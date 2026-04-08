Cosa fare prima del razionamento: dispositivi e strategie per affrontare il blackout

Il sistema elettrico nazionale sta entrando in una fase di maggiore vulnerabilità: non si parla più solo di oscillazioni di prezzo, ma di una reale tenuta delle infrastrutture che potrebbe tradursi in distacchi programmati dei carichi.

Secondo le proiezioni tecniche, la combinazione di picchi di domanda e interventi di manutenzione su nodi critici rende probabile l’attivazione di protocolli di razionamento per evitare un black-start generalizzato, una procedura complessa e lunga da riportare alla normalità.

L’eventualità di spegnimenti programmati porta con sé un problema pratico: la perdita di servizi comunicativi e termici. Le celle telefoniche, le centraline della fibra e molti router domestici sono progettati per funzionare con continuità elettrica; la loro interruzione può trasformare il blackout in un vero e proprio isolamento informativo. Per questo motivo è utile adottare un piano di sopravvivenza domestica secondo la regola delle 72 ore, dotandosi di soluzioni che garantiscano elettricità e comunicazione nei giorni critici.

Dispositivi pratici per la casa

In ambito domestico il primo passo non è accumulare energia per l’intera casa, ma creare una bolla energetica che alimenti gli elementi essenziali: il circolatore della caldaia, il modem o il router e eventuali dispositivi medici. La soluzione più efficiente è una power station portatile con batterie LiFePO4, apprezzate per la stabilità termica e la durata ciclica. Questi sistemi sono silenziosi, non richiedono combustibili e offrono uscite a corrente alternata in grado di reggere pompe, router e piccoli elettrodomestici critici.

Power station: cosa cercare

Quando si valuta una power station conviene controllare la capacità espressa in Wh, la potenza continua e di picco, il tipo di inverter (meglio se pure sine wave) e le porte disponibili (AC, USB-C, USB-A, 12V). Le unità con celle LiFePO4 garantiscono cicli di vita più lunghi e sicurezza termica rispetto ad altre chimiche. Per proteggere il modem e gli apparati di rete è utile anche un UPS dedicato che assicuri continuità per pochi minuti o ore, abbastanza per passare alla batteria principale senza interruzioni critiche.

Comunicazione e informazione durante il blackout

Mantenere la connettività è altrettanto importante dell’energia. In caso di interruzione, le centrale di terra della fibra (FTTC) e gli apparati di quartiere possono cadere rapidamente; per questo un router 4G/5G con batteria integrata o alimentato da un UPS diventa fondamentale per bypassare l’infrastruttura fissa. Aggiungere una SIM dati dedicata e verificare la copertura mobile locale riduce il rischio di perdere la connessione quando la rete fissa non risponde.

Radio d’emergenza e canali ufficiali

Oltre alla connettività mobile, non va sottovalutata la radio d’emergenza a manovella con ricezione onde medie e corte. Questa tecnologia semplice e meccanica è spesso l’ultima risorsa per ricevere bollettini ufficiali quando internet è saturo o non disponibile. In alcune aree montane si sta ancora mantenendo l’infrastruttura analogica proprio per garantire questo canale alternativo durante gli shock di rete.

Implicazioni politiche e strategie collettive

La questione domestica si intreccia con scelte pubbliche più ampie: proposte come smart working, didattica a distanza e misure sulla mobilità vengono riproposte come strumenti per ridurre i consumi immediati. Il dibattito è complesso perché, mentre lo smart working può tagliare spostamenti e carburante, trasferisce parte dei costi energetici alle famiglie e solleva problemi educativi nel caso della scuola a distanza. Le raccomandazioni internazionali, come alcune proposte dell’IEA, indicano il lavoro da remoto parziale e la riduzione dei limiti di velocità come misure tampone per shock acuti.

Dal punto di vista statistico, nel 2026 il fabbisogno elettrico italiano ha mostrato segnali contraddittori: una quota crescente di rinnovabili ma ancora forte dipendenza da approvvigionamenti esterni e da impianti a gas che fissano il prezzo marginale. Questo rende il Paese vulnerabile a tensioni geopolitiche e alla volatilità delle commodity. Il razionamento programmato, se attuato, è pensato come un meccanismo ordinato per prevenire un blackout totale: prepararsi con dispositivi di backup è un approccio pragmatico, non allarmista, per gestire una nuova condizione di normalità energetica.