una posizione lunga EUR/USD e una posizione corta USD/CHF. Se l’euro si rafforza rispetto a tutte le altre valute, ci può essere volatilità in EUR / USD che non è controproducente dal commercio USD / CHF del trader.

Anche la copertura di più coppie di valute comporta dei rischi. Se la strategia di copertura funziona, il rischio dell’investitore viene ridotto, realizzando un profitto. Con una strategia di copertura naturale, saldo netto = 0. Tuttavia, con una strategia di copertura Forex multi-valuta, una posizione genererà probabilmente più profitti che perdite da un’altra posizione.

Alcune note prima di utilizzare la strategia di copertura Forex

Non tutti i broker consentono ai trader di utilizzare la copertura nel trading.

Utilizzando la copertura, il trader incorrerà in due spread a causa dell’apertura di due ordini contemporaneamente.

Non vi è alcuna garanzia che le coppie di valute saranno correlate al 100% inversamente. Ci sarà una piccola probabilità che entrambi gli ordini siano inversamente correlati con la previsione.

I trader dovrebbero prendere in considerazione l’utilizzo della copertura su coppie di valute a bassa volatilità per ridurre al minimo il rischio.

La copertura Forex è un metodo di copertura, ma il trader dovrà anche pagare un costo nell’esecuzione di due posizioni contemporaneamente. Questa commissione di transazione sarà sostenuta quando il trader negozia di più. La strategia di copertura Forex aiuterà gli investitori a proteggere il proprio conto capitale quando il mercato si muove contro la tendenza. Tuttavia, se il mercato va nella giusta direzione, il trader perde anche un profitto significativo.

Per realizzare un profitto, i trader dovrebbero prendere in considerazione l’utilizzo di una ragionevole strategia di copertura Forex contro le grandi fluttuazioni del mercato.

Quali sono gli errori quando si utilizza la copertura forex?

Questi errori appaiono spesso ai neofiti o ai trader inesperti.

Impossibile identificare il campo di tendenza e la copertura in modo caotico

Il prezzo è sceso dopo aver effettuato un ordine di acquisto, ma non hanno osato ridurre le loro perdite. Temendo che il prezzo continuasse a scendere, hanno inserito un ordine di copertura di vendita. Di solito, il prezzo continuerà a scendere e chiuderanno l’ordine di vendita per un piccolo profitto. Tuttavia, ci sono alcuni casi in cui il prezzo scende fino a quando non esauriscono l’ordine di acquisto. Per questi casi, la copertura è giusto in tempo per far salire il prezzo.

Tale copertura fa perdere direzione ai trader e inserisce continuamente ordini di acquisto / vendita. Ciò costerà ai trader molte commissioni di trading.

Use una strategia di copertura ingiustificata.

I trader che utilizzano strategie di copertura non seguono alcuna base. Inseriscono costantemente ordini di acquisto / vendita. Quando un ordine ha un piccolo profitto, chiudi l’ordine. A quel tempo, tutti i risultati delle posizioni chiuse erano profitti. Tuttavia, le operazioni non chiuse stanno facendo perdite più significative.

Quando le perdite sono chiuse, i piccoli profitti non compensano.

Conclusione

L’articolo ha introdotto cos’è la copertura forex? La copertura aiuta i trader a proteggere il capitale quando il mercato si muove in una direzione sfavorevole. Tuttavia, quando va secondo la previsione, il trader perde un profitto. Quindi usa una solida strategia di copertura forex contro grandi oscillazioni.