Cosa prevede la nuova normativa sulla protezione dei dati in Italia nel 2026

Dal punto di vista normativo, l’Italia introduce una nuova serie di disposizioni relative alla protezione dei dati personali, che si aggiungono alle già esistenti normative europee come il GDPR.

Questa evoluzione normativa risponde alle crescenti esigenze di tutela della privacy in un contesto digitale in continua espansione.

Il Garante ha stabilito che queste nuove regole mirano a garantire una maggiore data protection e a responsabilizzare le aziende nel trattamento dei dati. Tra le novità più rilevanti vi è l’obbligo di adottare misure di sicurezza avanzate e la necessità di designare un Data Protection Officer (DPO) per le aziende che trattano un elevato volume di dati sensibili.

Interpretazione e implicazioni pratiche

Le nuove disposizioni richiedono una revisione delle attuali pratiche aziendali. In particolare, le aziende devono essere pronte a implementare sistemi di monitoraggio e audit per garantire la compliance. Ciò implica investimenti in tecnologia e formazione del personale.

Cosa devono fare le aziende

Le aziende italiane devono:

Rivedere le proprie politiche di data protection per allinearsi alle nuove normative.

per allinearsi alle nuove normative. Formare il personale sui diritti degli interessati e sulle procedure di gestione dei dati.

Implementare misure di sicurezza adeguate per proteggere i dati personali e garantire la loro integrità.

Rischi e sanzioni possibili

Il rischio compliance è reale: le aziende che non si adeguano alle nuove normative possono affrontare sanzioni severe. La Corte di Giustizia UE ha già stabilito che le violazioni della GDPR compliance possono comportare multe fino al 4% del fatturato annuale globale.

Best practice per compliance

Per garantire la compliance con la nuova normativa, le aziende dovrebbero: