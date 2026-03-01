Cosa rischia il fintech quando la liquidity si contrae

Fintech sotto stress: cosa dicono i numeri sul rischio di mercato

I dati più recenti raccontano una storia chiara e preoccupante. Nel quarto trimestre del 2025 il funding spread medio delle società fintech quotate è salito di 120 punti base rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, mentre il current ratio si è ridotto in media del 18%. Sono segnali concreti di un aumento del rischio di mercato nel settore: più costi per raccogliere capitale e meno margine di liquidità per affrontare shock.

Perché succede e cosa possiamo imparare dall’esperienza

Durante la mia esperienza in Deutsche Bank ho visto come anche shock di liquidità apparentemente contenuti possano propagarsi rapidamente in reti molto interconnesse. Le dinamiche ricordano, in parte, le lezioni del 2008: spread che si allargano, fiducia tra controparti che vacilla, e tensioni che emergono laddove c’è leva elevata o concentrazione di attività. Oggi il quadro è cambiato — la tecnologia e nuovi canali di funding hanno introdotto nuove vulnerabilità — ma le meccaniche di base rimangono familiari.

I numeri chiave e che cosa significano

Dai dataset Bloomberg e dai report della BCE emergono tre segnali distinti ma correlati: tensioni sul funding, compressione della liquidità e distorsioni nelle valutazioni.

– Spread di funding: le fintech che dipendono da finanziamenti wholesale registrano aumenti medi degli spread nell’ordine di 80–150 punti base rispetto al 2024. Tradotto: il capitale costa di più e alcune strategie di funding diventano più fragile.

Liquidità: in certi cluster europei il current ratio medio delle startup fintech è sceso sotto 1,2, limite che riduce notevolmente il margine operativo in caso di ritiri massicci di depositi o di stretta dei mercati.

Valutazioni: i multipli delle operazioni private restano spesso superiori a quelli del mercato pubblico (valuation gap), aumentando la probabilità che future ricapitalizzazioni siano dilutive per gli investitori.

Impatto operativo e rischi sul credito

Le due diligence su portafogli di credito digitali indicano tassi di default attesi in aumento dello 0,5–1% in scenari di stress macroeconomico. Un incremento di questa entità ha effetti immediati sui modelli di pricing del rischio, sui provisioning e sui margini attesi. Per gli originator significa spread più ampi e minore liquidità disponibile per supportare nuove origination.

Cosa chiedono le autorità e come si muoveranno

La compliance rimane centrale. BCE e FCA hanno già intensificato gli accertamenti su gestione della liquidità e sui modelli di rischio. Le richieste sono su più fronti: stress test più severi, requisiti patrimoniali più stringenti per entità non bancarie che svolgono funzioni simili a quelle degli intermediari tradizionali, e maggiore frequenza nei report sulle posizioni di liquidità.

In pratica le autorità probabilmente insisteranno su tre elementi:

– reporting più regolare e standardizzato sulla liquidità;

– limiti alla concentrazione delle fonti di funding;

– trasparenza sulle policy di provisioning e sui criteri di valutazione dei portafogli.

Queste misure puntano a ridurre il rischio di contagio e a ristabilire fiducia tra gli operatori.

Strategie pratiche per gli operatori

Per resistere alla fase di tensione, le fintech dovranno rivedere il funding mix, rafforzare i buffer di liquidità e migliorare il monitoraggio dei rischi di concentrazione. Adeguare il reporting interno e i piani di capitale diventerà essenziale per rispondere a richieste ispettive o a shock imprevisti. Anche la governance dei modelli di rischio dovrà essere più rigorosa: scenari di stress regolari, protocolli di escalation e policy di provisioning chiare sono strumenti che riducono vulnerabilità.

Prospettive per il 2026

Per il prossimo anno è plausibile aspettarsi un’accelerazione delle consolidazioni nel settore e una riallocazione del rischio: le fintech con modelli di business sostenibili e discipline solide di funding manterranno un vantaggio competitivo; chi non dispone di metriche chiare di capitalizzazione e liquidità dovrà ristrutturarsi o uscire dal mercato. Investitori e regolatori porranno grande attenzione ai ratio di liquidità e agli stress test, che diventeranno indicatori chiave di resilienza.

Fonti

BCE, FCA, McKinsey Financial Services, dati Bloomberg. La reazione di mercato e delle autorità nei prossimi mesi determinerà chi saprà adattarsi e chi dovrà ripensare il proprio modello.